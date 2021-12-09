https://ria.ru/20211209/debosh-1762877036.html

Полицейские задержали пассажира, устроившего дебош в самолете

Полицейские задержали пассажира, устроившего дебош в самолете - РИА Новости, 09.12.2021

Полицейские задержали пассажира, устроившего дебош в самолете

Транспортные полицейские в новосибирском аэропорту "Толмачево" задержали мужчину, который вел себя неадекватно в самолете, прибывшем из Магадана, сообщила... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T10:48

2021-12-09T10:48

2021-12-09T10:48

туризм

происшествия

магадан

новосибирск

толмачево (аэропорт)

новости - туризм

пассажиры

ирина волк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738028056_0:127:3058:1847_1920x0_80_0_0_5a7e1e574e0c1079c2dc3248f95c5e40.jpg

НОВОСИБИРСК, 9 дек — РИА Новости. Транспортные полицейские в новосибирском аэропорту "Толмачево" задержали мужчину, который вел себя неадекватно в самолете, прибывшем из Магадана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По данным МВД, в отдел полиции поступило сообщение о том, что экипажу самолета рейса Магадан-Новосибирск требуется помощь полицейских в связи с неадекватным поведением одного из пассажиров. Ранее в интернете появились видеоролики очевидцев произошедшего."Прибывшие к месту приземления лайнера сотрудники полиции установили, что во время полета мужчина хватал бортпроводника и сидящих впереди людей за одежду, бил ногами в спинки кресел, совершал другие резкие движения, представляющие опасность для пассажиров", — сообщила Волк.Сотрудники транспортной полиции задержали правонарушителя. В отношении него составлены протоколы по статьям 20.1 (мелкое хулиганство) и 11.17 (нарушение правил поведения на транспорте) Кодекса РФ об административных правонарушениях."От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Проверка по факту случившегося на борту воздушного судна продолжается. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Сотрудником группы дознания линейного отдела МВД России в аэропорту "Толмачево" в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка)", — сообщила официальный представитель МВД.

https://ria.ru/20211209/meksika-1762774395.html

магадан

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, магадан, новосибирск, толмачево (аэропорт), новости - туризм, пассажиры, ирина волк, туризм, россия