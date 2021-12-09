14:44 09.12.2021 (обновлено: 15:07 09.12.2021)
Британия отправит 140 военных инженеров в Польшу
Британия отправит 140 военных инженеров в Польшу из-за миграционного кризиса
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМальчик в лагере мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе
ЛОНДОН, 9 дек – РИА Новости. Великобритания отправляет 140 военных инженеров в Польшу в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией, говорится в сообщении британского Минобороны.
"140 военных инженеров направляются в Польшу для оказания специализированной поддержки в ответ на давление со стороны нелегальной миграции на границе с Белоруссией", - отмечается в сообщении.
Уточняется, что специалисты из 32-го инженерного полка Королевских инженеров будут оказывать поддержку польским войскам в выполнении конкретных инженерных задач вдоль границы, включая поддержку инфраструктуры и ремонт подъездных дорог, а также поддержку в планировании. Они будут выполнять свои задачи с конца декабря, и ожидается, что развертывание продлится до апреля.
Кроме того, в Литву была направлена разведывательная группа, чтобы выяснить, может ли Великобритания оказать поддержку стране, которая сталкивается с аналогичным давлением на своей границе, добавили в британском Минобороны.
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На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.