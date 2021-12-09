Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211209/dispetcher-1762948862.html
Минтранс Белоруссии отреагировал на статью NYT о Rayanair
Минтранс Белоруссии отреагировал на статью NYT о Rayanair - РИА Новости, 09.12.2021
Минтранс Белоруссии отреагировал на статью NYT о Rayanair
Упоминаемый в статье New York Times о посадке самолета Ryanair в Минске авиадиспетчер покинул республику, он мог под давлением пойти "на какие-то сделки", в том РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T15:09
2021-12-09T16:12
в мире
белоруссия
ryanair
минск
задержание основателя telegram-канала nexta
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733635306_70:454:2904:2048_1920x0_80_0_0_10ce8da8535c0e3e470705647d892885.jpg
МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Упоминаемый в статье New York Times о посадке самолета Ryanair в Минске авиадиспетчер покинул республику, он мог под давлением пойти "на какие-то сделки", в том числе с совестью, заявил глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский.Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в силах безопасности ЕС сообщила, что покинувший Белоруссию бывший авиадиспетчер минского аэропорта, якобы работавший во время инцидента с самолетом Ryanair, бежал в Польшу и озвучил местным властям свою версию происходившего в диспетчерской вышке, теперь у польских властей есть возможность построить дело против Белоруссии на основании показаний якобы присутствовавшего на месте свидетеля. По данным издания, ситуацией во время майских событий в диспетчерской вышке руководил офицер белорусского КГБ и все время "поддерживал непрерывный телефонный контакт" с кем-то, кому ему необходимо было докладывать об обстановке. В статье речь шла об авиадиспетчере по имени Олег Галегов - этническом грузине, женатом на гражданке Белоруссии."Человек, находясь на территории иностранного государства, при оказании определенного давления на него может согласиться на те или иные виды сотрудничества, пойти на какие-то сделки, в том числе и со своей совестью. Давать ему какую-то оценку я не вправе. Он не сказал что-то конкретное. Мы видим интерпретацию польскими спецслужбами его слов, но не его слова", - приводит агентство Sputnik слова Сикорского.Глава департамента по авиации подтвердил, что такой диспетчер действительно работал в "Белаэронавигации", ранее он уехал из Белоруссии, никто ему в этом не препятствовал.При этом Сикорский обратил внимание на то, что вокруг инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair много фейков."Во-первых, необходимо оправдание для авторов и исполнителей незаконных санкций и авиационной блокады. Во-вторых, нужно увести расследование куда-то в сторону либо его как можно дольше затянуть. Других причин у них нет", - сказал он.Глава департамента обратил внимание, что "для профессионала понятно, что за пультом находится не один диспетчер". "Есть диспетчеры, которые осуществляют процедурный, радиолокационный контроль, также старший диспетчер, руководитель полета. В частности, на руководителя полета ложится огромная ответственность за принятие решений", - констатировал он.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая этого года самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Запад обвинил Белоруссию в намеренной посадке самолета и ввел ряд санкций против физических лиц и предприятий республики. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. Международная организация гражданской авиации начала расследование происшествия.
https://ria.ru/20210720/lukashenko-1741991501.html
https://ria.ru/20210622/lukashenko-1738156364.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733635306_621:449:2753:2048_1920x0_80_0_0_e2048145d0c1a746580f104c927c017e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, ryanair, минск, задержание основателя telegram-канала nexta
15:09 09.12.2021 (обновлено: 16:12 09.12.2021)
 
Минтранс Белоруссии отреагировал на статью NYT о Rayanair

Минтранс Белоруссии: диспетчер мог дать интервью NYT о Ryanair под давлением

© AP Photo / Mindaugas KulbisСамолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса
Самолет авиакомпании Ryanair, на котором находился Роман Протасевич, в аэропорту Вильнюса - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 дек – РИА Новости. Упоминаемый в статье New York Times о посадке самолета Ryanair в Минске авиадиспетчер покинул республику, он мог под давлением пойти "на какие-то сделки", в том числе с совестью, заявил глава департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в силах безопасности ЕС сообщила, что покинувший Белоруссию бывший авиадиспетчер минского аэропорта, якобы работавший во время инцидента с самолетом Ryanair, бежал в Польшу и озвучил местным властям свою версию происходившего в диспетчерской вышке, теперь у польских властей есть возможность построить дело против Белоруссии на основании показаний якобы присутствовавшего на месте свидетеля. По данным издания, ситуацией во время майских событий в диспетчерской вышке руководил офицер белорусского КГБ и все время "поддерживал непрерывный телефонный контакт" с кем-то, кому ему необходимо было докладывать об обстановке. В статье речь шла об авиадиспетчере по имени Олег Галегов - этническом грузине, женатом на гражданке Белоруссии.
Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 11:22
На Западе не знают, что делать с Лукашенко, заявил политолог
"Человек, находясь на территории иностранного государства, при оказании определенного давления на него может согласиться на те или иные виды сотрудничества, пойти на какие-то сделки, в том числе и со своей совестью. Давать ему какую-то оценку я не вправе. Он не сказал что-то конкретное. Мы видим интерпретацию польскими спецслужбами его слов, но не его слова", - приводит агентство Sputnik слова Сикорского.
Глава департамента по авиации подтвердил, что такой диспетчер действительно работал в "Белаэронавигации", ранее он уехал из Белоруссии, никто ему в этом не препятствовал.
При этом Сикорский обратил внимание на то, что вокруг инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair много фейков.
"Во-первых, необходимо оправдание для авторов и исполнителей незаконных санкций и авиационной блокады. Во-вторых, нужно увести расследование куда-то в сторону либо его как можно дольше затянуть. Других причин у них нет", - сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 21:33
Лукашенко призвал разобраться с "обезумевшими" западными политиками
Глава департамента обратил внимание, что "для профессионала понятно, что за пультом находится не один диспетчер". "Есть диспетчеры, которые осуществляют процедурный, радиолокационный контроль, также старший диспетчер, руководитель полета. В частности, на руководителя полета ложится огромная ответственность за принятие решений", - констатировал он.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая этого года самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основавший Telegram-канал Nexta, признанный в республике экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков", ему грозит до 15 лет лишения свободы. Запад обвинил Белоруссию в намеренной посадке самолета и ввел ряд санкций против физических лиц и предприятий республики. Белорусские власти отрицали, что принуждали самолет к посадке, подчеркивали, что лишь рекомендовали это, а решение принимал пилот. Международная организация гражданской авиации начала расследование происшествия.
 
В миреБелоруссияRyanairМинскЗадержание основателя Telegram-канала Nexta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39Суд США приговорил россиянина к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
01:07В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации
01:02Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисе
00:58Путин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти
00:53Глава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не было
00:45Байден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с Путиным
00:42Псаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил Байден
00:35Зеленский рассказал Байдену о видении Киевом выполнения минских соглашений
00:31США поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе Зеленского
00:25Путин призвал исключить манипуляции льготами детей-сирот
Лента новостейМолния
Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"Суд США приговорил россиянина к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВСВ Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокацииЗеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисеПутин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в ЛенобластиГлава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не былоБайден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с ПутинымПсаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил БайденЗеленский рассказал Байдену о видении Киевом выполнения минских соглашенийСША поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе ЗеленскогоПутин призвал исключить манипуляции льготами детей-сирот