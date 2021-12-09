https://ria.ru/20211209/dannye-1762979112.html

Госдума одобрила законопроект о данных, передаваемых оператором

Госдума одобрила законопроект о данных, передаваемых оператором - РИА Новости, 09.12.2021

Госдума одобрила законопроект о данных, передаваемых оператором

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, уточняющий перечень информации, которую владельцы... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:53

2021-12-09T16:53

2021-12-09T16:53

общество

госдума рф

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, уточняющий перечень информации, которую владельцы технологических сетей связи должны предоставлять по требованию правоохранительных органов.Изменения вносятся в закон "О связи".Законопроект устанавливает список данных, которые собственник или иной владелец технологических сетей связи, имеющий номер автономной системы, обязан хранить и предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности.Согласно документу, собственник или иной владелец техсетей связи обязан обеспечить хранение в течение трех лет информации о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений. По законному требованию эти данные должны быть предоставлены правоохранительным органам.Как говорится в пояснительной записке, проект а содержит обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных правонарушениях.В случае принятия законопроект вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20211201/sim-karty-1761560356.html

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общество, госдума рф