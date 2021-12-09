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Путин пообещал поговорить с Собяниным и главами регионов насчет бездомных

Путин пообещал поговорить с Собяниным и главами регионов насчет бездомных - РИА Новости, 09.12.2021

Путин пообещал поговорить с Собяниным и главами регионов насчет бездомных

Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с главами регионов и мэром Москвы Сергеем Собяниным насчет бездомных. РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T16:34

2021-12-09T16:34

2021-12-09T16:34

общество

владимир путин

сергей собянин

россия

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с главами регионов и мэром Москвы Сергеем Собяниным насчет бездомных."Обязательно поговорю с руководителями регионов, в том числе с Сергеем Семеновичем", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).Он отметил, что московские власти занимаются проблемой бездомных, создают площадки, где людей могут покормить теплым питанием, совершают и другие действия, чтобы поддержать людей в такой тяжелой ситуации."Обязательно переговорю, обещаю вам, прямо сегодня с Сергеем Семеновичем переговорю на этот счет", - добавил Путин.

https://ria.ru/20211209/putin-1762958799.html

россия

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общество, владимир путин, сергей собянин, россия