https://ria.ru/20211209/aktsiya-1763021228.html

Московское отделение "Единой России" объявило о старте акции "Елка желаний"

Московское отделение "Единой России" объявило о старте акции "Елка желаний" - РИА Новости, 09.12.2021

Московское отделение "Единой России" объявило о старте акции "Елка желаний"

Московское отделение партии "Единая Россия" объявило о начале акции "Елка желаний". РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T20:05

2021-12-09T20:05

2021-12-09T21:33

общество

единая россия

дед мороз

новый год

елка желаний

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Московское отделение партии "Единая Россия" объявило о начале акции "Елка желаний"."Сегодня мы объявляем старт акции "Елка желаний-2021". Уже тысячи детей написали письма Деду Морозу и рассказали ему о самых своих сокровенных мечтах и, конечно же, мы вместе с вами обязательно их исполним", - сказал руководитель регионального волонтерского центра Московского городского отделения "Единой России" Евгений Нифантьев на съезде "Единой России" в четверг.

https://ria.ru/20211208/podarki-1762678180.html

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общество, единая россия, дед мороз, новый год, елка желаний