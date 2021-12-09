https://ria.ru/20211209/borba-1762772551.html
Джиу-джитсу и казаки: для чего тренер учит детей защищаться
Джиу-джитсу и казаки: для чего тренер учит детей защищаться - РИА Новости, 09.12.2021
Джиу-джитсу и казаки: для чего тренер учит детей защищаться
Что общего у российского казачества и бразильской борьбы джиу-джитсу? Ответ на такой неожиданный вопрос потомственный казак Максим Дьяченко сформировал для себя РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T10:00
2021-12-09T10:00
2021-12-09T10:00
российское казачество
ставропольский край
степновский район
российское казачество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762786318_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_cb319a5c936574901e436c5eff8a4797.jpg
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Что общего у российского казачества и бразильской борьбы джиу-джитсу? Ответ на такой неожиданный вопрос потомственный казак Максим Дьяченко сформировал для себя уже давно – это защита. Корреспондент проекта "Российское казачество" поговорил с тренером о том, как джиу-джитсу готовит молодых людей к взрослой жизни и почему так важно уметь за себя постоять.Казачья крепостьЗанятия по джиу-джитсу объединили детей казаков из нескольких сел Ставропольского края – Степное, Зеленая Роща, Ольгино, Варениковское и даже города Зеленокумск. По словам Дьяченко, тренировки помогают им придерживаться здорового образа жизни и занимают свободное время."Основная цель – чтобы был здоровый дух и образ жизни. У нас такое место – тут негде и нечем больше заниматься. Некоторые дети приезжают, чтобы просто пообщаться друг с другом. Когда тренировки заканчиваются, мы организовываем со старшими ребятами чай. Скидываемся с друзьями и устраиваем для них такие посиделки", – поделился Дьяченко.Максим тренирует местное отделение команды "Казачья крепость" абсолютно бесплатно. Его занятия посещают около ста человек – самому младшему ученику три с половиной года, а самому старшему – 29 лет. Ученики много раз становились чемпионами – буквально пару недель назад на очередных соревнованиях пять детей заняли первые места в своих категориях.Несмотря на общий наставнический настрой, занятия борьбой в секции все-таки стоят на первом месте. По словам тренера, основатель джиу-джитсу Элиу Грэйси не был культуристом, поэтому придумал такие приемы, где физическое превосходство не играло бы большой роли."Джиу-джитсу, наверное, больше не атакующий вид спорта, а защитный. Конечно, там тоже можно атаковать, но его придумали в Бразилии как защиту. Мой народ должен уметь бороться, потому что если мы не научимся бороться на татами (спортивные маты для борьбы – прим. ред.), мы не сможем бороться в жизни", – рассказал Дьяченко.Подарок атаманаСекция по джиу-джитсу создавалась в том числе и как лайфстайл-проект, где казаки не только занимаются борьбой, но и общаются друг с другом. В спортивном зале собираются дети из разных семей, в том числе неблагополучных, поэтому для многих из них Дьяченко стал родным человеком.За такую преданность делу и заботу о детях атаманы Степновского района решили подарить тренеру новую машину – ведь он постоянно возит детей на соревнования и чемпионаты, поэтому для него, как и для его учеников, это вещь первой необходимости."Мы бескорыстно его поощрили, в знак благодарности. У Максима была старенькая машина, поэтому решили купить ему новую. Сказали сразу, чтобы все знали: это не аванс, это подарок, потому что он ее заслужил", – сказал атаман Степновского района Сергей Уваров.О машине знало всего несколько человек, и они бережно хранили этот секрет целый месяц. Поэтому тренер до последнего момента не знал, почему его вызвали к атаманам на "серьезный разговор".Семь дней в неделюМаксим работает учителем ОБЖ, физкультуры и технологии в двух школах. Несмотря на такую загруженность, он каждый день с удовольствием приезжает к детям, чтобы не только обучить их мастерству джиу-джитсу, но и дать определенные наставления."Они должны научиться преодолевать все проблемы здесь, это маленькая тренировка перед жизнью, о чем я постоянно упоминаю. Когда тренировка заканчивается, чтобы они восстановили дыхание, мы строимся, молимся, и потом я всегда произношу небольшую речь", – добавил тренер.Казаки сами построили и оборудовали два просторных спортивных зала, где тренируются младшая и старшая группы. Для детей занятия, экипировка и поездки абсолютно бесплатны – обеспечивать работу секции помогает не только местное казачье общество, но и недавно выигранный президентский грант на развитие детского спорта в районе.Планы на будущееМаксим находится в постоянном контакте с профессиональным тренером по джиу-джитсу из Ставрополя. Дети, с которыми занимается Дьяченко, – часть городской команды "Казачья крепость".Говоря о планах на будущее, он отмечает, что тренировки и соревнования расписаны практически на год вперед. Кроме того, Максим и командаи сами организовывают "открытые ковры", чтобы дети могли оттачивать свое мастерство."У нас с тренером цель – постоянное развитие и разрастание этих тренировок. Сначала у нас один зал был, потом появился второй. То есть со временем мы хотим в крае сделать очень сильную команду, чтобы "Казачья крепость" была самой первой, самой лучшей", –рассказал Дьяченко.В секцию может записаться любой человек, даже если он не казак. Девочки тоже приветствуются – младшая дочь Максима, которой исполнилось пять лет, с удовольствием занимается борьбой по пятницам.
ставропольский край
степновский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762786318_79:0:732:490_1920x0_80_0_0_5b91b471574ba285a5a470b1b3ca1d2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставропольский край, степновский район, российское казачество
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Что общего у российского казачества и бразильской борьбы джиу-джитсу? Ответ на такой неожиданный вопрос потомственный казак Максим Дьяченко сформировал для себя уже давно – это защита.
Корреспондент проекта "Российское казачество" поговорил с тренером о том, как джиу-джитсу готовит молодых людей к взрослой жизни и почему так важно уметь за себя постоять.
"Казачество, как мне кажется, было организовано людьми для защиты семей и своих территорий. Поэтому органичное переплетение казачества и джиу-джитсу заключается в том, что этот спорт тоже был создан для защиты", – сказал Дьяченко.
Казачья крепость
Занятия по джиу-джитсу объединили детей казаков из нескольких сел Ставропольского края – Степное, Зеленая Роща, Ольгино, Варениковское и даже города Зеленокумск. По словам Дьяченко, тренировки помогают им придерживаться здорового образа жизни и занимают свободное время.
"Основная цель – чтобы был здоровый дух и образ жизни. У нас такое место – тут негде и нечем больше заниматься. Некоторые дети приезжают, чтобы просто пообщаться друг с другом. Когда тренировки заканчиваются, мы организовываем со старшими ребятами чай. Скидываемся с друзьями и устраиваем для них такие посиделки", – поделился Дьяченко.
Максим тренирует местное отделение команды "Казачья крепость" абсолютно бесплатно. Его занятия посещают около ста человек – самому младшему ученику три с половиной года, а самому старшему – 29 лет. Ученики много раз становились чемпионами – буквально пару недель назад на очередных соревнованиях пять детей заняли первые места в своих категориях.
"У нас занимается много детей разных возрастов, а джиу-джитсу – один из самых безопасных видов спорта. Эффективный, но безопасный. Опытные борются с опытными, малоопытные с малоопытными. Правила так устроены, что ребенок ребенку не навредит", – поделился тренер.
Несмотря на общий наставнический настрой, занятия борьбой в секции все-таки стоят на первом месте. По словам тренера, основатель джиу-джитсу Элиу Грэйси не был культуристом, поэтому придумал такие приемы, где физическое превосходство не играло бы большой роли.
"Джиу-джитсу, наверное, больше не атакующий вид спорта, а защитный. Конечно, там тоже можно атаковать, но его придумали в Бразилии как защиту. Мой народ должен уметь бороться, потому что если мы не научимся бороться на татами (спортивные маты для борьбы – прим. ред.), мы не сможем бороться в жизни", – рассказал Дьяченко.
Подарок атамана
Секция по джиу-джитсу создавалась в том числе и как лайфстайл-проект, где казаки не только занимаются борьбой, но и общаются друг с другом. В спортивном зале собираются дети из разных семей, в том числе неблагополучных, поэтому для многих из них Дьяченко стал родным человеком.
"Он их даже в Москву возил, они в горы ездят, походы устраивают. Дети его обожают. Это все абсолютно искренне, и видно, что он от души этим занимается", – рассказала Ульяна Уварова, мама одного из учеников Максима.
За такую преданность делу и заботу о детях атаманы Степновского района решили подарить тренеру новую машину – ведь он постоянно возит детей на соревнования и чемпионаты, поэтому для него, как и для его учеников, это вещь первой необходимости.
"Мы бескорыстно его поощрили, в знак благодарности. У Максима была старенькая машина, поэтому решили купить ему новую. Сказали сразу, чтобы все знали: это не аванс, это подарок, потому что он ее заслужил", – сказал атаман Степновского района Сергей Уваров.
О машине знало всего несколько человек, и они бережно хранили этот секрет целый месяц. Поэтому тренер до последнего момента не знал, почему его вызвали к атаманам на "серьезный разговор".
"Было настолько неожиданно, что ком в горле встал, слово сказать не мог. Не из-за того, что машину подарили, а из-за того, какие люди меня окружают. Было очень приятно", –поделился Дьяченко.
Семь дней в неделю
Максим работает учителем ОБЖ, физкультуры и технологии в двух школах. Несмотря на такую загруженность, он каждый день с удовольствием приезжает к детям, чтобы не только обучить их мастерству джиу-джитсу, но и дать определенные наставления.
"Они должны научиться преодолевать все проблемы здесь, это маленькая тренировка перед жизнью, о чем я постоянно упоминаю. Когда тренировка заканчивается, чтобы они восстановили дыхание, мы строимся, молимся, и потом я всегда произношу небольшую речь", – добавил тренер.
Казаки сами построили и оборудовали два просторных спортивных зала, где тренируются младшая и старшая группы. Для детей занятия, экипировка и поездки абсолютно бесплатны – обеспечивать работу секции помогает не только местное казачье общество, но и недавно выигранный президентский грант на развитие детского спорта в районе.
"Мы сейчас как раз ездили на соревнования. Питание, проживание и маршрутку оплатили с помощью этих средств. На кимоно деньги у нас лежат, пока думаем, у кого закупить. Еще хозяйственная часть – все, что связано с нашими спортзалами, к примеру, если нужно поменять лампочки", –поделился Дьяченко.
Планы на будущее
Максим находится в постоянном контакте с профессиональным тренером по джиу-джитсу из Ставрополя. Дети, с которыми занимается Дьяченко, – часть городской команды "Казачья крепость".
"Когда мы вступили в команду, он начал к нам приезжать, с детьми начали ездить на соревнования, вот так и пошло наше сотрудничество. Спорт понравился, с каждым разом получалось все лучше и лучше. Сейчас джиу-джитсу набирает большие обороты в целом по стране, и у нас в крае", – поделился казак.
Говоря о планах на будущее, он отмечает, что тренировки и соревнования расписаны практически на год вперед. Кроме того, Максим и командаи сами организовывают "открытые ковры", чтобы дети могли оттачивать свое мастерство.
"У нас с тренером цель – постоянное развитие и разрастание этих тренировок. Сначала у нас один зал был, потом появился второй. То есть со временем мы хотим в крае сделать очень сильную команду, чтобы "Казачья крепость" была самой первой, самой лучшей", –рассказал Дьяченко.
В секцию может записаться любой человек, даже если он не казак. Девочки тоже приветствуются – младшая дочь Максима, которой исполнилось пять лет, с удовольствием занимается борьбой по пятницам.
"Если дети на татами научатся преодолевать трудности и терпеть поражения, идти и идти дальше, в жизни им будет гораздо легче. Казакам надо было уметь бороться, защищать себя, чтобы выжить. И казачество достаточно успешно выживало. Поэтому я считаю, что каждый казак должен бороться, потому что если в детстве он этому не научится, в жизни ему будет очень тяжело", – заключил Дьяченко.