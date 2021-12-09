https://ria.ru/20211209/azerbaydzhan-1762869432.html

В Баку заявили о гибели военного на границе с Арменией

В Баку заявили о гибели военного на границе с Арменией - РИА Новости, 09.12.2021

В Баку заявили о гибели военного на границе с Арменией

Солдат вооруженных сил Азербайджана погиб в результате ночной перестрелки 8 декабря на Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T09:12

2021-12-09T09:12

2021-12-09T10:25

в мире

азербайджан

минобороны азербайджана

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БАКУ, 9 дек – РИА Новости. Солдат вооруженных сил Азербайджана погиб в результате ночной перестрелки 8 декабря на Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, сообщает оборонное ведомство Азербайджана.В среду минобороны Азербайджана заявило об обстреле с территории Армении позиций ВС республики в Кельбаджарском районе."В результате соответствующих мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен", - говорится в сообщении, ответственность за инцидент возлагается "на военно-политическое руководство Армении".Министерство обороны Армении со своей стороны сообщило об обстреле поздно вечером 8 декабря позиций на границе с Азербайджаном и своих "ответных действиях". Отмечалось, что с армянской стороны пострадавших нет.

https://ria.ru/20211126/putin-1760968909.html

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в мире, азербайджан, минобороны азербайджана