https://ria.ru/20211209/britaniya-1762943865.html

Британия отправит 140 военных инженеров в Польшу

Британия отправит 140 военных инженеров в Польшу - РИА Новости, 09.12.2021

Британия отправит 140 военных инженеров в Польшу

Великобритания отправляет 140 военных инженеров в Польшу в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией, говорится в сообщении британского Минобороны. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:44

2021-12-09T14:44

2021-12-09T15:07

в мире

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

белоруссия

великобритания

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ЛОНДОН, 9 дек – РИА Новости. Великобритания отправляет 140 военных инженеров в Польшу в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией, говорится в сообщении британского Минобороны."140 военных инженеров направляются в Польшу для оказания специализированной поддержки в ответ на давление со стороны нелегальной миграции на границе с Белоруссией", - отмечается в сообщении.Уточняется, что специалисты из 32-го инженерного полка Королевских инженеров будут оказывать поддержку польским войскам в выполнении конкретных инженерных задач вдоль границы, включая поддержку инфраструктуры и ремонт подъездных дорог, а также поддержку в планировании. Они будут выполнять свои задачи с конца декабря, и ожидается, что развертывание продлится до апреля.Кроме того, в Литву была направлена разведывательная группа, чтобы выяснить, может ли Великобритания оказать поддержку стране, которая сталкивается с аналогичным давлением на своей границе, добавили в британском Минобороны.Великобритания уже имеет 150 военнослужащих, базирующихся в Польше в рамках расширенного передового присутствия НАТО в составе возглавляемой США боевой группы в стране.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

https://ria.ru/20211202/polsha-1761919050.html

https://ria.ru/20211119/migranty-1759809830.html

https://ria.ru/20211122/intrigi-1760261106.html

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в мире, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, великобритания