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Британия отправит 140 военных инженеров в Польшу
Британия отправит 140 военных инженеров в Польшу - РИА Новости, 09.12.2021
Британия отправит 140 военных инженеров в Польшу
Великобритания отправляет 140 военных инженеров в Польшу в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией, говорится в сообщении британского Минобороны. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:44
2021-12-09T15:07
в мире
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
белоруссия
великобритания
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ЛОНДОН, 9 дек – РИА Новости. Великобритания отправляет 140 военных инженеров в Польшу в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией, говорится в сообщении британского Минобороны."140 военных инженеров направляются в Польшу для оказания специализированной поддержки в ответ на давление со стороны нелегальной миграции на границе с Белоруссией", - отмечается в сообщении.Уточняется, что специалисты из 32-го инженерного полка Королевских инженеров будут оказывать поддержку польским войскам в выполнении конкретных инженерных задач вдоль границы, включая поддержку инфраструктуры и ремонт подъездных дорог, а также поддержку в планировании. Они будут выполнять свои задачи с конца декабря, и ожидается, что развертывание продлится до апреля.Кроме того, в Литву была направлена разведывательная группа, чтобы выяснить, может ли Великобритания оказать поддержку стране, которая сталкивается с аналогичным давлением на своей границе, добавили в британском Минобороны.Великобритания уже имеет 150 военнослужащих, базирующихся в Польше в рамках расширенного передового присутствия НАТО в составе возглавляемой США боевой группы в стране.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
https://ria.ru/20211202/polsha-1761919050.html
https://ria.ru/20211119/migranty-1759809830.html
https://ria.ru/20211122/intrigi-1760261106.html
польша
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в мире, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, великобритания
14:44 09.12.2021 (обновлено: 15:07 09.12.2021)
 
Британия отправит 140 военных инженеров в Польшу

Британия отправит 140 военных инженеров в Польшу из-за миграционного кризиса

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМальчик в лагере мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
Мальчик в лагере мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ЛОНДОН, 9 дек – РИА Новости. Великобритания отправляет 140 военных инженеров в Польшу в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией, говорится в сообщении британского Минобороны.
"140 военных инженеров направляются в Польшу для оказания специализированной поддержки в ответ на давление со стороны нелегальной миграции на границе с Белоруссией", - отмечается в сообщении.
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Уточняется, что специалисты из 32-го инженерного полка Королевских инженеров будут оказывать поддержку польским войскам в выполнении конкретных инженерных задач вдоль границы, включая поддержку инфраструктуры и ремонт подъездных дорог, а также поддержку в планировании. Они будут выполнять свои задачи с конца декабря, и ожидается, что развертывание продлится до апреля.
Кроме того, в Литву была направлена разведывательная группа, чтобы выяснить, может ли Великобритания оказать поддержку стране, которая сталкивается с аналогичным давлением на своей границе, добавили в британском Минобороны.
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На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
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В миреПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииБелоруссияВеликобритания
 
 
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