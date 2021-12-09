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Путин пообещал поговорить с Собяниным и главами регионов насчет бездомных
Путин пообещал поговорить с Собяниным и главами регионов насчет бездомных - РИА Новости, 09.12.2021
Путин пообещал поговорить с Собяниным и главами регионов насчет бездомных
Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с главами регионов и мэром Москвы Сергеем Собяниным насчет бездомных. РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T16:34
2021-12-09T16:34
2021-12-09T16:34
общество
владимир путин
сергей собянин
россия
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал поговорить с главами регионов и мэром Москвы Сергеем Собяниным насчет бездомных."Обязательно поговорю с руководителями регионов, в том числе с Сергеем Семеновичем", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).Он отметил, что московские власти занимаются проблемой бездомных, создают площадки, где людей могут покормить теплым питанием, совершают и другие действия, чтобы поддержать людей в такой тяжелой ситуации."Обязательно переговорю, обещаю вам, прямо сегодня с Сергеем Семеновичем переговорю на этот счет", - добавил Путин.
https://ria.ru/20211209/putin-1762958799.html
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общество, владимир путин, сергей собянин, россия
Путин пообещал поговорить с Собяниным и главами регионов насчет бездомных
Президент Путин пообещал поговорить с Собяниным и руководителями регионов насчет бездомных
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
пообещал поговорить с главами регионов и мэром Москвы Сергеем Собяниным насчет бездомных.
"Обязательно поговорю с руководителями регионов, в том числе с Сергеем Семеновичем", - сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Он отметил, что московские власти занимаются проблемой бездомных, создают площадки, где людей могут покормить теплым питанием, совершают и другие действия, чтобы поддержать людей в такой тяжелой ситуации.
"Обязательно переговорю, обещаю вам, прямо сегодня с Сергеем Семеновичем переговорю на этот счет", - добавил Путин.