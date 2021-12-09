https://ria.ru/20211209/aktsiya-1763021228.html
Московское отделение "Единой России" объявило о старте акции "Елка желаний"
Московское отделение "Единой России" объявило о старте акции "Елка желаний" - РИА Новости, 09.12.2021
Московское отделение "Единой России" объявило о старте акции "Елка желаний"
Московское отделение партии "Единая Россия" объявило о начале акции "Елка желаний". РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T20:05
2021-12-09T20:05
2021-12-09T21:33
общество
единая россия
дед мороз
новый год
елка желаний
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Московское отделение партии "Единая Россия" объявило о начале акции "Елка желаний"."Сегодня мы объявляем старт акции "Елка желаний-2021". Уже тысячи детей написали письма Деду Морозу и рассказали ему о самых своих сокровенных мечтах и, конечно же, мы вместе с вами обязательно их исполним", - сказал руководитель регионального волонтерского центра Московского городского отделения "Единой России" Евгений Нифантьев на съезде "Единой России" в четверг.
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общество, единая россия, дед мороз, новый год, елка желаний
20:05 09.12.2021 (обновлено: 21:33 09.12.2021)
Московское отделение "Единой России" объявило о старте акции "Елка желаний"
Московское отделение партии "Единая Россия" объявило о старте акции "Елка желаний"