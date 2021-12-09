https://ria.ru/20211209/adygeya-1762888616.html

Глава Адыгеи приступил к подготовке новогодних подарков

Глава Адыгеи приступил к подготовке новогодних подарков - РИА Новости, 09.12.2021

Глава Адыгеи приступил к подготовке новогодних подарков

В Адыгее начали упаковку "сладких" подарков к Новому году для младшеклассников от главы республики, сообщает пресс-служба правительства южно-российского... РИА Новости, 09.12.2021

2021-12-09T11:19

2021-12-09T11:19

2021-12-09T11:19

республика адыгея

общество

республика адыгея

мурат кумпилов

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КРАСНОДАР, 9 дек – РИА Новости. В Адыгее начали упаковку "сладких" подарков к Новому году для младшеклассников от главы республики, сообщает пресс-служба правительства южно-российского региона.По инициативе главы Адыгеи Мурата Кумпилова учащиеся 1-4 классов школ республики получат к Новому году сладкие подарки, говорится в сообщении.Он также выразил надежду на то, что они создадут для детей по-настоящему новогоднее настроение

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общество, республика адыгея, мурат кумпилов