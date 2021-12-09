https://ria.ru/20211209/blagoustroystvo-1762932511.html

Около 5 тысяч объектов Москвы благоустроят в 2022 году

Около 5 тысяч объектов Москвы благоустроят в 2022 году - РИА Новости, 09.12.2021

Около 5 тысяч объектов Москвы благоустроят в 2022 году

Порядка 4,8 тысячи объектов планируется привести в порядок в Москве в рамках программы комплексного благоустройства в 2022 году, сообщил на пресс-конференции в... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T14:06

2021-12-09T14:06

2021-12-09T14:06

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Порядка 4,8 тысячи объектов планируется привести в порядок в Москве в рамках программы комплексного благоустройства в 2022 году, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он добавил, что дополнительно в рамках программы "От дома до дома" будет благоустроено 26 объектов, в частности, улица Скрябина, которая соединяет Ленинградский и Рязанский проспекты.

https://ria.ru/20211201/biryukov-1761734506.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы