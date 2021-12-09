https://ria.ru/20211209/amerika-1762984214.html

Байден объявил "инициативу демократического обновления"

Байден объявил "инициативу демократического обновления" - РИА Новости, 09.12.2021

Байден объявил "инициативу демократического обновления"

Президент США Джо Байден объявил на виртуальном "Саммите за демократию", который США проводят в четверг, "инициативу демократического обновления", сообщил Белый РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T17:12

2021-12-09T17:12

2021-12-09T17:22

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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил на виртуальном "Саммите за демократию", который США проводят в четверг, "инициативу демократического обновления", сообщил Белый дом.В общей сложности на эти цели пойдет 424,4 миллиона долларов по линии Госдепа, входящего в его структуру Агентства США по международному развитию (USAID) и Минфина.Инициатива содержит пять основных положений: поддержка независимых СМИ, борьба с коррупцией, поддержка тех, кто, по мнению США, проводит демократические реформы, продвижение "технологий ради демократии", а также "защита свободных и честных выборов и политических процессов".USAID в рамках инициативы выделит 30 миллионов долларов на специальный фонд, который будет поддерживать независимые СМИ, еще 5 миллионов долларов пойдет на создание "акселератора жизнеспособных СМИ". Наконец, 9 миллионов долларов пойдет на фонд защиты журналистов от исков о клевете и 3,5 миллиона - на создание "платформы защиты журналистов", включая их обучение и психологическую поддержку.Кроме того, в рамках инициативы будут выделены средства на борьбу с коррупцией, включая 11,5 миллиона долларов на "программу глобальной ответственности", 17,6 миллиона на "фонд реагирования на коррупцию", 6,5 миллиона на создание "глобальной инициативы по привлечению частного сектора в борьбу с коррупцией". Еще более 15 миллионов будет потрачено на инициативу, которая должна не допустить отмывания коррупционных доходов в США и других странах.Кроме того, 33,5 миллиона долларов пойдет в фонд поддержки женщин в политическом руководстве, до 5 миллионов долларов - на поддержку сообщества LGBTQI+, 10 миллионов - на поддержку организаций гражданского общества, до 15 миллионов - на инициативу организации "ненасильственных социальных движений". Кроме того, 122 миллиона долларов пойдет на многостороннее партнерство, которое должно помочь профсоюзному движению по всему миру.Также 20,3 миллиона долларов выделены на "создание открытых, безопасных и инклюзивных" цифровых экосистем, почти 4 миллиона на "утверждающие демократию технологии", 5 миллионов - на фонд борьбы с цензурой, 2,5 миллиона на "коалицию по обеспечению честности выборов", 17,5 миллиона - на создание "фонда защиты демократических выборов", 55 миллионов на "партнерство ради демократии" и 10 миллионов на "фонд демократического возобновления".Байден в четверг открыл виртуальный "Саммит за демократию", организованный США с участием более чем 100 стран.Ранее США заявляли, что саммит сосредоточится на трех темах: "защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и продвижение прав человека". В следующем году планируется провести второй саммит такого рода, на этот раз очный.США пригласили на "саммит за демократию" 110 стран, но Россию и Китай не позвали, свидетельствует список участников, опубликованный на сайте госдепартамента. Москва и Пекин раскритиковали проведение саммита, в частности официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что он подрывает роль ООН.

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https://ria.ru/20211125/amerika-1760601188.html

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