https://ria.ru/20211207/zhir-1762567944.html

Удивительная польза средства, знакомого каждому советскому ребенку

Названо самое полезное средство для пожилых - РИА Новости, 07.12.2021

Удивительная польза средства, знакомого каждому советскому ребенку

Ученые рассказали о самых эффективных биодобавках для людей старше 50 лет. Фаворитом, как пишет газета Daily Express, стали жирные кислоты омега-3, источником... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T14:59

2021-12-07T14:59

2021-12-07T21:14

великобритания

здоровье - общество

здоровье

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Ученые рассказали о самых эффективных биодобавках для людей старше 50 лет. Фаворитом, как пишет газета Daily Express, стали жирные кислоты омега-3, источником которых выступает известное многим средство — рыбий жир.Больше всего омега-3 содержится в жире из печени трески, обычно добавку выпускают в виде жидкости или в капсулах."Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбьем жире, обладают многими свойствами, которые делают их полезными для сердца. Исследования показали, что жирные кислоты омега-3 могут помочь снизить уровень триглицеридов, повысить уровень хорошего холестерина ЛПВП и снизить кровяное давление", — рассказали авторы публикации.По словам ученых из Университета Нортумбрии (Великобритания), определенная добавка рыбьего жира улучшает приток крови к мозгу во время умственной деятельности и влияет на некоторые аспекты мышления у молодых людей.Именно это свойство, как утверждают исследователи, полезно и актуально для людей в более позднем возрасте, поскольку хорошее кровоснабжение, благодаря употреблению жирной рыбы или приему омега-3, может предотвратить деменцию и общее снижение функций мозга.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211128/dementsiya-1761097350.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200318/1568794436.html

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великобритания, здоровье - общество, здоровье