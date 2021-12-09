https://ria.ru/20211209/diplomaty-1762931552.html

Рябков: США вводят в заблуждение, говоря о прогрессе в кризисе с визами

Рябков: США вводят в заблуждение, говоря о прогрессе в кризисе с визами - РИА Новости, 09.12.2021

Рябков: США вводят в заблуждение, говоря о прогрессе в кризисе с визами

США осознанно вводят в заблуждение общественность по поводу прогресса в разрешении дипломатического кризиса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:04

2021-12-09T14:04

2021-12-09T14:04

в мире

сша

сергей рябков

государственный департамент сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151730/79/1517307954_0:0:2316:1303_1920x0_80_0_0_a7cc33d2b8ce95bf4e70c819587028a1.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. США осознанно вводят в заблуждение общественность по поводу прогресса в разрешении дипломатического кризиса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Фрагментарные аспекты объемнейшего визового досье, по которому удается находить взаимопонимание, не меняют общей весьма негативной и все более тревожной картины. Мой вывод: госдепартамент не первый день сознательно, осознанно вводит в заблуждение общественность РФ и США, делая вид, что там наметился какой-то серьезный прогресс", - сказал Рябков журналистам."В последнее время мы проводили серию обменов с американцами на эту тему. Есть несколько, я бы сказал, периферийных сюжетов в этой области, не ключевых, не главных, по которым наметилось взаимопонимание", - добавил Рябков."Но этот факт не отменяет нашу общую оценку, что в целом весь данный блок вопросов находится в глухом тупике и практически не поддается урегулированию из-за некооперабельности США", - отметил замминистра.

https://ria.ru/20211207/otnosheniya-1762442146.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, сергей рябков, государственный департамент сша, россия