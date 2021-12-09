https://ria.ru/20211209/donbass-1763043692.html
Украина готова придерживаться режима прекращении огня в Донбассе
Украина готова придерживаться режима прекращении огня в Донбассе - РИА Новости, 09.12.2021
Украина готова придерживаться режима прекращении огня в Донбассе
Украина готова выполнять обязательства о полном прекращении огня в Донбассе, надеется на установление полного перемирия в регионе, заявил глава офиса... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T23:24
2021-12-09T23:24
2021-12-09T23:24
в мире
украина
донбасс
андрей ермак
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760174573_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f30ad7be472567bdce99eebfc2d3c623.jpg
КИЕВ, 9 дек - РИА Новости. Украина готова выполнять обязательства о полном прекращении огня в Донбассе, надеется на установление полного перемирия в регионе, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак."Украина предложила вернуться к режиму полного прекращения огня, который было достигнут в 2020 году, но полностью работал несколько месяцев. Потом начались нарушения, которые достигли больших размахов и говорить о полном прекращении огня - это нонсенс. Хоть Украина готова выполнять обязанности, о которых мы договорились", - заявил Ермак в эфире телепрограммы "Право на власть" на канале "1+1" в четверг.
https://ria.ru/20211209/ukraina-1763043109.html
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760174573_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ce9c5a27a473bc873a2ce2a045b42594.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донбасс, андрей ермак, ситуация в днр и лнр
Украина готова придерживаться режима прекращении огня в Донбассе
Офис Зеленского: Украина готова выполнять обязательства о прекращении огня в Донбассе