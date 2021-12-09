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Одна из трех женщин, сбитых автомобилем в Сочи, скончалась в больнице
Одна из трех женщин, сбитых автомобилем в Сочи, скончалась в больнице - РИА Новости, 09.12.2021
Одна из трех женщин, сбитых автомобилем в Сочи, скончалась в больнице
Одна из трёх женщин, которых сбил автомобиль на тротуаре в Хостинском районе Сочи, скончалась в больнице, сообщает городская пресс-служба ГИБДД. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T21:31
2021-12-09T21:31
происшествия
сочи
авто
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СОЧИ, 9 дек – РИА Новости. Одна из трёх женщин, которых сбил автомобиль на тротуаре в Хостинском районе Сочи, скончалась в больнице, сообщает городская пресс-служба ГИБДД."В результате ДТП трое пешеходов были доставлены в медицинское учреждение, один из доставленных пешеходов скончался в больнице", - отмечается в релизе.Девятого декабря водитель, двигаясь по улице Гагринской, при повороте съехал с дороги и сбил трёх женщин. Их доставили в больницу. Позже сочинская полиция установила, что за рулём автомобиля ГАЗ сидел 21-летний мужчина. По информации ведомства, водитель допустил съезд с дороги при повороте, выехал на тротуар, сбил трёх женщин, а затем продолжил движение, врезавшись в металлический забор.
https://ria.ru/20211209/dtp-1763025879.html
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происшествия, сочи, авто
21:31 09.12.2021
 
Одна из трех женщин, сбитых автомобилем в Сочи, скончалась в больнице

Одна из трех женщин, сбитых автомобилем в Хостинском районе Сочи, скончалась в больнице

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СОЧИ, 9 дек – РИА Новости. Одна из трёх женщин, которых сбил автомобиль на тротуаре в Хостинском районе Сочи, скончалась в больнице, сообщает городская пресс-служба ГИБДД.
"В результате ДТП трое пешеходов были доставлены в медицинское учреждение, один из доставленных пешеходов скончался в больнице", - отмечается в релизе.
Девятого декабря водитель, двигаясь по улице Гагринской, при повороте съехал с дороги и сбил трёх женщин. Их доставили в больницу. Позже сочинская полиция установила, что за рулём автомобиля ГАЗ сидел 21-летний мужчина. По информации ведомства, водитель допустил съезд с дороги при повороте, выехал на тротуар, сбил трёх женщин, а затем продолжил движение, врезавшись в металлический забор.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
20:33
Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области выросло до 11 человек
 
ПроисшествияСочиАвто
 
 
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