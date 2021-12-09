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Во Владимирской области пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Во Владимирской области пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 09.12.2021

Во Владимирской области пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Микроавтобус столкнулся с автовозом на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области, пять человек получили травмы, медицинская помощь пострадавшим оказана... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:38

2021-12-09T11:38

2021-12-09T11:45

происшествия

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 9 дек - РИА Новости. Микроавтобус столкнулся с автовозом на трассе М-7 "Волга" во Владимирской области, пять человек получили травмы, медицинская помощь пострадавшим оказана амбулаторно, сообщило в четверг УМВД по региону."Сегодня, <…> около 10.00 на 148 км автодороги "М7 Волга" на территории Собинского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса "Мерседес" и автовоза "Мерседес", - говорится в сообщении.Уточняется, что, по предварительным данным, водитель микроавтобуса, в котором находились 13 человек, совершил столкновение с остановившимся в результате поломки автовозом."В результате ДТП травмы получили водитель и четыре пассажира автобуса. Медицинская помощь пострадавшим оказана амбулаторно", - отмечается в сообщении.На месте аварии работают инспекторы ГИБДД, осуществляется регулировка дорожного движения. Движение на данном участке автодороги затруднено, добавляет УМВД по Владимирской области.

владимирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, владимирская область