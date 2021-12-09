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Около 5 тысяч объектов Москвы благоустроят в 2022 году
Около 5 тысяч объектов Москвы благоустроят в 2022 году - РИА Новости, 09.12.2021
Около 5 тысяч объектов Москвы благоустроят в 2022 году
Порядка 4,8 тысячи объектов планируется привести в порядок в Москве в рамках программы комплексного благоустройства в 2022 году, сообщил на пресс-конференции в... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T14:06
2021-12-09T14:06
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Порядка 4,8 тысячи объектов планируется привести в порядок в Москве в рамках программы комплексного благоустройства в 2022 году, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он добавил, что дополнительно в рамках программы "От дома до дома" будет благоустроено 26 объектов, в частности, улица Скрябина, которая соединяет Ленинградский и Рязанский проспекты.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
14:06 09.12.2021
 

Около 5 тысяч объектов Москвы благоустроят в 2022 году

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква во время режима самоизоляции жителей
Москва во время режима самоизоляции жителей - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Порядка 4,8 тысячи объектов планируется привести в порядок в Москве в рамках программы комплексного благоустройства в 2022 году, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Это и дворовые, и парковые территории, улично-дорожная сеть. Будут крупные объекты, магистрали – не только в центре, но и далеко за его пределами. В каждом районе особо знаковые места будут благоустроены, мы их обсудили с москвичами. В центре останутся поперечные переулки Арбата, в районе Большой Никитской улицы - небольшие переулки", - пояснил заммэра.
Он добавил, что дополнительно в рамках программы "От дома до дома" будет благоустроено 26 объектов, в частности, улица Скрябина, которая соединяет Ленинградский и Рязанский проспекты.
"Это отдельная программа, когда мы приводим в порядок фасады, ведем работы, связанные с обустройством проездов, пешеходно-тропиночной сети, приводим в порядок наружное освещение, делаем на особо значимых улицах архитектурно-художественную подсветку, дополнительно добавляем элементы озеленения", - отметил Бирюков.
Благоустройство территории возле станций метро и МЦД Славянский бульвар
1 декабря, 23:09
Бирюков заявил о выполнении планов по благоустройству в Москве на 2021 год
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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