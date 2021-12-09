18:11 09.12.2021 (обновлено: 18:28 09.12.2021)
Суд примет решение по апелляции об экстрадиции Ассанжа 10 декабря
Суд в Лондоне примет решение по апелляции об экстрадиции Ассанжа 10 декабря
© РИА Новости / Денис ВорошиловМитинг сторонников Джулиана Ассанжа у здания Центрального уголовного суда Лондона, 7 сентября
ЛОНДОН, 9 дек - РИА Новости. Высокий суд Лондона 10 декабря примет решение по апелляции об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, следует из материалов суда.
Слушания, начало которых запланировано на 10.15 (13.15 мск), обозначены как "принятие решения".
Суд рассматривал апелляцию в течение двух дней 27-28 октября, после чего удалился для принятия решения, не указав конкретной даты, когда оно будет принято.
Правительство США оспаривает решение, вынесенное 4 января 2021 года судьей Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер, которая отказала властям США в экстрадиции Ассанжа. Основанием для этого стало психологическое состояние Ассанжа, который, по мнению судьи, может совершить суицид в американской тюрьме.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.