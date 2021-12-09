https://ria.ru/20211209/dispetcher-1762948862.html

Минтранс Белоруссии отреагировал на статью NYT о Rayanair

Минтранс Белоруссии отреагировал на статью NYT о Rayanair - РИА Новости, 09.12.2021

Минтранс Белоруссии отреагировал на статью NYT о Rayanair

Упоминаемый в статье New York Times о посадке самолета Ryanair в Минске авиадиспетчер покинул республику, он мог под давлением пойти "на какие-то сделки", в том РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T15:09

2021-12-09T15:09

2021-12-09T16:12

в мире

белоруссия

ryanair

минск

задержание основателя telegram-канала nexta

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МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Упоминаемый в статье New York Times о посадке самолета Ryanair в Минске авиадиспетчер покинул республику, он мог под давлением пойти "на какие-то сделки", в том числе с совестью, заявил глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в силах безопасности ЕС сообщила, что покинувший Белоруссию бывший авиадиспетчер минского аэропорта, якобы работавший во время инцидента с самолетом Ryanair, бежал в Польшу и озвучил местным властям свою версию происходившего в диспетчерской вышке, теперь у польских властей есть возможность построить дело против Белоруссии на основании показаний якобы присутствовавшего на месте свидетеля. По данным издания, ситуацией во время майских событий в диспетчерской вышке руководил офицер белорусского КГБ и все время "поддерживал непрерывный телефонный контакт" с кем-то, кому ему необходимо было докладывать об обстановке. В статье речь шла об авиадиспетчере по имени Олег Галегов - этническом грузине, женатом на гражданке Белоруссии."Человек, находясь на территории иностранного государства, при оказании определенного давления на него может согласиться на те или иные виды сотрудничества, пойти на какие-то сделки, в том числе и со своей совестью. Давать ему какую-то оценку я не вправе. Он не сказал что-то конкретное. Мы видим интерпретацию польскими спецслужбами его слов, но не его слова", - приводит агентство Sputnik слова Сикорского.Глава департамента по авиации подтвердил, что такой диспетчер действительно работал в "Белаэронавигации", ранее он уехал из Белоруссии, никто ему в этом не препятствовал.При этом Сикорский обратил внимание на то, что вокруг инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair много фейков."Во-первых, необходимо оправдание для авторов и исполнителей незаконных санкций и авиационной блокады. Во-вторых, нужно увести расследование куда-то в сторону либо его как можно дольше затянуть. Других причин у них нет", - сказал он.Глава департамента обратил внимание, что "для профессионала понятно, что за пультом находится не один диспетчер". "Есть диспетчеры, которые осуществляют процедурный, радиолокационный контроль, также старший диспетчер, руководитель полета. В частности, на руководителя полета ложится огромная ответственность за принятие решений", - констатировал он.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая этого года самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Запад обвинил Белоруссию в намеренной посадке самолета и ввел ряд санкций против физических лиц и предприятий республики. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. Международная организация гражданской авиации начала расследование происшествия.

https://ria.ru/20210720/lukashenko-1741991501.html

https://ria.ru/20210622/lukashenko-1738156364.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, ryanair, минск, задержание основателя telegram-канала nexta