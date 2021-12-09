https://ria.ru/20211209/deti-1762934791.html

В Кремле переадресовали оперштабу вопрос о QR-кодах для детей

В Кремле переадресовали оперштабу вопрос о QR-кодах для детей - РИА Новости, 09.12.2021

В Кремле переадресовали оперштабу вопрос о QR-кодах для детей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса вопрос о необходимости ограничений и РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:13

2021-12-09T14:13

2021-12-09T14:24

распространение коронавируса

общество

дмитрий песков

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1757022126_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9289cf64e97c77660b6c12d60436ca02.jpg

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса вопрос о необходимости ограничений и QR-кодов для детей от 12 до 18 лет после запуска подростковой вакцинации от коронавируса."Этот вопрос на 100% подлежит тому, чтобы вы его задали в оперативный штаб в правительстве", - ответил Песков журналистам на вопрос, нужно ли будет, по мнению Кремля, после запуска подростковой вакцинации от коронавируса вводить ограничения, QR-коды для детей от 12 до 18 лет и тем самым стимулировать родителей к вакцинации детей.Минздрав России ранее принял решение о регистрации вакцины против коронавирусной инфекции для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дмитрий песков, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия