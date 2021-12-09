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Полицейские задержали пассажира, устроившего дебош в самолете
Полицейские задержали пассажира, устроившего дебош в самолете - РИА Новости, 09.12.2021
Полицейские задержали пассажира, устроившего дебош в самолете
Транспортные полицейские в новосибирском аэропорту "Толмачево" задержали мужчину, который вел себя неадекватно в самолете, прибывшем из Магадана, сообщила... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:48
2021-12-09T10:48
2021-12-09T10:48
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происшествия
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новости - туризм
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ирина волк
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НОВОСИБИРСК, 9 дек — РИА Новости. Транспортные полицейские в новосибирском аэропорту "Толмачево" задержали мужчину, который вел себя неадекватно в самолете, прибывшем из Магадана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным МВД, в отдел полиции поступило сообщение о том, что экипажу самолета рейса Магадан-Новосибирск требуется помощь полицейских в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров. Ранее в интернете появились видеоролики очевидцев произошедшего."Прибывшие к месту приземления лайнера сотрудники полиции установили, что во время полета мужчина хватал бортпроводника и сидящих впереди людей за одежду, бил ногами в спинки кресел, совершал другие резкие движения, представляющие опасность для пассажиров", — сообщила Волк.Сотрудники транспортной полиции задержали правонарушителя. В отношении него составлены протоколы по статьям 20.1 (мелкое хулиганство) и 11.17 (нарушение правил поведения на транспорте) Кодекса РФ об административных правонарушениях."От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Проверка по факту случившегося на борту воздушного судна продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Сотрудником группы дознания линейного отдела МВД России в аэропорту "Толмачево" в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка)", — сообщила официальный представитель МВД.
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происшествия, магадан, новосибирск, толмачево (аэропорт), новости - туризм, пассажиры, ирина волк, туризм, россия
Полицейские задержали пассажира, устроившего дебош в самолете
Полицейские задержали мужчину, который вел себя неадекватно в самолете Магадан-Новосибирск
НОВОСИБИРСК, 9 дек — РИА Новости. Транспортные полицейские в новосибирском аэропорту "Толмачево" задержали мужчину, который вел себя неадекватно в самолете, прибывшем из Магадана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным МВД, в отдел полиции поступило сообщение о том, что экипажу самолета рейса Магадан-Новосибирск требуется помощь полицейских в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров. Ранее в интернете появились видеоролики очевидцев произошедшего.
"Прибывшие к месту приземления лайнера сотрудники полиции установили, что во время полета мужчина хватал бортпроводника и сидящих впереди людей за одежду, бил ногами в спинки кресел, совершал другие резкие движения, представляющие опасность для пассажиров", — сообщила Волк.
Сотрудники транспортной полиции задержали правонарушителя. В отношении него составлены протоколы по статьям 20.1 (мелкое хулиганство) и 11.17 (нарушение правил поведения на транспорте) Кодекса РФ об административных правонарушениях.
"От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Проверка по факту случившегося на борту воздушного судна продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Сотрудником группы дознания линейного отдела МВД России в аэропорту "Толмачево" в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка)", — сообщила официальный представитель МВД.