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В Ялте лихач сбил 95-летнего ветерана войны и уехал
В Ялте лихач сбил 95-летнего ветерана войны и уехал - РИА Новости, 09.12.2021
В Ялте лихач сбил 95-летнего ветерана войны и уехал
Главу администрации Ялты Янину Павленко шокировало видео, на котором автомобилист сбивает 95-летнего ветерана войны Анатолия Медведя и уезжает, не оказав... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T13:49
2021-12-09T13:49
2021-12-09T15:14
происшествия
республика крым
ялта
янина павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Главу администрации Ялты Янину Павленко шокировало видео, на котором автомобилист сбивает 95-летнего ветерана войны Анатолия Медведя и уезжает, не оказав помощи."Очень хочется посмотреть этому "герою" или "героине" в глаза. Шокировало видео, на котором снято, как машина сбивает в Ялте пожилого мужчину. И что самое ужасное – водитель покинул место происшествия. Не вышел, не извинился, не уточнил состояние", - написала Павленко в своем Telegram-канале.По ее словам, пострадавшим оказался почетный житель города, ветеран войны Анатолий Яковлевич Медведь, который на прошлой неделе отметил 95-летний юбилей. "Связалась с ним, чтобы узнать о самочувствии. Слава богу, чувствует себя хорошо, к правоохранителям обращаться не стал. Сделаю это лично", - подчеркнула Павленко.Глава администрации призвала горожан, которым известно, кто был за рулем автомобиля, обратиться в правоохранительные органы. "Нельзя оставлять безнаказанным такой низкий поступок", - подчеркнула Павленко, а ветерану пожелала крепкого здоровья.По факту наезда машины на 95-летнего ветерана войны Анатолия Медведя в Ялте начата проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. В свою очередь, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Наталья Кашкарова сообщила РИА Новости, что полиция уже проводит мероприятия по выяснению всех обстоятельств случившегося.
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происшествия, республика крым, ялта, янина павленко
13:49 09.12.2021 (обновлено: 15:14 09.12.2021)
В Ялте лихач сбил 95-летнего ветерана войны и уехал
Глава администрации Ялты Павленко прокомментировала видео с лихачом, сбившим ветерана
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости.
Главу администрации Ялты Янину Павленко
шокировало видео, на котором автомобилист сбивает 95-летнего ветерана войны Анатолия Медведя и уезжает, не оказав помощи.
"Очень хочется посмотреть этому "герою" или "героине" в глаза. Шокировало видео, на котором снято, как машина сбивает в Ялте
пожилого мужчину. И что самое ужасное – водитель покинул место происшествия. Не вышел, не извинился, не уточнил состояние", - написала Павленко в своем Telegram-канале
.
По ее словам, пострадавшим оказался почетный житель города, ветеран войны Анатолий Яковлевич Медведь, который на прошлой неделе отметил 95-летний юбилей. "Связалась с ним, чтобы узнать о самочувствии. Слава богу, чувствует себя хорошо, к правоохранителям обращаться не стал. Сделаю это лично", - подчеркнула Павленко.
Глава администрации призвала горожан, которым известно, кто был за рулем автомобиля, обратиться в правоохранительные органы. "Нельзя оставлять безнаказанным такой низкий поступок", - подчеркнула Павленко, а ветерану пожелала крепкого здоровья.
По факту наезда машины на 95-летнего ветерана войны Анатолия Медведя в Ялте начата проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. В свою очередь, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Наталья Кашкарова сообщила РИА Новости, что полиция уже проводит мероприятия по выяснению всех обстоятельств случившегося.