https://ria.ru/20211209/donbass-1763043692.html

Украина готова придерживаться режима прекращении огня в Донбассе

Украина готова придерживаться режима прекращении огня в Донбассе - РИА Новости, 09.12.2021

Украина готова придерживаться режима прекращении огня в Донбассе

Украина готова выполнять обязательства о полном прекращении огня в Донбассе, надеется на установление полного перемирия в регионе, заявил глава офиса... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T23:24

2021-12-09T23:24

2021-12-09T23:24

в мире

украина

донбасс

андрей ермак

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760174573_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f30ad7be472567bdce99eebfc2d3c623.jpg

КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Украина готова выполнять обязательства о полном прекращении огня в Донбассе, надеется на установление полного перемирия в регионе, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак."Украина предложила вернуться к режиму полного прекращения огня, который было достигнут в 2020 году, но полностью работал несколько месяцев. Потом начались нарушения, которые достигли больших размахов и говорить о полном прекращении огня - это нонсенс. Хоть Украина готова выполнять обязанности, о которых мы договорились", - заявил Ермак в эфире телепрограммы "Право на власть" на канале "1+1" в четверг.

https://ria.ru/20211209/ukraina-1763043109.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донбасс, андрей ермак, ситуация в днр и лнр