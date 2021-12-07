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Удивительная польза средства, знакомого каждому советскому ребенку
Названо самое полезное средство для пожилых - РИА Новости, 07.12.2021
Удивительная польза средства, знакомого каждому советскому ребенку
Ученые рассказали о самых эффективных биодобавках для людей старше 50 лет. Фаворитом, как пишет газета Daily Express, стали жирные кислоты омега-3, источником... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T14:59
2021-12-07T14:59
2021-12-07T21:14
великобритания
здоровье - общество
здоровье
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Ученые рассказали о самых эффективных биодобавках для людей старше 50 лет. Фаворитом, как пишет газета Daily Express, стали жирные кислоты омега-3, источником которых выступает известное многим средство — рыбий жир.Больше всего омега-3 содержится в жире из печени трески, обычно добавку выпускают в виде жидкости или в капсулах."Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбьем жире, обладают многими свойствами, которые делают их полезными для сердца. Исследования показали, что жирные кислоты омега-3 могут помочь снизить уровень триглицеридов, повысить уровень хорошего холестерина ЛПВП и снизить кровяное давление", — рассказали авторы публикации.По словам ученых из Университета Нортумбрии (Великобритания), определенная добавка рыбьего жира улучшает приток крови к мозгу во время умственной деятельности и влияет на некоторые аспекты мышления у молодых людей.Именно это свойство, как утверждают исследователи, полезно и актуально для людей в более позднем возрасте, поскольку хорошее кровоснабжение, благодаря употреблению жирной рыбы или приему омега-3, может предотвратить деменцию и общее снижение функций мозга.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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великобритания, здоровье - общество, здоровье
14:59 07.12.2021 (обновлено: 21:14 07.12.2021)
Названо самое полезное средство для пожилых
Daily Express: рыбий жир поможет работе мозга, особенно людям старше 50 лет
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Ученые рассказали о самых эффективных биодобавках для людей старше 50 лет. Фаворитом, как пишет газета Daily Express
, стали жирные кислоты омега-3, источником которых выступает известное многим средство — рыбий жир.
Больше всего омега-3 содержится в жире из печени трески, обычно добавку выпускают в виде жидкости или в капсулах.
"Жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбьем жире, обладают многими свойствами, которые делают их полезными для сердца. Исследования показали, что жирные кислоты омега-3 могут помочь снизить уровень триглицеридов, повысить уровень хорошего холестерина ЛПВП и снизить кровяное давление", — рассказали авторы публикации.
По словам ученых из Университета Нортумбрии (Великобритания
), определенная добавка рыбьего жира улучшает приток крови к мозгу во время умственной деятельности и влияет на некоторые аспекты мышления у молодых людей.
Именно это свойство, как утверждают исследователи, полезно и актуально для людей в более позднем возрасте, поскольку хорошее кровоснабжение, благодаря употреблению жирной рыбы или приему омега-3, может предотвратить деменцию и общее снижение функций мозга.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>