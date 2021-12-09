https://ria.ru/20211209/dtp-1763030883.html

Одна из трех женщин, сбитых автомобилем в Сочи, скончалась в больнице

Одна из трех женщин, сбитых автомобилем в Сочи, скончалась в больнице - РИА Новости, 09.12.2021

Одна из трех женщин, сбитых автомобилем в Сочи, скончалась в больнице

Одна из трёх женщин, которых сбил автомобиль на тротуаре в Хостинском районе Сочи, скончалась в больнице, сообщает городская пресс-служба ГИБДД. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T21:31

2021-12-09T21:31

2021-12-09T21:31

происшествия

сочи

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

СОЧИ, 9 дек – РИА Новости. Одна из трёх женщин, которых сбил автомобиль на тротуаре в Хостинском районе Сочи, скончалась в больнице, сообщает городская пресс-служба ГИБДД."В результате ДТП трое пешеходов были доставлены в медицинское учреждение, один из доставленных пешеходов скончался в больнице", - отмечается в релизе.Девятого декабря водитель, двигаясь по улице Гагринской, при повороте съехал с дороги и сбил трёх женщин. Их доставили в больницу. Позже сочинская полиция установила, что за рулём автомобиля ГАЗ сидел 21-летний мужчина. По информации ведомства, водитель допустил съезд с дороги при повороте, выехал на тротуар, сбил трёх женщин, а затем продолжил движение, врезавшись в металлический забор.

https://ria.ru/20211209/dtp-1763025879.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, авто