https://ria.ru/20211209/donbass-1763044981.html
В ООС подтвердили возращение судна ВМС Украины на базу
В ООС подтвердили возращение судна ВМС Украины на базу - РИА Новости, 09.12.2021
В ООС подтвердили возращение судна ВМС Украины на базу
Корабль управления "Донбасс" ВМС Украины не входил в "чувствительные зоны" и выполнял задачи исключительно в собственных территориальных водах, сейчас он... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T23:42
2021-12-09T23:42
2021-12-09T23:51
в мире
украина
донбасс
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
военно-морские силы украины
керченский пролив
россия
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КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Корабль управления "Донбасс" ВМС Украины не входил в "чувствительные зоны" и выполнял задачи исключительно в собственных территориальных водах, сейчас он возвращается на базу, сообщил в четверг вечером пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Донбассе (ООС).Ранее ФСБ РФ заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет."Пресс-служба ООС сообщает, что судно ВМС вооруженных сил Украины "Донбасс" не входило в чувствительные зоны. Корабль выполняет задачи в своих территориальных водах. В настоящее время "Донбасс" возвращается на базу", - говорится в сообщении в Facebook штаба.
https://ria.ru/20211209/krym-1763039809.html
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в мире, украина, донбасс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, керченский пролив, россия
23:42 09.12.2021 (обновлено: 23:51 09.12.2021)
В ООС подтвердили возращение судна ВМС Украины на базу
В штабе операции сил в Донбассе подтвердили возращение судна ВМС Украины на базу