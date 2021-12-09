Глава Адыгеи приступил к подготовке новогодних подарков
Глава Адыгеи Кумпилов приступил к подготовке новогодних подарков младшеклассникам
КРАСНОДАР, 9 дек – РИА Новости. В Адыгее начали упаковку "сладких" подарков к Новому году для младшеклассников от главы республики, сообщает пресс-служба правительства южно-российского региона.
По инициативе главы Адыгеи Мурата Кумпилова учащиеся 1-4 классов школ республики получат к Новому году сладкие подарки, говорится в сообщении.
"Каждый ребенок верит в чудеса и ждет исполнения желаний в новогодние праздники. В наших силах, взрослых людей, воплотить мечты ребенка в жизнь, подарить радость и волшебство детям. Поэтому с большим удовольствием организуем подобные благотворительные акции", - приводит пресс-служба слова Кумпилова.
Он также выразил надежду на то, что они создадут для детей по-настоящему новогоднее настроение
"Подарки уже начали формировать. Всего будет собрано 26 500 штук. Каждый сладкий набор состоит из множества разных конфет – почти 60 наименований кондитерских изделий. В скором времени подарки передадут в муниципалитеты, а затем – в школы", - уточняется в релизе.