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Путин поручил рассмотреть все предложения по борьбе с буллингом
Путин поручил рассмотреть все предложения по борьбе с буллингом - РИА Новости, 09.12.2021
Путин поручил рассмотреть все предложения по борьбе с буллингом
Все предложения профилактического характера по борьбе с буллингом должны быть рассмотрены, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:49
2021-12-09T17:27
владимир путин
общество
образование - общество
совет по правам человека при президенте рф (спч)
здоровье - общество
кирилл кабанов
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Все предложения профилактического характера по борьбе с буллингом должны быть рассмотрены, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).Один из участников встречи, председатель общественной организации "Национальный антикоррупционный комитет" Кирилл Кабанов в своем выступлении заявил, что такие противоестественные явления, как буллинг, травля, унижение издевательство получили массовое распространение. По его словам, свыше 40% школьников сообщили, что подвергались какой-либо из форм этих издевательств.На этом фоне, добавил он, система профилактики и выявления психологических проблем у учащихся в начальном и среднем образовании "характеризуется крайне низким уровнем профессиональной квалификации специалистов психологической помощи, формальным подходом и отсутствием специальных знаний у учителей и преподавателей" по выявлению возможных поведенческих отклонений и угроз, что делает ее неэффективной."Думаю, что всем понятно, вы затронули очень важную, чувствительную сферу, которая всех нас беспокоит, все общество беспокоит, без всякого преувеличения. Вот этот буллинг, как вы сказали, продвижение в наш социум западной культуры, хотя это к культуре не имеет никакого отношения, это такие способы поведения, манеры поведения, навязанные, кстати говоря, очень часто и соцсетями. В западных парламентах активно сейчас обсуждаются вопросы влияния этих международных платформ на формирование сознания подрастающего поколения, на воспитание подрастающего поколения, на оказание негативного влияния на психику для подростков и для детей", - сказал Путин.России, по его мнению, "тоже не мешало этим заняться и внимательно к этому еще присмотреться". По его словам, в Европе внимательно за этим следят, в Соединенных Штатах Америки начинают поднимать эти вопросы, "причем все активнее и активнее обсуждаются на возможных общественных и парламентских площадках"."Но он (вопрос - ред.) требует, конечно, комплексного подхода, судя по всему, это и предлагается. Я, безусловно, согласен с вами полностью, что все предложения профилактического характера, конечно, должны быть рассмотрены и поддержаны. Это касается и дополнительных мер, имеется в виду воспитателей в школах, они вводятся в школах, и нужно, чтобы это пошире применялось. Подготовка и переподготовка учителей и так далее. В общем все меры, связанные с предотвращением и профилактикой преступности в подростковой среде, в самом широком смысле этого слова должны усовершенствоваться и внедряться", - подчеркнул президент РФ."Конечно, это должно делаться аккуратно, имея в виду, все-таки ту возрастную группу, о которой мы говорим, но делать это, безусловно, нужно, согласен полностью. Будем работать", - добавил Путин.
https://ria.ru/20211030/draka-1756982611.html
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владимир путин, общество, образование - общество, совет по правам человека при президенте рф (спч), здоровье - общество, кирилл кабанов, россия
16:49 09.12.2021 (обновлено: 17:27 09.12.2021)
 
Путин поручил рассмотреть все предложения по борьбе с буллингом

Президент Путин: все предложения по борьбе с буллингом должны быть рассмотрены

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в пленарной сессии инвестиционного форума Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Все предложения профилактического характера по борьбе с буллингом должны быть рассмотрены, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Один из участников встречи, председатель общественной организации "Национальный антикоррупционный комитет" Кирилл Кабанов в своем выступлении заявил, что такие противоестественные явления, как буллинг, травля, унижение издевательство получили массовое распространение. По его словам, свыше 40% школьников сообщили, что подвергались какой-либо из форм этих издевательств.
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На этом фоне, добавил он, система профилактики и выявления психологических проблем у учащихся в начальном и среднем образовании "характеризуется крайне низким уровнем профессиональной квалификации специалистов психологической помощи, формальным подходом и отсутствием специальных знаний у учителей и преподавателей" по выявлению возможных поведенческих отклонений и угроз, что делает ее неэффективной.
"Думаю, что всем понятно, вы затронули очень важную, чувствительную сферу, которая всех нас беспокоит, все общество беспокоит, без всякого преувеличения. Вот этот буллинг, как вы сказали, продвижение в наш социум западной культуры, хотя это к культуре не имеет никакого отношения, это такие способы поведения, манеры поведения, навязанные, кстати говоря, очень часто и соцсетями. В западных парламентах активно сейчас обсуждаются вопросы влияния этих международных платформ на формирование сознания подрастающего поколения, на воспитание подрастающего поколения, на оказание негативного влияния на психику для подростков и для детей", - сказал Путин.
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России, по его мнению, "тоже не мешало этим заняться и внимательно к этому еще присмотреться". По его словам, в Европе внимательно за этим следят, в Соединенных Штатах Америки начинают поднимать эти вопросы, "причем все активнее и активнее обсуждаются на возможных общественных и парламентских площадках".
"Но он (вопрос - ред.) требует, конечно, комплексного подхода, судя по всему, это и предлагается. Я, безусловно, согласен с вами полностью, что все предложения профилактического характера, конечно, должны быть рассмотрены и поддержаны. Это касается и дополнительных мер, имеется в виду воспитателей в школах, они вводятся в школах, и нужно, чтобы это пошире применялось. Подготовка и переподготовка учителей и так далее. В общем все меры, связанные с предотвращением и профилактикой преступности в подростковой среде, в самом широком смысле этого слова должны усовершенствоваться и внедряться", - подчеркнул президент РФ.
"Конечно, это должно делаться аккуратно, имея в виду, все-таки ту возрастную группу, о которой мы говорим, но делать это, безусловно, нужно, согласен полностью. Будем работать", - добавил Путин.
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