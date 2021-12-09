Около 5 тысяч объектов Москвы благоустроят в 2022 году
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Порядка 4,8 тысячи объектов планируется привести в порядок в Москве в рамках программы комплексного благоустройства в 2022 году, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Это и дворовые, и парковые территории, улично-дорожная сеть. Будут крупные объекты, магистрали – не только в центре, но и далеко за его пределами. В каждом районе особо знаковые места будут благоустроены, мы их обсудили с москвичами. В центре останутся поперечные переулки Арбата, в районе Большой Никитской улицы - небольшие переулки", - пояснил заммэра.
Он добавил, что дополнительно в рамках программы "От дома до дома" будет благоустроено 26 объектов, в частности, улица Скрябина, которая соединяет Ленинградский и Рязанский проспекты.
"Это отдельная программа, когда мы приводим в порядок фасады, ведем работы, связанные с обустройством проездов, пешеходно-тропиночной сети, приводим в порядок наружное освещение, делаем на особо значимых улицах архитектурно-художественную подсветку, дополнительно добавляем элементы озеленения", - отметил Бирюков.