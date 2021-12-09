https://ria.ru/20211209/dogovorennosti-1762945750.html

В Совфеде объяснили отсутствие прогресса в отношениях с США

В Совфеде объяснили отсутствие прогресса в отношениях с США - РИА Новости, 09.12.2021

В Совфеде объяснили отсутствие прогресса в отношениях с США

США создают ситуации, когда отношения Москвы и Вашингтона зависят либо от внутриамериканских тем, либо от третьих стран, считает вице-спикер Совфеда Константин... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:51

2021-12-09T14:51

2021-12-09T14:51

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. США создают ситуации, когда отношения Москвы и Вашингтона зависят либо от внутриамериканских тем, либо от третьих стран, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Нам очень трудно выйти на какие-то договоренности на двустороннем треке, поскольку мы всегда упираемся либо во внутриамериканские темы, либо в третьи страны. А ведь без этих факторов объективно нет именно российско-американских причин для такого обвала отношений до уровня карибского кризиса", - написал сенатор в своем блоге на сайте СФ.И это своего рода парадокс двусторонних связей России и США, "выход из которого в самой Америке видели бы либо в ситуации, когда Россия становится "прямой и явной угрозой", либо когда ее можно использовать, например, против Китая", - считает Косачев. Поскольку ни того, ни другого, сейчас нет и не предвидится, то мы попали в ситуацию негативной стагнации, добавил он."Можно ли менять эту ситуацию отсюда? Полагаю, что – да. И через повышение значения России во всех мировых и региональных делах. И через налаживание связей с сильнейшими мировыми игроками – не только с Китаем, но и с Турцией, Саудовской Аравией, Бразилией. И в том числе через обозначение "красных линий" вблизи наших границ – создание известной напряженности, о которой говорил недавно (президент РФ) Владимир Путин", - подчеркнул он.И через предложение своих идей по решению общечеловеческих проблем - климат, пандемия, терроризм, кибербезопасность, которые бы получали поддержку других стран. И через сохранение важнейших институтов, начиная с ООН, что является хорошим "лекарством" от однополярности, а именно она мешает Америке считаться с кем-либо, кого она не боится или не может использовать, написал политик. "То есть, рецепты есть, но они, конечно же, весьма трудоемкие", - заключил он.

https://ria.ru/20211209/sanktsii-1762872624.html

https://ria.ru/20211208/sanktsii-1762836667.html

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в мире, сша, оон, москва, владимир путин, константин косачев, россия