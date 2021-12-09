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Глава Адыгеи приступил к подготовке новогодних подарков
Глава Адыгеи приступил к подготовке новогодних подарков - РИА Новости, 09.12.2021
Глава Адыгеи приступил к подготовке новогодних подарков
В Адыгее начали упаковку "сладких" подарков к Новому году для младшеклассников от главы республики, сообщает пресс-служба правительства южно-российского... РИА Новости, 09.12.2021
2021-12-09T11:19
2021-12-09T11:19
республика адыгея
общество
республика адыгея
мурат кумпилов
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КРАСНОДАР, 9 дек – РИА Новости. В Адыгее начали упаковку "сладких" подарков к Новому году для младшеклассников от главы республики, сообщает пресс-служба правительства южно-российского региона.По инициативе главы Адыгеи Мурата Кумпилова учащиеся 1-4 классов школ республики получат к Новому году сладкие подарки, говорится в сообщении.Он также выразил надежду на то, что они создадут для детей по-настоящему новогоднее настроение
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общество, республика адыгея, мурат кумпилов
11:19 09.12.2021
 
Глава Адыгеи приступил к подготовке новогодних подарков

Глава Адыгеи Кумпилов приступил к подготовке новогодних подарков младшеклассникам

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНовогодние подарки. Архивное фото
Новогодние подарки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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КРАСНОДАР, 9 дек – РИА Новости. В Адыгее начали упаковку "сладких" подарков к Новому году для младшеклассников от главы республики, сообщает пресс-служба правительства южно-российского региона.
По инициативе главы Адыгеи Мурата Кумпилова учащиеся 1-4 классов школ республики получат к Новому году сладкие подарки, говорится в сообщении.
"Каждый ребенок верит в чудеса и ждет исполнения желаний в новогодние праздники. В наших силах, взрослых людей, воплотить мечты ребенка в жизнь, подарить радость и волшебство детям. Поэтому с большим удовольствием организуем подобные благотворительные акции", - приводит пресс-служба слова Кумпилова.
Он также выразил надежду на то, что они создадут для детей по-настоящему новогоднее настроение
"Подарки уже начали формировать. Всего будет собрано 26 500 штук. Каждый сладкий набор состоит из множества разных конфет – почти 60 наименований кондитерских изделий. В скором времени подарки передадут в муниципалитеты, а затем – в школы", - уточняется в релизе.
Девочка получает подарки во время празднования Нового года - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 06:15
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Республика АдыгеяОбществоРеспублика АдыгеяМурат Кумпилов
 
 
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