https://ria.ru/20211209/antivaksery-1762859120.html
Чувашские медики пригласили антипрививочников посетить "красные зоны"
Чувашские медики пригласили антипрививочников посетить "красные зоны" - РИА Новости, 09.12.2021
Чувашские медики пригласили антипрививочников посетить "красные зоны"
Врачи из Чувашии пригласили противников вакцинации от коронавируса посетить "красные зоны" в ковид-госпиталях, но желающих не нашлось, заявил интервью РИА... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T03:05
2021-12-09T03:05
2021-12-09T03:05
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ЧЕБОКСАРЫ, 9 дек – РИА Новости. Врачи из Чувашии пригласили противников вакцинации от коронавируса посетить "красные зоны" в ковид-госпиталях, но желающих не нашлось, заявил интервью РИА Новости глава республики Олег Николаев.По словам главы региона, доля вакцинированных в среднем по республике составляет 66%. При этом в Канаше, Комсомольском и Красноармейском районах – около 80%, хотя в нескольких муниципалитетах - лишь 50-53%."Антипрививочные настроения есть, от них никуда не денешься… Органы власти нацелены на то, чтобы перенастроить антипрививочные настроения. И наши врачи по примеру врачей из Москвы и других регионов пригласили антипрививочников посетить "красные зоны". Я думаю, что у тех, кто посетил бы красные зоны, конечно, настроение бы поменялось", - сказал Николаев.По его словам, к нему лично в социальные сети приходит все больше сообщений, когда люди, пережив болезнь близких, "совершенно по-другому начинают смотреть и на вакцину, и на ограничения". "Даже ярые критики вдруг начинают писать слова поддержки, призывают вводить жесткие ограничения и обеспечивать вакцинацию. Поэтому я думаю, что чем больше мы будем рассказывать, показывать, убеждать, тем быстрее мы достигнем плановых цифр по иммунитету", - подчеркнул глава Чувашии.На вопрос корреспондента агентства, откликнулся ли кто-нибудь из антипрививочников на приглашение посетить "красную зону", Николаев ответил: "Нет". Он добавил, что приглашение врачей остается в силе. "Мы готовы в любое время организовать посещение любой красной зоны", - сказал Николаев.Ранее с открытым письмом к противникам вакцинации обратились 11 известных российских врачей, пригласив их лично посетить "красные зоны".
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, олег николаев (политик), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Чувашские медики пригласили антипрививочников посетить "красные зоны"
Врачи из Чувашии пригласили антиваксеров посетить "красные зоны", но желающих не нашлось
ЧЕБОКСАРЫ, 9 дек – РИА Новости.
Врачи из Чувашии пригласили противников вакцинации от коронавируса посетить "красные зоны" в ковид-госпиталях, но желающих не нашлось, заявил интервью РИА Новости глава республики Олег Николаев
.
По словам главы региона, доля вакцинированных в среднем по республике составляет 66%. При этом в Канаше, Комсомольском и Красноармейском районах
– около 80%, хотя в нескольких муниципалитетах - лишь 50-53%.
"Антипрививочные настроения есть, от них никуда не денешься… Органы власти нацелены на то, чтобы перенастроить антипрививочные настроения. И наши врачи по примеру врачей из Москвы и других регионов пригласили антипрививочников посетить "красные зоны". Я думаю, что у тех, кто посетил бы красные зоны, конечно, настроение бы поменялось", - сказал Николаев.
По его словам, к нему лично в социальные сети приходит все больше сообщений, когда люди, пережив болезнь близких, "совершенно по-другому начинают смотреть и на вакцину, и на ограничения". "Даже ярые критики вдруг начинают писать слова поддержки, призывают вводить жесткие ограничения и обеспечивать вакцинацию. Поэтому я думаю, что чем больше мы будем рассказывать, показывать, убеждать, тем быстрее мы достигнем плановых цифр по иммунитету", - подчеркнул глава Чувашии.
На вопрос корреспондента агентства, откликнулся ли кто-нибудь из антипрививочников на приглашение посетить "красную зону", Николаев ответил: "Нет". Он добавил, что приглашение врачей остается в силе. "Мы готовы в любое время организовать посещение любой красной зоны", - сказал Николаев.
Ранее с открытым письмом к противникам вакцинации обратились 11 известных российских врачей, пригласив их лично посетить "красные зоны".