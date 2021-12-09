https://ria.ru/20211209/deyton-1762970841.html

Встреча по Дейтонскому соглашению 7-8 декабря впервые прошла без России

Встреча по Дейтонскому соглашению 7-8 декабря впервые прошла без России - РИА Новости, 09.12.2021

Встреча по Дейтонскому соглашению 7-8 декабря впервые прошла без России

Встреча по Дейтонскому соглашению 7-8 декабря впервые за всю историю двусторонних усилий по постконфликтному урегулированию в Боснии прошла без России, заявила... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:27

2021-12-09T16:27

2021-12-09T16:28

в мире

босния и герцеговина

мария захарова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750406998_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f15938a70193376e045897614d771d02.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Встреча по Дейтонскому соглашению 7-8 декабря впервые за всю историю двусторонних усилий по постконфликтному урегулированию в Боснии прошла без России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В период с 7 по 8 декабря в Сараево без участия России состоялась встреча политических директоров стран-членов руководящего комитета совета по выполнению мирного Дейтонского соглашения по Боснии и Герцеговине. Так вот впервые за 26-летнюю историю двусторонних усилий по содействию по постконфликтному урегулированию в этой балканской стране формат заседания был неполным в силу неприемлемых обстоятельств, которые с нашей точки зрения грубо нарушают как правовые нормы, так и устоявшуюся практику", - сказала Захарова на брифинге в четверг.Она добавила, что Москва неоднократно указывала партнерам по руководящему комитету на то, что частное лицо, гражданин ФРГ Кристиан Шмидт, не может председательствовать на мероприятиях по линии комитета. "Это самым серьезным образом подрывает статус и роль международного сообщества в Боснии и Герцеговине. К сожалению, мы не были услышаны. Мы не теряем надежды на то, что руководящий комитет по Боснии и Герцеговине все же вернется к консенсусному формату работы и в этой связи сохраняем в нем полноправное членство", - отметила представитель министерства.МИД РФ сообщил 23 июля, что в Москве считают "грубым вмешательством" во внутренние дела БиГ внесенное в уголовный кодекс страны положение о наказании за отрицание геноцида в Сребренице. В российском ведомстве подчеркнули, что решение внести дополнения в уголовный кодекс БиГ в части, вводящей уголовную ответственность за "отрицание" преступлений определенных категорий, – не что иное, как "вопиющее превышение полномочий" по смыслу Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в БиГ 1995 года и "прямое нарушение" утвержденной Руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения линии на передачу всей ответственности боснийским сторонам.Ранее ООН не приняла проект резолюции России и Китая, утверждающей в должности на год нового высокого представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, документ не набрал необходимого числа голосов. За резолюцию проголосовали РФ и Китай.В МИД РФ заявляли, что аппарат высокого представителя ООН в БиГ нуждается в пересмотре, "свою функцию он уже давно исчерпал, в нем нет никакой практической необходимости". По словам посла России в БиГ Игоря Калабухова, институт высокого представителя может быть упразднен, а местные силы должны сами договариваться о будущем страны.

https://ria.ru/20211120/konflikt-1759970391.html

https://ria.ru/20211103/nebenzya-1757661395.html

босния и герцеговина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, босния и герцеговина, мария захарова, россия