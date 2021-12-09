https://ria.ru/20211209/bochkarev-1762898106.html

Бочкарев: на Большом кольце метро завершается проходка тоннелей

Бочкарев: на Большом кольце метро завершается проходка тоннелей - РИА Новости, 09.12.2021

Бочкарев: на Большом кольце метро завершается проходка тоннелей

На Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершается проходка тоннелей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:58

2021-12-09T11:58

2021-12-09T11:58

москва

андрей бочкарев

городское хозяйство москвы

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 9 дек - РИА Недвижимость. На Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро завершается проходка тоннелей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев."Проходка оставшихся тоннелей Большого кольца подземки близится к завершению. Для своевременного ввода станций на ряде отрезков были заданы очень высокие темпы работ. Так, при возведении западного участка БКЛ экипажем десятиметрового тоннелепроходческого комплекса "Лилия", соединившего двухпутным тоннелем "Мневники" с "Терехово" и "Кунцевской", был поставлен рекорд в 500 погонных метров в месяц", – сказал он.В настоящее время с аналогичной скоростью работает комплекс "Елена", осуществляющий проходку левого перегонного тоннеля между переходной камерой у строящейся станции "Кленовый бульвар" и камерой съездов у станции "Каширская", добавил Бочкарев.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что строители намерены закончить проходку тоннелей БКЛ до конца года, тем самым замкнув кольцо.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Первый участок нового метрокольца открылся в 2018 году. Во вторник для пассажиров открылся очередной, 20-километровый участок ветки, включающий сразу десять станций. Полностью запустить движение по всему кольцу должны в начале 2023 года.

https://ria.ru/20211207/bochkarev-1762612857.html

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москва, андрей бочкарев, городское хозяйство москвы, стройкомплекс москвы