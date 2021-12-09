https://ria.ru/20211209/bulling-1762977749.html

Путин поручил рассмотреть все предложения по борьбе с буллингом

Путин поручил рассмотреть все предложения по борьбе с буллингом - РИА Новости, 09.12.2021

Путин поручил рассмотреть все предложения по борьбе с буллингом

Все предложения профилактического характера по борьбе с буллингом должны быть рассмотрены, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:49

2021-12-09T16:49

2021-12-09T17:27

владимир путин

общество

образование - общество

совет по правам человека при президенте рф (спч)

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кирилл кабанов

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Все предложения профилактического характера по борьбе с буллингом должны быть рассмотрены, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).Один из участников встречи, председатель общественной организации "Национальный антикоррупционный комитет" Кирилл Кабанов в своем выступлении заявил, что такие противоестественные явления, как буллинг, травля, унижение издевательство получили массовое распространение. По его словам, свыше 40% школьников сообщили, что подвергались какой-либо из форм этих издевательств.На этом фоне, добавил он, система профилактики и выявления психологических проблем у учащихся в начальном и среднем образовании "характеризуется крайне низким уровнем профессиональной квалификации специалистов психологической помощи, формальным подходом и отсутствием специальных знаний у учителей и преподавателей" по выявлению возможных поведенческих отклонений и угроз, что делает ее неэффективной."Думаю, что всем понятно, вы затронули очень важную, чувствительную сферу, которая всех нас беспокоит, все общество беспокоит, без всякого преувеличения. Вот этот буллинг, как вы сказали, продвижение в наш социум западной культуры, хотя это к культуре не имеет никакого отношения, это такие способы поведения, манеры поведения, навязанные, кстати говоря, очень часто и соцсетями. В западных парламентах активно сейчас обсуждаются вопросы влияния этих международных платформ на формирование сознания подрастающего поколения, на воспитание подрастающего поколения, на оказание негативного влияния на психику для подростков и для детей", - сказал Путин.России, по его мнению, "тоже не мешало этим заняться и внимательно к этому еще присмотреться". По его словам, в Европе внимательно за этим следят, в Соединенных Штатах Америки начинают поднимать эти вопросы, "причем все активнее и активнее обсуждаются на возможных общественных и парламентских площадках"."Но он (вопрос - ред.) требует, конечно, комплексного подхода, судя по всему, это и предлагается. Я, безусловно, согласен с вами полностью, что все предложения профилактического характера, конечно, должны быть рассмотрены и поддержаны. Это касается и дополнительных мер, имеется в виду воспитателей в школах, они вводятся в школах, и нужно, чтобы это пошире применялось. Подготовка и переподготовка учителей и так далее. В общем все меры, связанные с предотвращением и профилактикой преступности в подростковой среде, в самом широком смысле этого слова должны усовершенствоваться и внедряться", - подчеркнул президент РФ."Конечно, это должно делаться аккуратно, имея в виду, все-таки ту возрастную группу, о которой мы говорим, но делать это, безусловно, нужно, согласен полностью. Будем работать", - добавил Путин.

https://ria.ru/20211030/draka-1756982611.html

https://ria.ru/20210601/travlya-1735030084.html

https://ria.ru/20210515/kazan-1732364064.html

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владимир путин, общество, образование - общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), здоровье - общество, кирилл кабанов, россия