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ЛНР обвинила украинских силовиков в размещении бронетехники в жилом районе

ЛНР обвинила украинских силовиков в размещении бронетехники в жилом районе - РИА Новости, 09.12.2021

ЛНР обвинила украинских силовиков в размещении бронетехники в жилом районе

Украинские силовики разместили бронетехнику в подконтрольном Киеву поселке Райгородка в Донбассе, заявили в четверг журналистам в пресс-службе Народной милиции... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T12:20

2021-12-09T12:20

2021-12-09T12:20

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бтр-80

луганская народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 9 дек - РИА Новости. Украинские силовики разместили бронетехнику в подконтрольном Киеву поселке Райгородка в Донбассе, заявили в четверг журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики."В зоне ответственности 79-й бригады (украинских силовиков – ред.) отмечено нахождение семи бронетранспортёров БТР-80 в жилом районе населенного пункта Райгородка", - сказал представитель пресс-службы.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211205/snaypery-1762289166.html

киев

луганская народная республика

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в мире, киев, бтр-80, луганская народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр