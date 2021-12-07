https://ria.ru/20211207/zheleznayadoroga-1762541704.html
Финляндию и Швецию соединит железная дорога
Финляндию и Швецию соединит железная дорога - РИА Новости, 07.12.2021
Финляндию и Швецию соединит железная дорога
Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии запустило работу над проектом ветки, связывающей железнодорожную сеть страны со шведским приграничным городом... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:34
2021-12-07T17:34
2021-12-07T17:34
туризм
финляндия
швеция
новости - туризм
пассажиры
строительство
туризм
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585875333_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_263404cc92af7ae24e871a7dafb44ddd.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 7 дек — РИА Новости. Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии запустило работу над проектом ветки, связывающей железнодорожную сеть страны со шведским приграничным городом Хапаранда, следует из сообщения организации.Речь идет о ветке Лаурила – Торнио — Хапаранда. "Проект повысит рентабельность железнодорожного транспорта и конкурентоспособность промышленности, а также обеспечит движение пассажирских поездов между Финляндией и Швецией в рамках трансъевропейской сети TEN-T", — уточняет финское агентство.Ожидается, что весь участок магистрали будет электрифицирован. "В настоящее время готовятся планы строительства, которые будут доступны для обсуждения зимой и должны быть утверждены к лету. Работы запланированы на 2023 и 2024 годы", — приводятся в сообщении агентства слова менеджера проекта Терхи Хонкаринта.Через территорию регионов Торнио и Хапаранда проходят несколько важных международных транспортных коридоров в северной Финляндии и Швеции, соединяющих Баренцев регион с центральноевропейским и далее, через Россию, с Дальним Востоком. Маршрут через Швецию — одна из альтернатив для внешнеторговых перевозок Финляндии. Проект позволит обеспечить движение пассажирских поездов между Финляндией и Швецией, что также расширит рабочие места в Ботническом заливе.Проект является совместным между Управлением железных дорог Финляндии, Центром безопасности снабжения Финляндии и Шведским транспортным управлением, Trafikverket.
https://ria.ru/20211207/ispaniya-1762340495.html
финляндия
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585875333_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_72ad1fd5069cbf714f4da26cb4dfef93.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, швеция, новости - туризм, пассажиры, строительство, туризм, транспорт, железная дорога, проект
Финляндию и Швецию соединит железная дорога
Новая ветка свяжет железнодорожную сеть Финляндии с шведским городом Хапаранда
ХЕЛЬСИНКИ, 7 дек — РИА Новости. Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии запустило работу над проектом ветки, связывающей железнодорожную сеть страны со шведским приграничным городом Хапаранда, следует из сообщения организации.
Речь идет о ветке Лаурила – Торнио — Хапаранда. "Проект повысит рентабельность железнодорожного транспорта и конкурентоспособность промышленности, а также обеспечит движение пассажирских поездов между Финляндией и Швецией в рамках трансъевропейской сети TEN-T", — уточняет финское агентство.
Ожидается, что весь участок магистрали будет электрифицирован. "В настоящее время готовятся планы строительства, которые будут доступны для обсуждения зимой и должны быть утверждены к лету. Работы запланированы на 2023 и 2024 годы", — приводятся в сообщении агентства слова менеджера проекта Терхи Хонкаринта.
Через территорию регионов Торнио и Хапаранда проходят несколько важных международных транспортных коридоров в северной Финляндии и Швеции, соединяющих Баренцев регион с центральноевропейским и далее, через Россию, с Дальним Востоком. Маршрут через Швецию — одна из альтернатив для внешнеторговых перевозок Финляндии. Проект позволит обеспечить движение пассажирских поездов между Финляндией и Швецией, что также расширит рабочие места в Ботническом заливе.
Проект является совместным между Управлением железных дорог Финляндии, Центром безопасности снабжения Финляндии и Шведским транспортным управлением, Trafikverket.