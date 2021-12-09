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Липецкая область
https://ria.ru/20211209/byudzhet-1762992838.html
Аверов: бюджет Липецкой области можно смело назвать бюджетом развития
Аверов: бюджет Липецкой области можно смело назвать бюджетом развития - РИА Новости, 09.12.2021
Аверов: бюджет Липецкой области можно смело назвать бюджетом развития
Доходы бюджета Липецкой области в 2022 году составят 75,9 миллиарда рублей, расходы спрогнозированы в сумме 85,5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:42
2021-12-09T17:42
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Доходы бюджета Липецкой области в 2022 году составят 75,9 миллиарда рублей, расходы спрогнозированы в сумме 85,5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.Проект закона "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы" был принят в четверг на сессии регионального парламента сразу в двух чтениях.Источниками погашения бюджета дефицита (9,5 миллиардов рублей) в основном будут остатки средств за счет доходов 2021 года и инфраструктурные бюджетные кредиты.В свою очередь, на 2023 год доходная часть облбюджета планируется в размере 73,7 миллиарда рублей, расходная – 81,2 миллиардв рублей. На 2024 год доходы прогнозируются в размере 77,5 миллиардов рублей, расходы – 87,2 миллиарда рублей.Как отмечается в сообщении, 62% всех расходов пойдет на социальную сферу. На поддержку реального сектора экономики направлено более 22% областного бюджета. 5% расходов - на ЖКХ.На реализацию нацпроектов выделяется 16,4 миллиарда рублей, или 19% от общих расходов областного бюджета.В частности, в сфере образования планируется завершить строительство школы в Грязях, приступить к строительству школ в микрорайоне "Университетский" и территории между улицами Музыки и Трунова в Липецке, а также в Лебедяни. За три года планируется открыть "точки роста" в 93 классах. Предусмотрены средства на создание трех технопарков в школах Липецка и Ельца.По сравнению с текущим годом более, чем вдвое увеличивается финансирование по нацпроекту "Культура". Дополнительные средства запланированы на строительство, реконструкцию и капремонт сельских ДК, детских театров и муниципальных музеев, стимулирование внутреннего туризма. По рекомендациям публичных слушаний предусмотрены 100 миллионов рублей на ремонт Липецкого государственного театра кукол.В развитие физической культуры и спорта будет инвестировано 3,7 миллиарда рублей. В следующем году начнут строить многофункциональный спортивный комплекс в Липецке. Также выделены средства на создание ФОКа в Ельце, ледового дворца в селе Хрущевка Липецкого района, крытого футбольного манежа в Липецке.На переселение граждан из ветхого и аварийного жилья только в 2022 году направят 1,4 миллиарда рублей, что на 70% превышает уровень текущего года, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211112/sredstva-1758752710.html
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елец, липецк, липецкая область
17:42 09.12.2021
 

Аверов: бюджет Липецкой области можно смело назвать бюджетом развития

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЛИПЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Доходы бюджета Липецкой области в 2022 году составят 75,9 миллиарда рублей, расходы спрогнозированы в сумме 85,5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.
Проект закона "Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы" был принят в четверг на сессии регионального парламента сразу в двух чтениях.
Источниками погашения бюджета дефицита (9,5 миллиардов рублей) в основном будут остатки средств за счет доходов 2021 года и инфраструктурные бюджетные кредиты.
В свою очередь, на 2023 год доходная часть облбюджета планируется в размере 73,7 миллиарда рублей, расходная – 81,2 миллиардв рублей. На 2024 год доходы прогнозируются в размере 77,5 миллиардов рублей, расходы – 87,2 миллиарда рублей.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 14:33Липецкая область
Липецкие депутаты направили дополнительные средства на здравоохранение
Как отмечается в сообщении, 62% всех расходов пойдет на социальную сферу. На поддержку реального сектора экономики направлено более 22% областного бюджета. 5% расходов - на ЖКХ.
"Предусмотрены средства на повышение заработной платы на 6% всем работникам бюджетной сферы. Индексация коснется 100 тысяч человек. Будут профинансированы все социальные обязательства в полном объеме. Предусмотрена индексация выплат приемным и опекунским семьям. Установлена новая мера поддержки детей-сирот – им компенсируют из бюджета аренду жилья", - привели в пресс-службе слова председателя Липецкого облсовета Дмитрия Аверова.
На реализацию нацпроектов выделяется 16,4 миллиарда рублей, или 19% от общих расходов областного бюджета.
"Бюджет на ближайшие три года можно смело назвать бюджетом развития. Предусмотрены серьезные инвестиционные вложения, только в 2022 году почти 12 миллиардов рублей. Почти каждый пятый рубль направлен на финансирование национальных проектов. Строительство новых школ, детских садов, поликлиник и ФАПов в ближайшие три года запланировано не только в областном центре, но и в районах. На поддержку и развитие муниципалитетов пойдет больше трети всех расходов", - пояснил Аверов.
В частности, в сфере образования планируется завершить строительство школы в Грязях, приступить к строительству школ в микрорайоне "Университетский" и территории между улицами Музыки и Трунова в Липецке, а также в Лебедяни. За три года планируется открыть "точки роста" в 93 классах. Предусмотрены средства на создание трех технопарков в школах Липецка и Ельца.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
19 ноября, 10:31Липецкая область
Липецкая область получила премию за реализацию нацпроекта
По сравнению с текущим годом более, чем вдвое увеличивается финансирование по нацпроекту "Культура". Дополнительные средства запланированы на строительство, реконструкцию и капремонт сельских ДК, детских театров и муниципальных музеев, стимулирование внутреннего туризма. По рекомендациям публичных слушаний предусмотрены 100 миллионов рублей на ремонт Липецкого государственного театра кукол.
В развитие физической культуры и спорта будет инвестировано 3,7 миллиарда рублей. В следующем году начнут строить многофункциональный спортивный комплекс в Липецке. Также выделены средства на создание ФОКа в Ельце, ледового дворца в селе Хрущевка Липецкого района, крытого футбольного манежа в Липецке.
Председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
26 августа, 18:20Липецкая область
Путилин: дополнительные средства в липецком бюджете направят на соцразвитие
На переселение граждан из ветхого и аварийного жилья только в 2022 году направят 1,4 миллиарда рублей, что на 70% превышает уровень текущего года, добавили в пресс-службе.
 
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