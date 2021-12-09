В МИД назвали симптоматичным решение ЕСПЧ по беженцам на границе ЕС
В МИД назвали симптоматичным решение ЕСПЧ по беженцам на границе Польши и Белоруссии
© РИА Новости / Павел БедняковБеженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Российская сторона назвала симптоматичным решение Страсбургского суда, постановившего, что находящиеся в Польше мигранты не могут быть высланы в Белоруссию.
Отвечая на брифинге на вопрос РИА Новости, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что "это весьма симптоматично: наложенный ЕСПЧ в отношении Польши запрет на выдворение беженцев в Белоруссию и предписание обеспечить лицам, которые спасаются от развязанного западом же военных авантюр. "В Афганистане, Ираке , Ливии , Сирии, какие-то минимальные гуманитарные стандарты и обеспечить какие-то минимальные условия проживания", - сказала она.
В начале этой неделе Страсбургский суд принял решение, что находящиеся в Польше мигранты не могут быть высланы обратно в Белоруссию, если уже находятся на польской территории. Суд в период с 20 августа по 3 декабря 2021 года рассмотрел в общей сложности 47 ходатайств о применении обеспечительных мер по ситуации на польско-белорусской границе, поданных 198 заявителями. 44 запроса поданы против Польши, остальные - против Латвии и Литвы.
Захарова также напомнила, что российская сторона обращала "внимание на поведение польских пограничников" в отношении беженцев, среди которых есть, в том числе, женщины и дети. Она обратила внимание на использование в отношении них свето-шумовых гранат и взрывпакетов. По словам Захаровой, факты были зафиксированы ООН, Советом Европы.
"Инцидент с распылением польскими соответствующими службами 16 ноября ядохимикатов, кстати говоря, в результате этого случая 132 человека, включая 23 детей, получили химические ожоги, повреждение органов дыхания - это, безусловно, требует серьезного международного разбирательства", - сказала она.
Захарова указала на "свидетельство целенаправленного нарушения Варшавой норм международного и европейского права".
"Мы приветствуем все предпринятые международным сообществом шаги, которые направлены на улучшение положения обездоленный людей, которые оказались на границах с Польшей... Хочется верить, что указанное решение ЕСПЧ сможет побудить наших европейских партнеров пересмотреть свое отношение к проблемам беженцев и вернуться к исполнению своих обязательств. Рассчитываем, что Варшава откажется от силовых действий в отношении людей... и начнет выполнять обязательства в области прав человека", - заключила она.