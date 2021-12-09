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В Кремле переадресовали оперштабу вопрос о QR-кодах для детей
В Кремле переадресовали оперштабу вопрос о QR-кодах для детей - РИА Новости, 09.12.2021
В Кремле переадресовали оперштабу вопрос о QR-кодах для детей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса вопрос о необходимости ограничений и РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:13
2021-12-09T14:13
2021-12-09T14:24
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общество
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса вопрос о необходимости ограничений и QR-кодов для детей от 12 до 18 лет после запуска подростковой вакцинации от коронавируса."Этот вопрос на 100% подлежит тому, чтобы вы его задали в оперативный штаб в правительстве", - ответил Песков журналистам на вопрос, нужно ли будет, по мнению Кремля, после запуска подростковой вакцинации от коронавируса вводить ограничения, QR-коды для детей от 12 до 18 лет и тем самым стимулировать родителей к вакцинации детей.Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность.
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РИА Новости
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общество, дмитрий песков, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
14:13 09.12.2021 (обновлено: 14:24 09.12.2021)
В Кремле переадресовали оперштабу вопрос о QR-кодах для детей
Пресс-секретарь президента Песков переадресовал оперштабу вопрос о QR-кодах для детей