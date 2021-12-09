Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211209/antivaksery-1762859120.html
Чувашские медики пригласили антипрививочников посетить "красные зоны"
Чувашские медики пригласили антипрививочников посетить "красные зоны" - РИА Новости, 09.12.2021
Чувашские медики пригласили антипрививочников посетить "красные зоны"
Врачи из Чувашии пригласили противников вакцинации от коронавируса посетить "красные зоны" в ковид-госпиталях, но желающих не нашлось, заявил интервью РИА... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T03:05
2021-12-09T03:05
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
олег николаев (политик)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762757885_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9530f2abafeab9f62bcbd3bd197fa1f6.jpg
ЧЕБОКСАРЫ, 9 дек – РИА Новости. Врачи из Чувашии пригласили противников вакцинации от коронавируса посетить "красные зоны" в ковид-госпиталях, но желающих не нашлось, заявил интервью РИА Новости глава республики Олег Николаев.По словам главы региона, доля вакцинированных в среднем по республике составляет 66%. При этом в Канаше, Комсомольском и Красноармейском районах – около 80%, хотя в нескольких муниципалитетах - лишь 50-53%."Антипрививочные настроения есть, от них никуда не денешься… Органы власти нацелены на то, чтобы перенастроить антипрививочные настроения. И наши врачи по примеру врачей из Москвы и других регионов пригласили антипрививочников посетить "красные зоны". Я думаю, что у тех, кто посетил бы красные зоны, конечно, настроение бы поменялось", - сказал Николаев.По его словам, к нему лично в социальные сети приходит все больше сообщений, когда люди, пережив болезнь близких, "совершенно по-другому начинают смотреть и на вакцину, и на ограничения". "Даже ярые критики вдруг начинают писать слова поддержки, призывают вводить жесткие ограничения и обеспечивать вакцинацию. Поэтому я думаю, что чем больше мы будем рассказывать, показывать, убеждать, тем быстрее мы достигнем плановых цифр по иммунитету", - подчеркнул глава Чувашии.На вопрос корреспондента агентства, откликнулся ли кто-нибудь из антипрививочников на приглашение посетить "красную зону", Николаев ответил: "Нет". Он добавил, что приглашение врачей остается в силе. "Мы готовы в любое время организовать посещение любой красной зоны", - сказал Николаев.Ранее с открытым письмом к противникам вакцинации обратились 11 известных российских врачей, пригласив их лично посетить "красные зоны".
https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761199662.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762757885_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_3d85e56f46feef6b4bd108c1f97d6445.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, олег николаев (политик), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:05 09.12.2021
 
Чувашские медики пригласили антипрививочников посетить "красные зоны"

Врачи из Чувашии пригласили антиваксеров посетить "красные зоны", но желающих не нашлось

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинский работник у входа в "красную зону"
Медицинский работник у входа в красную зону - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕБОКСАРЫ, 9 дек – РИА Новости. Врачи из Чувашии пригласили противников вакцинации от коронавируса посетить "красные зоны" в ковид-госпиталях, но желающих не нашлось, заявил интервью РИА Новости глава республики Олег Николаев.
По словам главы региона, доля вакцинированных в среднем по республике составляет 66%. При этом в Канаше, Комсомольском и Красноармейском районах – около 80%, хотя в нескольких муниципалитетах - лишь 50-53%.
"Антипрививочные настроения есть, от них никуда не денешься… Органы власти нацелены на то, чтобы перенастроить антипрививочные настроения. И наши врачи по примеру врачей из Москвы и других регионов пригласили антипрививочников посетить "красные зоны". Я думаю, что у тех, кто посетил бы красные зоны, конечно, настроение бы поменялось", - сказал Николаев.
По его словам, к нему лично в социальные сети приходит все больше сообщений, когда люди, пережив болезнь близких, "совершенно по-другому начинают смотреть и на вакцину, и на ограничения". "Даже ярые критики вдруг начинают писать слова поддержки, призывают вводить жесткие ограничения и обеспечивать вакцинацию. Поэтому я думаю, что чем больше мы будем рассказывать, показывать, убеждать, тем быстрее мы достигнем плановых цифр по иммунитету", - подчеркнул глава Чувашии.
На вопрос корреспондента агентства, откликнулся ли кто-нибудь из антипрививочников на приглашение посетить "красную зону", Николаев ответил: "Нет". Он добавил, что приглашение врачей остается в силе. "Мы готовы в любое время организовать посещение любой красной зоны", - сказал Николаев.
Ранее с открытым письмом к противникам вакцинации обратились 11 известных российских врачей, пригласив их лично посетить "красные зоны".
Медики в коронавирусном отделении больницы в Великобритании - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 06:52Распространение коронавируса
Последние слова умершего от COVID-19 "антиваксера" поразили его родных
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоОлег Николаев (политик)Коронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухни
02:15Врач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19
02:07"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужа
02:06Байден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженности
01:43В Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"
01:39Суд США приговорил россиянина к четырем годам за киберпреступления
01:35Киев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГД
01:20Немцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте Балтийска
01:15Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
01:10Глава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВС
01:07В Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокации
01:02Зеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисе
00:58Путин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в Ленобласти
00:53Глава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не было
00:45Байден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с Путиным
00:42Псаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил Байден
00:35Зеленский рассказал Байдену о видении Киевом выполнения минских соглашений
00:31США поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе Зеленского
00:25Путин призвал исключить манипуляции льготами детей-сирот
00:05Сборная России выбрала арену для проведения стыковых матчей за выход на ЧМ
Лента новостейМолния
Диетолог назвала самый полезный и дешевый овощ из русской кухниВрач рассказал, как выявить "замаскированный" COVID-19"Чертовски крутая": американцев восхитила месть советской танкистки за мужаБайден и Зеленский призвали Россию к деэскалации напряженностиВ Госдуме назвали действия экипажа корабля ВМС Украины "дешевым маневром"Суд США приговорил россиянина к четырем годам за киберпреступленияКиев не хочет снижения напряженности между Россией и Западом, заявили в ГДНемцы могли взорвать до 20 тысяч человек в лагере на месте БалтийскаСпециалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсииГлава Минобороны Украины передал США список потребностей для украинских ВСВ Госдуме призвали Украину больше не устраивать провокацииЗеленский обсудил с Байденом военную и энергобезопасность, заявили в офисеПутин рассмотрит жалобы на стройку от жителей деревни в ЛенобластиГлава Минобороны Украины рассказал, что угрозы экипажу корабля ВМС не былоБайден созвонился с лидерами восточного фланга НАТО после беседы с ПутинымПсаки не смогла объяснить, о каких контактах России и НАТО заявил БайденЗеленский рассказал Байдену о видении Киевом выполнения минских соглашенийСША поддерживают идею о встрече с Путиным, заявили в офисе ЗеленскогоПутин призвал исключить манипуляции льготами детей-сиротСборная России выбрала арену для проведения стыковых матчей за выход на ЧМ