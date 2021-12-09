https://ria.ru/20211209/andrianov-1762921405.html

Андрианов: знания и воспитание — в основе будущего мурманских школьников

Андрианов: знания и воспитание — в основе будущего мурманских школьников - РИА Новости, 09.12.2021

Андрианов: знания и воспитание — в основе будущего мурманских школьников

Система школьного образования в самом большом городе за Полярным кругом в мире – Мурманске - справилась с вызовами пандемии и сегодня продолжает развиваться в... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T13:23

2021-12-09T13:23

2021-12-09T13:23

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Система школьного образования в самом большом городе за Полярным кругом в мире – Мурманске - справилась с вызовами пандемии и сегодня продолжает развиваться в ногу со временем, предоставляя школьникам Заполярья качественные знания и новые возможности, считает председатель комитета по образованию администрации Мурманска Василий Андрианов. В интервью РИА Новости он рассказал о том, как система справляется с дефицитом кадров, какие меры поддержки существуют для заполярных учителей и какими успехами школьников гордятся мурманские педагоги.- Василий Геннадьевич, начнем с темы, которая внесла изменения во все сферы нашей жизни, в том числе образование – это пандемия коронавируса. Системе образования пришлось перестраивать свою работу, прежде всего, переходить на дистанционное обучение. Каковы плюсы и минусы этих изменений для мурманских школьников?- Действительно, система образования была вынуждена принять вызовы пандемии. В самое тяжелое время, когда школы полностью были вынуждены перейти на обучение с использованием дистанционных технологий, образовательный процесс не остановился: совместными усилиями педагоги, ученики и их родители справились со всеми задачами. Опыт применения такого способа обучения показал, что "дистанционка" позволяет избежать потери учебного времени не только во время карантина, но и когда на улице устанавливается низкая температура воздуха или проводятся экстренные ремонтные работы, а также в других случаях. Причем сегодня возможно использование разных сетевых платформ: это и АИС "Электронная школа", облачные и социальные сервисы, образовательные онлайн-площадки, возможно обучение через видеохостинги, консультирование обучающихся с использованием электронной почты и обучающих систем на сайтах общеобразовательных учреждений. Так что у нынешних школьников только расширился спектр возможностей для получения знаний.На сегодняшний день все общеобразовательные учреждения Мурманска приняли решение о переходе на обучение в шестой день недели (суббота) с использованием дистанционных технологий.- Однако компьютерные технологии не смогут заменить учителя, роль которого и сегодня остается в школе ключевой. Есть ли в мурманских школах дефицит кадров? Как сегодня можно привлечь и удержать педагогов в профессии?- Скажу честно, что вопрос кадрового обеспечения обостряется с каждым годом. Недостаток в педагогических кадрах испытывают практически все общеобразовательные учреждения города. В этом учебном году в школах города работают 1624 учителя, в том числе 42 молодых специалиста. Изменения в федеральном законе об образовании позволяют уже второй год привлекать к работе в общеобразовательных учреждениях студентов вузов.Одной из ключевых задач в нашей сфере, поставленных на федеральном уровне, является формирование системы конкурсов, которые дают возможности для профессионального и карьерного роста. Такие конкурсы есть у нас, и они очень популярны среди педагогов. Это "Учитель города Мурманска", "Воспитать человека", "Ступеньки мастерства", "Сердце отдаю детям", "Учитель здоровья", "Педагогический триумф" и многие другие.- Мурманск имеет репутацию города, где школьники получают качественное образование, об этом свидетельствуют результаты ЕГЭ, различных олимпиад. В чем секрет успеха?- Так и есть. Вот только несколько примеров. По итогам государственной итоговой аттестации девять выпускников школ Мурманска из 16 по Мурманской области получили 100 баллов по 10 предметам. Аттестаты с отличием и медали "За особые успехи в учении" получили 127 выпускников 11-х классов. Аттестаты с отличием получили 76 выпускников 9-х классов.Согласно исследованию рейтингового агентства RAEX, в 2021 году в число лучших школ России из Мурманской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России, вошли 5 общеобразовательных учреждений столицы региона: это наши политехнический, академический, международный лицеи, гимназия № 10, 36-я школа. Здесь, как и во многих других общеобразовательных учреждениях, работают педагоги, которые заинтересованы в высоких результатах учеников, стремятся дать ребятам хорошее образование, а значит, задел на всю дальнейшую жизнь.Надо сказать, что развитие условий для выявления интеллектуальных и творческих способностей школьников является приоритетом муниципальной системы образования. В этом направлении в городе делается очень многое и с точки зрения развития инфраструктуры: у нас есть координационный центр по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью, муниципальный центр инженерных компетенций. Школьники могут получить дополнительные знания в региональных отделениях общероссийской детской общественной организации "Малая академия наук" программы "Интеллект будущего" на базе Мурманского политехнического лицея и некоммерческой организации "Благотворительный Фонд наследия Д.И. Менделеева" в Мурманском международном лицее.Кроме того, в 2021 году команда Мурманска успешно выступила на всех мероприятиях Молодежного научного форума Северо-Запада России "Шаг в будущее" и завоевала диплом победителя конкурса команд, медали и Большой научный кубок "Будущее Севера". А муниципальный координационный центр программы "Шаг в будущее" в марте 2021 года был признан лучшим локальным координационным центром в России.В этом году почетное право представлять нашу страну на престижном Международном инновационном научном конкурсе проектов World Innovative Science Project Olympiad в Индонезии получили три лауреата дистант-форума научной молодежи "Шаг в будущее" 2020 года, в том числе и мурманчанин Андрей Лебедев из Мурманского политехнического лицея. Его технический проект занял первое место, и юный исследователь был удостоен золотой медали в категории "Технология и компьютерные науки".Повторюсь, что стабильное качество подготовки учащихся требует от учителя и ученика большой отдачи, поиска нового, современного. Оно обусловлено уровнем квалификации педагогических работников, системой работы с одаренными детьми и талантливой молодежью, деятельностью ресурсных центров профильного обучения и целенаправленной работой по повышению мотивации каждого школьника.- Сегодня дети и подростки имеют возможность получать знания, развивать свои таланты не только в школьных стенах. Какую роль в Мурманске играет система дополнительного образования, какие преимущества она дает современным детям?- Для системы образования Мурманска в центре внимания всегда остаются вопросы воспитания детей. В этом году в мурманских школах обучаются более 30 тысяч учеников. Эти дети после окончания школы начнут строить свою взрослую жизнь и определять будущее страны. И от того, как пройдут их годы в школе, зависит, какими гражданами они вырастут.На систему дополнительного образования в Мурманске мы смотрим сегодня иначе, чем раньше. Мы видим, как постепенно меняется суть традиционного дополнительного образования, понимаем, что оно не должно стать набором кружков и секций в школе или в учреждении дополнительного образования, не только местом досуговой деятельности, но и гибким пространством образовательных возможностей человека, путеводителем для его будущей профессии.Мы прекрасно понимаем, что дополнительное образование дает ребенку возможность почувствовать себя успешным независимо от его успеваемости в школе, что очень важно с точки зрения психологической поддержки учащихся. Кроме того, дополнительное образование позволяет ребенку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно.В системе дополнительного образования Мурманска детям и подросткам предоставляется возможность попробовать свои силы в самой разной деятельности: творческой, спортивной и интеллектуальной. В этом году дополнительное образование в Мурманске получают более 17 тысяч ребят. Для них работают 18 учреждений, в том числе три Дома детского творчества, 11 спортивных школ и 4 профильных центра. Мурманские дети любят заниматься спортом, туризмом, танцевать, петь, выступать на подмостках театральных студий, участвовать в экспедициях, изучать экологию и краеведение.Важно отметить, что с 2020 года в Мурманске внедряется система персонифицированного дополнительного образования детей. Ее суть в том, что за кружки и секции платит государство. Для этого мурманские семьи получают специальные сертификаты, и они сами выбирают ту программу, по которой ребенок будет заниматься. Эта идея реализуется в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".За сертификатом закреплены бюджетные средства, которые ребенок может использовать в любой организации, вне зависимости от формы собственности. В 2021 году сертификатами воспользовались более 20 тысяч мурманских родителей, чьи дети занимались в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, образования и некоммерческих организациях.Большинство педагогических работников учреждений дополнительного образования имеют высшую и первую квалификационные категории. Вместе с тем, не хватает специалистов по детскому туризму, роботехнике, судомоделированию и другим направлениям научно-технического творчества.Конечно, сегодня время диктует нам непростые условия, обстоятельства часто меняют планы, системе образования приходится подстраиваться под новые вызовы. И все же, в первую очередь благодаря профессионализму наших педагогов, их неравнодушному отношению нам удается сохранить то, что было накоплено нашей системой образования, и эффективно использовать новые возможности и образовательные технологии.

https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760485898.html

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общество, интервью, мурманская область, мурманск, россия