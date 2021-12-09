Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211209/debosh-1762877036.html
Полицейские задержали пассажира, устроившего дебош в самолете
Полицейские задержали пассажира, устроившего дебош в самолете - РИА Новости, 09.12.2021
Полицейские задержали пассажира, устроившего дебош в самолете
Транспортные полицейские в новосибирском аэропорту "Толмачево" задержали мужчину, который вел себя неадекватно в самолете, прибывшем из Магадана, сообщила... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:48
2021-12-09T10:48
туризм
происшествия
магадан
новосибирск
толмачево (аэропорт)
новости - туризм
пассажиры
ирина волк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738028056_0:127:3058:1847_1920x0_80_0_0_5a7e1e574e0c1079c2dc3248f95c5e40.jpg
НОВОСИБИРСК, 9 дек — РИА Новости. Транспортные полицейские в новосибирском аэропорту "Толмачево" задержали мужчину, который вел себя неадекватно в самолете, прибывшем из Магадана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным МВД, в отдел полиции поступило сообщение о том, что экипажу самолета рейса Магадан-Новосибирск требуется помощь полицейских в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров. Ранее в интернете появились видеоролики очевидцев произошедшего."Прибывшие к месту приземления лайнера сотрудники полиции установили, что во время полета мужчина хватал бортпроводника и сидящих впереди людей за одежду, бил ногами в спинки кресел, совершал другие резкие движения, представляющие опасность для пассажиров", — сообщила Волк.Сотрудники транспортной полиции задержали правонарушителя. В отношении него составлены протоколы по статьям 20.1 (мелкое хулиганство) и 11.17 (нарушение правил поведения на транспорте) Кодекса РФ об административных правонарушениях."От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Проверка по факту случившегося на борту воздушного судна продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Сотрудником группы дознания линейного отдела МВД России в аэропорту "Толмачево" в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка)", — сообщила официальный представитель МВД.
https://ria.ru/20211209/meksika-1762774395.html
магадан
новосибирск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738028056_329:0:3058:2047_1920x0_80_0_0_b0a0e0333c9426f00f6694029c16d4cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, магадан, новосибирск, толмачево (аэропорт), новости - туризм, пассажиры, ирина волк, туризм, россия
10:48 09.12.2021
 
Полицейские задержали пассажира, устроившего дебош в самолете

Полицейские задержали мужчину, который вел себя неадекватно в самолете Магадан-Новосибирск

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПассажиры перед входом в аэропорт Толмачево в Новосибирске
Пассажиры перед входом в аэропорт Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 9 дек — РИА Новости. Транспортные полицейские в новосибирском аэропорту "Толмачево" задержали мужчину, который вел себя неадекватно в самолете, прибывшем из Магадана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным МВД, в отдел полиции поступило сообщение о том, что экипажу самолета рейса Магадан-Новосибирск требуется помощь полицейских в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров. Ранее в интернете появились видеоролики очевидцев произошедшего.
"Прибывшие к месту приземления лайнера сотрудники полиции установили, что во время полета мужчина хватал бортпроводника и сидящих впереди людей за одежду, бил ногами в спинки кресел, совершал другие резкие движения, представляющие опасность для пассажиров", — сообщила Волк.
Сотрудники транспортной полиции задержали правонарушителя. В отношении него составлены протоколы по статьям 20.1 (мелкое хулиганство) и 11.17 (нарушение правил поведения на транспорте) Кодекса РФ об административных правонарушениях.
"От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Проверка по факту случившегося на борту воздушного судна продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Сотрудником группы дознания линейного отдела МВД России в аэропорту "Толмачево" в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка)", — сообщила официальный представитель МВД.
Пляж в Канкуне, Мексика - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
03:06Туризм
В Мексике охраной туристов занялась нацгвардия
 
ТуризмПроисшествияМагаданНовосибирскТолмачево (аэропорт)Новости - ТуризмпассажирыИрина ВолкТуризмРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:23Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с Украиной
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39Суд США приговорил россиянина к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
01:07В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации
01:02Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисе
00:58Путин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти
00:53Глава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не было
00:45Байден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с Путиным
00:42Псаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил Байден
00:35Зеленский рассказал Байдену о видении Киевом выполнения минских соглашений
00:31США поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе Зеленского
00:25Путин призвал исключить манипуляции льготами детей-сирот
Лента новостейМолния
Байден обсудил с "Бухарестской девяткой" ситуацию на границе с УкраинойДиетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"Суд США приговорил россиянина к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВСВ Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокацииЗеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисеПутин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в ЛенобластиГлава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не былоБайден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с ПутинымПсаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил БайденЗеленский рассказал Байдену о видении Киевом выполнения минских соглашенийСША поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе ЗеленскогоПутин призвал исключить манипуляции льготами детей-сирот