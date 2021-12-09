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Аверов: бюджет Липецкой области можно смело назвать бюджетом развития

Аверов: бюджет Липецкой области можно смело назвать бюджетом развития - РИА Новости, 09.12.2021

Аверов: бюджет Липецкой области можно смело назвать бюджетом развития

Доходы бюджета Липецкой области в 2022 году составят 75,9 миллиарда рублей, расходы спрогнозированы в сумме 85,5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T17:42

2021-12-09T17:42

2021-12-09T17:42

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ЛИПЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Доходы бюджета Липецкой области в 2022 году составят 75,9 миллиарда рублей, расходы спрогнозированы в сумме 85,5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.Проект закона "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы" был принят в четверг на сессии регионального парламента сразу в двух чтениях.Источниками погашения бюджета дефицита (9,5 миллиардов рублей) в основном будут остатки средств за счет доходов 2021 года и инфраструктурные бюджетные кредиты.В свою очередь, на 2023 год доходная часть облбюджета планируется в размере 73,7 миллиарда рублей, расходная – 81,2 миллиардв рублей. На 2024 год доходы прогнозируются в размере 77,5 миллиардов рублей, расходы – 87,2 миллиарда рублей.Как отмечается в сообщении, 62% всех расходов пойдет на социальную сферу. На поддержку реального сектора экономики направлено более 22% областного бюджета. 5% расходов - на ЖКХ.На реализацию нацпроектов выделяется 16,4 миллиарда рублей, или 19% от общих расходов областного бюджета.В частности, в сфере образования планируется завершить строительство школы в Грязях, приступить к строительству школ в микрорайоне "Университетский" и территории между улицами Музыки и Трунова в Липецке, а также в Лебедяни. За три года планируется открыть "точки роста" в 93 классах. Предусмотрены средства на создание трех технопарков в школах Липецка и Ельца.По сравнению с текущим годом более, чем вдвое увеличивается финансирование по нацпроекту "Культура". Дополнительные средства запланированы на строительство, реконструкцию и капремонт сельских ДК, детских театров и муниципальных музеев, стимулирование внутреннего туризма. По рекомендациям публичных слушаний предусмотрены 100 миллионов рублей на ремонт Липецкого государственного театра кукол.В развитие физической культуры и спорта будет инвестировано 3,7 миллиарда рублей. В следующем году начнут строить многофункциональный спортивный комплекс в Липецке. Также выделены средства на создание ФОКа в Ельце, ледового дворца в селе Хрущевка Липецкого района, крытого футбольного манежа в Липецке.На переселение граждан из ветхого и аварийного жилья только в 2022 году направят 1,4 миллиарда рублей, что на 70% превышает уровень текущего года, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211112/sredstva-1758752710.html

https://ria.ru/20211119/premiya-1759752291.html

https://ria.ru/20210826/sotsrazvitie-1747400678.html

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