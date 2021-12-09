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Джиу-джитсу и казаки: для чего тренер учит детей защищаться

Джиу-джитсу и казаки: для чего тренер учит детей защищаться - РИА Новости, 09.12.2021

Джиу-джитсу и казаки: для чего тренер учит детей защищаться

Что общего у российского казачества и бразильской борьбы джиу-джитсу? Ответ на такой неожиданный вопрос потомственный казак Максим Дьяченко сформировал для себя РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T10:00

2021-12-09T10:00

2021-12-09T10:00

российское казачество

ставропольский край

степновский район

российское казачество

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Что общего у российского казачества и бразильской борьбы джиу-джитсу? Ответ на такой неожиданный вопрос потомственный казак Максим Дьяченко сформировал для себя уже давно – это защита. Корреспондент проекта "Российское казачество" поговорил с тренером о том, как джиу-джитсу готовит молодых людей к взрослой жизни и почему так важно уметь за себя постоять.Казачья крепостьЗанятия по джиу-джитсу объединили детей казаков из нескольких сел Ставропольского края – Степное, Зеленая Роща, Ольгино, Варениковское и даже города Зеленокумск. По словам Дьяченко, тренировки помогают им придерживаться здорового образа жизни и занимают свободное время."Основная цель – чтобы был здоровый дух и образ жизни. У нас такое место – тут негде и нечем больше заниматься. Некоторые дети приезжают, чтобы просто пообщаться друг с другом. Когда тренировки заканчиваются, мы организовываем со старшими ребятами чай. Скидываемся с друзьями и устраиваем для них такие посиделки", – поделился Дьяченко.Максим тренирует местное отделение команды "Казачья крепость" абсолютно бесплатно. Его занятия посещают около ста человек – самому младшему ученику три с половиной года, а самому старшему – 29 лет. Ученики много раз становились чемпионами – буквально пару недель назад на очередных соревнованиях пять детей заняли первые места в своих категориях.Несмотря на общий наставнический настрой, занятия борьбой в секции все-таки стоят на первом месте. По словам тренера, основатель джиу-джитсу Элиу Грэйси не был культуристом, поэтому придумал такие приемы, где физическое превосходство не играло бы большой роли."Джиу-джитсу, наверное, больше не атакующий вид спорта, а защитный. Конечно, там тоже можно атаковать, но его придумали в Бразилии как защиту. Мой народ должен уметь бороться, потому что если мы не научимся бороться на татами (спортивные маты для борьбы – прим. ред.), мы не сможем бороться в жизни", – рассказал Дьяченко.Подарок атаманаСекция по джиу-джитсу создавалась в том числе и как лайфстайл-проект, где казаки не только занимаются борьбой, но и общаются друг с другом. В спортивном зале собираются дети из разных семей, в том числе неблагополучных, поэтому для многих из них Дьяченко стал родным человеком.За такую преданность делу и заботу о детях атаманы Степновского района решили подарить тренеру новую машину – ведь он постоянно возит детей на соревнования и чемпионаты, поэтому для него, как и для его учеников, это вещь первой необходимости."Мы бескорыстно его поощрили, в знак благодарности. У Максима была старенькая машина, поэтому решили купить ему новую. Сказали сразу, чтобы все знали: это не аванс, это подарок, потому что он ее заслужил", – сказал атаман Степновского района Сергей Уваров.О машине знало всего несколько человек, и они бережно хранили этот секрет целый месяц. Поэтому тренер до последнего момента не знал, почему его вызвали к атаманам на "серьезный разговор".Семь дней в неделюМаксим работает учителем ОБЖ, физкультуры и технологии в двух школах. Несмотря на такую загруженность, он каждый день с удовольствием приезжает к детям, чтобы не только обучить их мастерству джиу-джитсу, но и дать определенные наставления."Они должны научиться преодолевать все проблемы здесь, это маленькая тренировка перед жизнью, о чем я постоянно упоминаю. Когда тренировка заканчивается, чтобы они восстановили дыхание, мы строимся, молимся, и потом я всегда произношу небольшую речь", – добавил тренер.Казаки сами построили и оборудовали два просторных спортивных зала, где тренируются младшая и старшая группы. Для детей занятия, экипировка и поездки абсолютно бесплатны – обеспечивать работу секции помогает не только местное казачье общество, но и недавно выигранный президентский грант на развитие детского спорта в районе.Планы на будущееМаксим находится в постоянном контакте с профессиональным тренером по джиу-джитсу из Ставрополя. Дети, с которыми занимается Дьяченко, – часть городской команды "Казачья крепость".Говоря о планах на будущее, он отмечает, что тренировки и соревнования расписаны практически на год вперед. Кроме того, Максим и командаи сами организовывают "открытые ковры", чтобы дети могли оттачивать свое мастерство."У нас с тренером цель – постоянное развитие и разрастание этих тренировок. Сначала у нас один зал был, потом появился второй. То есть со временем мы хотим в крае сделать очень сильную команду, чтобы "Казачья крепость" была самой первой, самой лучшей", –рассказал Дьяченко.В секцию может записаться любой человек, даже если он не казак. Девочки тоже приветствуются – младшая дочь Максима, которой исполнилось пять лет, с удовольствием занимается борьбой по пятницам.

ставропольский край

степновский район

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ставропольский край, степновский район, российское казачество