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Байден объявил "инициативу демократического обновления"
Байден объявил "инициативу демократического обновления" - РИА Новости, 09.12.2021
Байден объявил "инициативу демократического обновления"
Президент США Джо Байден объявил на виртуальном "Саммите за демократию", который США проводят в четверг, "инициативу демократического обновления", сообщил Белый РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T17:12
2021-12-09T17:22
в мире
сша
джо байден
агентство по международному развитию сша
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил на виртуальном "Саммите за демократию", который США проводят в четверг, "инициативу демократического обновления", сообщил Белый дом.В общей сложности на эти цели пойдет 424,4 миллиона долларов по линии Госдепа, входящего в его структуру Агентства США по международному развитию (USAID) и Минфина.Инициатива содержит пять основных положений: поддержка независимых СМИ, борьба с коррупцией, поддержка тех, кто, по мнению США, проводит демократические реформы, продвижение "технологий ради демократии", а также "защита свободных и честных выборов и политических процессов".USAID в рамках инициативы выделит 30 миллионов долларов на специальный фонд, который будет поддерживать независимые СМИ, еще 5 миллионов долларов пойдет на создание "акселератора жизнеспособных СМИ". Наконец, 9 миллионов долларов пойдет на фонд защиты журналистов от исков о клевете и 3,5 миллиона - на создание "платформы защиты журналистов", включая их обучение и психологическую поддержку.Кроме того, в рамках инициативы будут выделены средства на борьбу с коррупцией, включая 11,5 миллиона долларов на "программу глобальной ответственности", 17,6 миллиона на "фонд реагирования на коррупцию", 6,5 миллиона на создание "глобальной инициативы по привлечению частного сектора в борьбу с коррупцией". Еще более 15 миллионов будет потрачено на инициативу, которая должна не допустить отмывания коррупционных доходов в США и других странах.Кроме того, 33,5 миллиона долларов пойдет в фонд поддержки женщин в политическом руководстве, до 5 миллионов долларов - на поддержку сообщества LGBTQI+, 10 миллионов - на поддержку организаций гражданского общества, до 15 миллионов - на инициативу организации "ненасильственных социальных движений". Кроме того, 122 миллиона долларов пойдет на многостороннее партнерство, которое должно помочь профсоюзному движению по всему миру.Также 20,3 миллиона долларов выделены на "создание открытых, безопасных и инклюзивных" цифровых экосистем, почти 4 миллиона на "утверждающие демократию технологии", 5 миллионов - на фонд борьбы с цензурой, 2,5 миллиона на "коалицию по обеспечению честности выборов", 17,5 миллиона - на создание "фонда защиты демократических выборов", 55 миллионов на "партнерство ради демократии" и 10 миллионов на "фонд демократического возобновления".Байден в четверг открыл виртуальный "Саммит за демократию", организованный США с участием более чем 100 стран.Ранее США заявляли, что саммит сосредоточится на трех темах: "защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и продвижение прав человека". В следующем году планируется провести второй саммит такого рода, на этот раз очный.США пригласили на "саммит за демократию" 110 стран, но Россию и Китай не позвали, свидетельствует список участников, опубликованный на сайте госдепартамента. Москва и Пекин раскритиковали проведение саммита, в частности официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что он подрывает роль ООН.
https://ria.ru/20211203/tsenzura-1761918799.html
https://ria.ru/20211128/polyanskiy-1761097085.html
https://ria.ru/20211111/bayden-1758471927.html
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в мире, сша, джо байден, агентство по международному развитию сша
17:12 09.12.2021 (обновлено: 17:22 09.12.2021)
 
Байден объявил "инициативу демократического обновления"

Байден объявил "инициативу демократического обновления" более чем на 400 миллионов долларов

© AFP 2021 / Getty Images/Chip Somodevilla Президент США Джо Байден на "Саммите за демократию"
Президент США Джо Байден на Саммите за демократию - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© AFP 2021 / Getty Images/Chip Somodevilla
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ВАШИНГТОН, 9 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден объявил на виртуальном "Саммите за демократию", который США проводят в четверг, "инициативу демократического обновления", сообщил Белый дом.
В общей сложности на эти цели пойдет 424,4 миллиона долларов по линии Госдепа, входящего в его структуру Агентства США по международному развитию (USAID) и Минфина.
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3 декабря, 08:00
Во имя свободы всем демократическим странам велят ввести цензуру
Инициатива содержит пять основных положений: поддержка независимых СМИ, борьба с коррупцией, поддержка тех, кто, по мнению США, проводит демократические реформы, продвижение "технологий ради демократии", а также "защита свободных и честных выборов и политических процессов".
USAID в рамках инициативы выделит 30 миллионов долларов на специальный фонд, который будет поддерживать независимые СМИ, еще 5 миллионов долларов пойдет на создание "акселератора жизнеспособных СМИ". Наконец, 9 миллионов долларов пойдет на фонд защиты журналистов от исков о клевете и 3,5 миллиона - на создание "платформы защиты журналистов", включая их обучение и психологическую поддержку.
Кроме того, в рамках инициативы будут выделены средства на борьбу с коррупцией, включая 11,5 миллиона долларов на "программу глобальной ответственности", 17,6 миллиона на "фонд реагирования на коррупцию", 6,5 миллиона на создание "глобальной инициативы по привлечению частного сектора в борьбу с коррупцией". Еще более 15 миллионов будет потрачено на инициативу, которая должна не допустить отмывания коррупционных доходов в США и других странах.
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28 ноября, 04:14
Российский дипломат заявил, что "саммит за демократию" может подорвать ООН
Кроме того, 33,5 миллиона долларов пойдет в фонд поддержки женщин в политическом руководстве, до 5 миллионов долларов - на поддержку сообщества LGBTQI+, 10 миллионов - на поддержку организаций гражданского общества, до 15 миллионов - на инициативу организации "ненасильственных социальных движений". Кроме того, 122 миллиона долларов пойдет на многостороннее партнерство, которое должно помочь профсоюзному движению по всему миру.
Также 20,3 миллиона долларов выделены на "создание открытых, безопасных и инклюзивных" цифровых экосистем, почти 4 миллиона на "утверждающие демократию технологии", 5 миллионов - на фонд борьбы с цензурой, 2,5 миллиона на "коалицию по обеспечению честности выборов", 17,5 миллиона - на создание "фонда защиты демократических выборов", 55 миллионов на "партнерство ради демократии" и 10 миллионов на "фонд демократического возобновления".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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Байден призвал "встать и показать" Москве и Пекину
Байден в четверг открыл виртуальный "Саммит за демократию", организованный США с участием более чем 100 стран.
Ранее США заявляли, что саммит сосредоточится на трех темах: "защита от авторитаризма, борьба с коррупцией и продвижение прав человека". В следующем году планируется провести второй саммит такого рода, на этот раз очный.
США пригласили на "саммит за демократию" 110 стран, но Россию и Китай не позвали, свидетельствует список участников, опубликованный на сайте госдепартамента. Москва и Пекин раскритиковали проведение саммита, в частности официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что он подрывает роль ООН.
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