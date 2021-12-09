https://ria.ru/20211209/belorussiya-1763013746.html

В Белоруссии назвали санкции Украины за визит в Крым бутафорией

В Белоруссии назвали санкции Украины за визит в Крым бутафорией - РИА Новости, 09.12.2021

В Белоруссии назвали санкции Украины за визит в Крым бутафорией

Представители белорусской делегации не опасаются санкций, которыми обычно грозят киевские власти за визиты в Крым, заявил РИА Новости представитель делегации,... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T19:09

2021-12-09T19:09

2021-12-09T19:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Представители белорусской делегации не опасаются санкций, которыми обычно грозят киевские власти за визиты в Крым, заявил РИА Новости представитель делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант."Санкций никто не опасается. Их санкции - просто бутафория. Мы понимаем, что сама Украина во многом зависит от Белоруссии. Если Украина будет вводить какие-то санкции, персональные или против страны, то пострадает она сама", - сказал РИА Новости Дзермант.По его словам, члены делегации приняли для себе решение с удовольствием посетить Крым."Мы не опасаемся для себя ничего, что может там придумать Украина, потому что считаем, что нам важно поддержать наш союзный Крым и союзную Россию", - подчеркнул Дзермант.Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.

https://ria.ru/20211201/krym-1761561924.html

https://ria.ru/20211202/krym-1761747140.html

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в мире, украина, владимир путин, александр лукашенко, россия