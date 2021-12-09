https://ria.ru/20211209/donbass-1762874876.html

СМИ: США могут давить на Украину, чтобы та дала часть автономии Донбассу

СМИ: США могут давить на Украину, чтобы та дала часть автономии Донбассу - РИА Новости, 09.12.2021

СМИ: США могут давить на Украину, чтобы та дала часть автономии Донбассу

Вашингтону, вероятно, придется заставить Киев официально уступить часть автономии Донбассу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T10:03

2021-12-09T10:03

2021-12-09T13:28

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Вашингтону, вероятно, придется заставить Киев официально уступить часть автономии Донбассу, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников."Представители администрации предположили, что США будут оказывать давление на Украину, чтобы та официально уступила часть автономии землям на востоке", — говорится в сообщении.По данным агентства, "задача президента США Джо Байдена заключается в том, чтобы побудить Киев принять в некоторой степени реальное положение дел на востоке Украины, при этом не создавая впечатления, что он уступает президенту Путину".По мнению бывшего посла США на Украине Стивена Пайфера, Украину могут спросить, "сможет ли она сделать шаг навстречу в этих областях". Он добавил, что речь может идти о предоставлении Донбассу контроля над здравоохранением, полицией и школами. "Но я не вижу, чтобы Вашингтон подталкивал украинцев к шагам, которые поставили бы под угрозу их суверенитет или способность национального правительства принимать решения", — добавил Пайфер.Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но он так и не вступил в силу. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.Имплементация закона входит в число положений минских договоренностей. Наряду с этим условием они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Украинская сторона всячески затягивает выполнение этого плана.

https://ria.ru/20211208/nota-1762813979.html

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в мире, украина, сша, ситуация в днр и лнр