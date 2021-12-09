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"Сбер" оценил стоимость автопутешествия к Деду Морозу
"Сбер" оценил стоимость автопутешествия к Деду Морозу - РИА Новости, 09.12.2021
"Сбер" оценил стоимость автопутешествия к Деду Морозу
Семья из четырех человек потратит на пятидневное путешествие на новогодние праздники в Великий Устюг из Москвы, включая проживание, питание и развлечения, чуть... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T03:21
2021-12-09T03:21
общество
великий устюг
дед мороз
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Семья из четырех человек потратит на пятидневное путешествие на новогодние праздники в Великий Устюг из Москвы, включая проживание, питание и развлечения, чуть больше 50 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса "СберАвто" и компании "Эвотор" (входят в экосистему "Сбер"), которое имеется в распоряжении РИА Новости."Стоимость пятидневного путешествия в новогодние праздники в вотчину Деда Мороза, Великий Устюг, из Москвы, включая проживание, питание и развлечения, составит чуть больше 50 тысяч рублей для семьи из четырех человек", - сказано в исследовании.Эксперты предлагают отправляться в путь по трассе М8 (Москва-Архангельск), после Вологды в районе поселка Чекшино съезжая на Р-7, а после Тотьмы ― на Сухонский тракт до Великого Устюга. Расстояние от столицы до места жительства Деда Мороза составляет 930 километров, сама же вотчина находится еще в 12 километров от города. По подсчетам специалистов, затраты на бензин в обе стороны при среднем расходе топлива в 8 литров на 100 километров и стоимости литра Аи-92 в среднем 46,9 рубля составят 7 054 рубля.Маршрут рассчитан на пять дней: с выездом утром из Москвы и ночевкой в Ярославле, двумя ночевками в Великом Устюге и ночевкой в Вологде на обратном пути. В машину с собой можно взять легкий перекус: средняя стоимость продуктового набора из 1,5-литровой бутылки воды, пачки печенья и полкило бананов составит 496 рублей.Самый длинный отрезок от Вологды до Великого Устюга занимает около шести часов, поэтому лучшим вариантом будет остановиться на перекус - средняя стоимость одного подобного приема пищи на четверых составит около 1 тысячи рублей. Полноценный обед для семьи из четырех человек в кафе в Ярославле обойдется в среднем в 2920 рублей, в Вологде ― в 1960 рублей, в Великом Устюге ― 2350 рублей. Во всех этих городах в заведениях общепита для оформления заказа потребуется предъявить QR-код о вакцинации.Размещение семьи из двух взрослых и двух детей в гостинице в Ярославле, по данным "Эвотора", составит в среднем 2920 рублей, а в гостинице в Вологде ― в среднем 2809 рублей. Стоимость двухдневного проживания в гостевых домах Великого Устюга в новогодние праздники в среднем составит 5600 рублей.Вход на территорию вотчины Деда Мороза платный: в начале января за билет для взрослого необходимо будет отдать 1750 рублей, а с интерактивной программой ― 2100 рублей. Детские билеты обойдутся чуть дешевле: для ребенка от 6 до 17 лет стоит 1550 и 1900 рублей в зависимости от наличия интерактивной части, для детей от 3 до 5 лет ― 1100 и 1500 рублей, для детей до трех лет вход бесплатный.
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общество, великий устюг, дед мороз
03:21 09.12.2021
 
"Сбер" оценил стоимость автопутешествия к Деду Морозу

"Сбер" оценил стоимость автопутешествия к Деду Морозу в 50 тысяч рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДед Мороз из Великого Устюга
Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Семья из четырех человек потратит на пятидневное путешествие на новогодние праздники в Великий Устюг из Москвы, включая проживание, питание и развлечения, чуть больше 50 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса "СберАвто" и компании "Эвотор" (входят в экосистему "Сбер"), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Стоимость пятидневного путешествия в новогодние праздники в вотчину Деда Мороза, Великий Устюг, из Москвы, включая проживание, питание и развлечения, составит чуть больше 50 тысяч рублей для семьи из четырех человек", - сказано в исследовании.
Эксперты предлагают отправляться в путь по трассе М8 (Москва-Архангельск), после Вологды в районе поселка Чекшино съезжая на Р-7, а после Тотьмы ― на Сухонский тракт до Великого Устюга. Расстояние от столицы до места жительства Деда Мороза составляет 930 километров, сама же вотчина находится еще в 12 километров от города. По подсчетам специалистов, затраты на бензин в обе стороны при среднем расходе топлива в 8 литров на 100 километров и стоимости литра Аи-92 в среднем 46,9 рубля составят 7 054 рубля.
Маршрут рассчитан на пять дней: с выездом утром из Москвы и ночевкой в Ярославле, двумя ночевками в Великом Устюге и ночевкой в Вологде на обратном пути. В машину с собой можно взять легкий перекус: средняя стоимость продуктового набора из 1,5-литровой бутылки воды, пачки печенья и полкило бананов составит 496 рублей.
Самый длинный отрезок от Вологды до Великого Устюга занимает около шести часов, поэтому лучшим вариантом будет остановиться на перекус - средняя стоимость одного подобного приема пищи на четверых составит около 1 тысячи рублей. Полноценный обед для семьи из четырех человек в кафе в Ярославле обойдется в среднем в 2920 рублей, в Вологде ― в 1960 рублей, в Великом Устюге ― 2350 рублей. Во всех этих городах в заведениях общепита для оформления заказа потребуется предъявить QR-код о вакцинации.
Размещение семьи из двух взрослых и двух детей в гостинице в Ярославле, по данным "Эвотора", составит в среднем 2920 рублей, а в гостинице в Вологде ― в среднем 2809 рублей. Стоимость двухдневного проживания в гостевых домах Великого Устюга в новогодние праздники в среднем составит 5600 рублей.
Вход на территорию вотчины Деда Мороза платный: в начале января за билет для взрослого необходимо будет отдать 1750 рублей, а с интерактивной программой ― 2100 рублей. Детские билеты обойдутся чуть дешевле: для ребенка от 6 до 17 лет стоит 1550 и 1900 рублей в зависимости от наличия интерактивной части, для детей от 3 до 5 лет ― 1100 и 1500 рублей, для детей до трех лет вход бесплатный.
Дед Мороз из Великого Устюга во время праздника в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В.Маяковского Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 11:06Туризм
Названы условия посещения вотчины Деда Мороза в Великом Устюге
 
ОбществоВеликий УстюгДед Мороз
 
 
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