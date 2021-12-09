https://ria.ru/20211209/biznes-1762822871.html

Малый и средний бизнес СФО привлек 16,7 млрд рублей под поручительства РГО

Малый и средний бизнес СФО привлек 16,7 млрд рублей под поручительства РГО - РИА Новости, 09.12.2021

Малый и средний бизнес СФО привлек 16,7 млрд рублей под поручительства РГО

Малый и средний бизнес Сибирского федерального округа за 9 месяцев текущего года привлек 16,7 миллиарда рублей под поручительства региональных гарантийных... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T10:00

2021-12-09T10:00

2021-12-09T10:00

экономика

корпорация мсп

россия

александр исаевич

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Малый и средний бизнес Сибирского федерального округа за 9 месяцев текущего года привлек 16,7 миллиарда рублей под поручительства региональных гарантийных организаций (РГО), входящих в Национальную гарантийную систему (НГС), сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Всего за 9 месяцев были предоставлены 891 поручительство на сумму более 6 миллиардов рублей. При этом средняя сумма поручительства составила 6,8 миллиона рублей, а средняя сумма полученного предпринимателями под него финансирования – 18,7 миллиона рублей.По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, поручительства РГО помогают предпринимателям привлечь кредиты, если не хватает залогового обеспечения.Он добавил, что для получения финансирования в рамках нового инструмента достаточно обратиться в один из 9 банков-партнеров.В сообщении отмечается, что наиболее активно за поддержкой обращались предприниматели Новосибирской области (438 поручительств на общую сумму 3,32 миллиарда рублей), Иркутской области (161 поручительство на 1,16 миллиарда рублей) и Алтайского края (94 поручительств на 0,5 миллиарда рублей).По данным КМСП, по всей России РГО за 9 месяцев 2021 года предоставили более 7,5 тысяч поручительств на сумму 58,7 миллиарда рублей, что позволило малому и среднему бизнесу привлечь финансирование на общую сумму 157,4 миллиарда рублей. Таким образом, каждое десятое поручительство РГО было выдано предпринимателям СФО. Более того, по количеству предоставленных бизнесу поручительств Новосибирская область заняла второе место в России – сразу после Москвы. Иркутская область по этому показателю вошла в топ-15.Чаще всего гарантийную поддержку в СФО получали предприниматели из сферы торговли (41%), производства (17%), сельского хозяйства (16%), услуг (12%), строительства (9%) и перевозки и логистики (5%).Гарантийный капитал РГО во всех субъектах СФО на 1 октября 2021 года составил более 6 миллиардов рублей, уточнили в пресс-службе корпорации.

https://ria.ru/20211124/garantii-1760442115.html

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экономика, корпорация мсп, россия, александр исаевич