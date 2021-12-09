https://ria.ru/20211209/donbass-1762983585.html

Захарова назвала вину Киева в войне в Донбассе неудобным тезисом для Запада

Захарова назвала вину Киева в войне в Донбассе неудобным тезисом для Запада - РИА Новости, 09.12.2021

Захарова назвала вину Киева в войне в Донбассе неудобным тезисом для Запада

Войну против Донбасса - своих собственных граждан - начал Киев, но это не очень удобный тезис для Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T17:10

2021-12-09T17:10

2021-12-09T17:17

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Войну против Донбасса - своих собственных граждан - начал Киев, но это не очень удобный тезис для Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова напомнила, что в Financial Times ранее вышла статься, которая рассказывала о давлении, которое оказали США и ЕС, чтобы переломить скептическое отношение к инсинуациям о том, что РФ якобы готовит войну против Украины, чтобы тем самым воздействовать на Россию."Впрочем, не получилось. Зато теперь можно раскручивать миф о том, что США якобы остановили новую будущую войну в Донбассе, правда, тем, кто будет на эту тему писать в таком ключе, хочется посоветовать такую сносочку - "эту войну они сами и придумали". Я имею в виду возможность российской агрессии, все, что с этим связано", - сказала Захарова на брифинге."Правдой является то, что войну в Донбассе против своих же сограждан, причем дважды - в 2014 и 2015 году - начинали украинские власти, а за ними стояли их западные кураторы. А правда еще заключается в том, что на протяжении многих лет киевский режим, вооруженные силы Украины стреляют, сбрасывают снаряды, подрывают, проводят диверсии, блокады своих собственных граждан. Вот это тоже правда. Но она такая не очень удобная, она не вписывается в общую картину, которую на Западе рисуют", - отметила она.

https://ria.ru/20211202/ukraina-1761796497.html

https://ria.ru/20211130/nato-1761456719.html

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в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация в днр и лнр, россия