https://ria.ru/20211209/bochkarev-1762898106.html
Бочкарев: на Большом кольце метро завершается проходка тоннелей
Бочкарев: на Большом кольце метро завершается проходка тоннелей - РИА Новости, 09.12.2021
Бочкарев: на Большом кольце метро завершается проходка тоннелей
На Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершается проходка тоннелей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T11:58
2021-12-09T11:58
2021-12-09T11:58
москва
андрей бочкарев
городское хозяйство москвы
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 9 дек - РИА Недвижимость. На Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершается проходка тоннелей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."Проходка оставшихся тоннелей Большого кольца подземки близится к завершению. Для своевременного ввода станций на ряде отрезков были заданы очень высокие темпы работ. Так, при возведении западного участка БКЛ экипажем десятиметрового тоннелепроходческого комплекса "Лилия", соединившего двухпутным тоннелем "Мневники" с "Терехово" и "Кунцевской", был поставлен рекорд в 500 погонных метров в месяц", – сказал он.В настоящее время с аналогичной скоростью работает комплекс "Елена", осуществляющий проходку левого перегонного тоннеля между переходной камерой у строящейся станции "Кленовый бульвар" и камерой съездов у станции "Каширская", добавил Бочкарев.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что строители намерены закончить проходку тоннелей БКЛ до конца года, тем самым замкнув кольцо.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Первый участок нового метрокольца открылся в 2018 году. Во вторник для пассажиров открылся очередной, 20-километровый участок ветки, включающий сразу десять станций. Полностью запустить движение по всему кольцу должны в начале 2023 года.
https://ria.ru/20211207/bochkarev-1762612857.html
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москва, андрей бочкарев, городское хозяйство москвы, стройкомплекс москвы
МОСКВА, 9 дек - РИА Недвижимость
. На Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершается проходка тоннелей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев
.
"Проходка оставшихся тоннелей Большого кольца подземки близится к завершению. Для своевременного ввода станций на ряде отрезков были заданы очень высокие темпы работ. Так, при возведении западного участка БКЛ экипажем десятиметрового тоннелепроходческого комплекса "Лилия", соединившего двухпутным тоннелем "Мневники" с "Терехово" и "Кунцевской", был поставлен рекорд в 500 погонных метров в месяц", – сказал он.
В настоящее время с аналогичной скоростью работает комплекс "Елена", осуществляющий проходку левого перегонного тоннеля между переходной камерой у строящейся станции "Кленовый бульвар" и камерой съездов у станции "Каширская", добавил Бочкарев.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
сказал, что строители намерены закончить проходку тоннелей БКЛ до конца года, тем самым замкнув кольцо.
Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Первый участок нового метрокольца открылся в 2018 году. Во вторник для пассажиров открылся очередной, 20-километровый участок ветки, включающий сразу десять станций. Полностью запустить движение по всему кольцу должны в начале 2023 года.