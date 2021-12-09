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Рябков: США вводят в заблуждение, говоря о прогрессе в кризисе с визами
Рябков: США вводят в заблуждение, говоря о прогрессе в кризисе с визами - РИА Новости, 09.12.2021
Рябков: США вводят в заблуждение, говоря о прогрессе в кризисе с визами
США осознанно вводят в заблуждение общественность по поводу прогресса в разрешении дипломатического кризиса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:04
2021-12-09T14:04
2021-12-09T14:04
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США осознанно вводят в заблуждение общественность по поводу прогресса в разрешении дипломатического кризиса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Фрагментарные аспекты объемнейшего визового досье, по которому удается находить взаимопонимание, не меняют общей весьма негативной и все более тревожной картины. Мой вывод: госдепартамент не первый день сознательно, осознанно вводит в заблуждение общественность РФ и США, делая вид, что там наметился какой-то серьезный прогресс", - сказал Рябков журналистам."В последнее время мы проводили серию обменов с американцами на эту тему. Есть несколько, я бы сказал, периферийных сюжетов в этой области, не ключевых, не главных, по которым наметилось взаимопонимание", - добавил Рябков."Но этот факт не отменяет нашу общую оценку, что в целом весь данный блок вопросов находится в глухом тупике и практически не поддается урегулированию из-за некооперабельности США", - отметил замминистра.
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в мире, сша, сергей рябков, государственный департамент сша, россия
Рябков: США вводят в заблуждение, говоря о прогрессе в кризисе с визами
Замглавы МИД Рябков: США вводят в заблуждение, говоря о прогрессе в ситуации с дипломатами
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США
осознанно вводят в заблуждение общественность по поводу прогресса в разрешении дипломатического кризиса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков
.
"Фрагментарные аспекты объемнейшего визового досье, по которому удается находить взаимопонимание, не меняют общей весьма негативной и все более тревожной картины. Мой вывод: госдепартамент не первый день сознательно, осознанно вводит в заблуждение общественность РФ и США, делая вид, что там наметился какой-то серьезный прогресс", - сказал Рябков журналистам.
"В последнее время мы проводили серию обменов с американцами на эту тему. Есть несколько, я бы сказал, периферийных сюжетов в этой области, не ключевых, не главных, по которым наметилось взаимопонимание", - добавил Рябков.
"Но этот факт не отменяет нашу общую оценку, что в целом весь данный блок вопросов находится в глухом тупике и практически не поддается урегулированию из-за некооперабельности США", - отметил замминистра.