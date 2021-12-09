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В Белоруссии назвали санкции Украины за визит в Крым бутафорией
В Белоруссии назвали санкции Украины за визит в Крым бутафорией - РИА Новости, 09.12.2021
В Белоруссии назвали санкции Украины за визит в Крым бутафорией
Представители белорусской делегации не опасаются санкций, которыми обычно грозят киевские власти за визиты в Крым, заявил РИА Новости представитель делегации,... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T19:09
2021-12-09T19:12
в мире
украина
владимир путин
александр лукашенко
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Представители белорусской делегации не опасаются санкций, которыми обычно грозят киевские власти за визиты в Крым, заявил РИА Новости представитель делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант."Санкций никто не опасается. Их санкции - просто бутафория. Мы понимаем, что сама Украина во многом зависит от Белоруссии. Если Украина будет вводить какие-то санкции, персональные или против страны, то пострадает она сама", - сказал РИА Новости Дзермант.По его словам, члены делегации приняли для себе решение с удовольствием посетить Крым."Мы не опасаемся для себя ничего, что может там придумать Украина, потому что считаем, что нам важно поддержать наш союзный Крым и союзную Россию", - подчеркнул Дзермант.Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
https://ria.ru/20211201/krym-1761561924.html
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в мире, украина, владимир путин, александр лукашенко, россия
19:09 09.12.2021 (обновлено: 19:12 09.12.2021)
 
В Белоруссии назвали санкции Украины за визит в Крым бутафорией

Белорусская делегация назвала санкции Украины за визит в Крым бутафорией

© РИА Новости / Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости. Представители белорусской делегации не опасаются санкций, которыми обычно грозят киевские власти за визиты в Крым, заявил РИА Новости представитель делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант.
"Санкций никто не опасается. Их санкции - просто бутафория. Мы понимаем, что сама Украина во многом зависит от Белоруссии. Если Украина будет вводить какие-то санкции, персональные или против страны, то пострадает она сама", - сказал РИА Новости Дзермант.
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По его словам, члены делегации приняли для себе решение с удовольствием посетить Крым.
"Мы не опасаемся для себя ничего, что может там придумать Украина, потому что считаем, что нам важно поддержать наш союзный Крым и союзную Россию", - подчеркнул Дзермант.
Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил в интервью РИА Новости, что намерен посетить Крым, есть договоренность с главой российского государства Владимиром Путиным. Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, и добавил, что его поездка будет означать признание полуострова частью РФ.
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