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Мужчина запретил своей дочери TikTok и оказался на скамье подсудимых

Дочь сдала отца в полицию после запрета смотреть видео в TikTok - РИА Новости, 09.12.2021

Мужчина запретил своей дочери TikTok и оказался на скамье подсудимых

В Мелитопольском районе Запорожской области Украины на мужчину завели административное дело после того, как он запретил своей дочери пользоваться социальной... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:34

2021-12-09T13:34

2021-12-09T13:34

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. В Мелитопольском районе Запорожской области Украины на мужчину завели административное дело после того, как он запретил своей дочери пользоваться социальной сетью TikTok. Об этом пишет РИА "Мелитополь".Школьница пожаловалась на отца в полицию, заявив, что он обращался к ней с нецензурной бранью и угрожал. Девочка рассказала, что обратиться в правоохранительные органы ей посоветовали в чате в TikTok. На мужчину составили протокол по ст. 173-2 КУоАП (домашнее насилие).Дело рассмотрел Приазовский районный суд. Во время судебного заседания обвиняемый рассказал, что у него произошел конфликт с дочерью из-за учебы. Он сделал девочке замечание, так как она не занималась учебой, а смотрела видео в TikTok.Суд, изучив материалы дела, не нашел в действиях мужчины состава административного правонарушения и закрыл дело.

https://ria.ru/20211207/podzhog-1762492280.html

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в мире, украина, запорожская область, tiktok