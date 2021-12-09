https://ria.ru/20211209/donbass-1763006573.html

ВСУ обстреляли юг Донбасса во время визита замглавы ОБСЕ, заявили в ДНР

ВСУ обстреляли юг Донбасса во время визита замглавы ОБСЕ, заявили в ДНР - РИА Новости, 09.12.2021

ВСУ обстреляли юг Донбасса во время визита замглавы ОБСЕ, заявили в ДНР

Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что замглавы миссии ОБСЕ на Украине Марк... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T18:33

2021-12-09T18:33

2021-12-09T18:33

в мире

нато

эдуард басурин

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марк этерингтон

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ДОНЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что замглавы миссии ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон смог лично засвидетельствовать нарушения перемирия со стороны украинских силовиков во время визита на юг ДНР.Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики дважды за минувшие сутки обстреляли территорию республики.По словам Басурина, в частности, украинские силовики в среду открыли огонь из гранатометов по селу Безыменное на юге ДНР. "Этот провокационный обстрел боевики 128 бригады осуществили во время нахождения недалеко от Безыменного заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Марка Этерингтона с другими сотрудниками миссии. Тем самым, украинские боевики подвергли опасности жизнь международных наблюдателей", - сказал журналистам Басурин.По его словам, таким образом Этерингтон "мог лично зафиксировать, насколько близки к действительности все разговоры украинской стороны о приверженности минским соглашениям"."Ожидаем соответствующую реакцию руководства СММ ОБСЕ на данные агрессивные действия украинских боевиков", - добавил Басурин.

https://ria.ru/20211209/donbass-1762983585.html

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