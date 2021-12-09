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В Баку заявили о гибели военного на границе с Арменией
В Баку заявили о гибели военного на границе с Арменией - РИА Новости, 09.12.2021
В Баку заявили о гибели военного на границе с Арменией
Солдат вооруженных сил Азербайджана погиб в результате ночной перестрелки 8 декабря на Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T09:12
2021-12-09T10:25
в мире
азербайджан
минобороны азербайджана
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БАКУ, 9 дек – РИА Новости. Солдат вооруженных сил Азербайджана погиб в результате ночной перестрелки 8 декабря на Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, сообщает оборонное ведомство Азербайджана.В среду минобороны Азербайджана заявило об обстреле с территории Армении позиций ВС республики в Кельбаджарском районе."В результате соответствующих мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен", - говорится в сообщении, ответственность за инцидент возлагается "на военно-политическое руководство Армении".Министерство обороны Армении со своей стороны сообщило об обстреле поздно вечером 8 декабря позиций на границе с Азербайджаном и своих "ответных действиях". Отмечалось, что с армянской стороны пострадавших нет.
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в мире, азербайджан, минобороны азербайджана
09:12 09.12.2021 (обновлено: 10:25 09.12.2021)
 
В Баку заявили о гибели военного на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военнослужащего при перестрелке в Кельбаджаре

© AP Photo / Sergei GritsАзербайджанские военные на границе с Арменией
Азербайджанские военные на границе с Арменией - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
БАКУ, 9 дек – РИА Новости. Солдат вооруженных сил Азербайджана погиб в результате ночной перестрелки 8 декабря на Кельбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, сообщает оборонное ведомство Азербайджана.
В среду минобороны Азербайджана заявило об обстреле с территории Армении позиций ВС республики в Кельбаджарском районе.
"В результате соответствующих мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, противник был подавлен", - говорится в сообщении, ответственность за инцидент возлагается "на военно-политическое руководство Армении".
Министерство обороны Армении со своей стороны сообщило об обстреле поздно вечером 8 декабря позиций на границе с Азербайджаном и своих "ответных действиях". Отмечалось, что с армянской стороны пострадавших нет.
Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время трехсторонних переговоров в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 19:55
Путин, Алиев и Пашинян договорились о демаркации границы
 
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