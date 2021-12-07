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Туризм
https://ria.ru/20211207/zheleznayadoroga-1762541704.html
Финляндию и Швецию соединит железная дорога
Финляндию и Швецию соединит железная дорога - РИА Новости, 07.12.2021
Финляндию и Швецию соединит железная дорога
Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии запустило работу над проектом ветки, связывающей железнодорожную сеть страны со шведским приграничным городом... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:34
2021-12-07T17:34
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 дек — РИА Новости. Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии запустило работу над проектом ветки, связывающей железнодорожную сеть страны со шведским приграничным городом Хапаранда, следует из сообщения организации.Речь идет о ветке Лаурила – Торнио — Хапаранда. "Проект повысит рентабельность железнодорожного транспорта и конкурентоспособность промышленности, а также обеспечит движение пассажирских поездов между Финляндией и Швецией в рамках трансъевропейской сети TEN-T", — уточняет финское агентство.Ожидается, что весь участок магистрали будет электрифицирован. "В настоящее время готовятся планы строительства, которые будут доступны для обсуждения зимой и должны быть утверждены к лету. Работы запланированы на 2023 и 2024 годы", — приводятся в сообщении агентства слова менеджера проекта Терхи Хонкаринта.Через территорию регионов Торнио и Хапаранда проходят несколько важных международных транспортных коридоров в северной Финляндии и Швеции, соединяющих Баренцев регион с центральноевропейским и далее, через Россию, с Дальним Востоком. Маршрут через Швецию — одна из альтернатив для внешнеторговых перевозок Финляндии. Проект позволит обеспечить движение пассажирских поездов между Финляндией и Швецией, что также расширит рабочие места в Ботническом заливе.Проект является совместным между Управлением железных дорог Финляндии, Центром безопасности снабжения Финляндии и Шведским транспортным управлением, Trafikverket.
https://ria.ru/20211207/ispaniya-1762340495.html
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финляндия, швеция, новости - туризм, пассажиры, строительство, туризм, транспорт, железная дорога, проект
17:34 07.12.2021
 
Финляндию и Швецию соединит железная дорога

Новая ветка свяжет железнодорожную сеть Финляндии с шведским городом Хапаранда

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка заходит в поезд на платформе станции "Кунцевская" МЦД-1
Девушка заходит в поезд на платформе станции Кунцевская МЦД-1 - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 дек — РИА Новости. Агентство транспортной инфраструктуры Финляндии запустило работу над проектом ветки, связывающей железнодорожную сеть страны со шведским приграничным городом Хапаранда, следует из сообщения организации.
Речь идет о ветке Лаурила – Торнио — Хапаранда. "Проект повысит рентабельность железнодорожного транспорта и конкурентоспособность промышленности, а также обеспечит движение пассажирских поездов между Финляндией и Швецией в рамках трансъевропейской сети TEN-T", — уточняет финское агентство.
Ожидается, что весь участок магистрали будет электрифицирован. "В настоящее время готовятся планы строительства, которые будут доступны для обсуждения зимой и должны быть утверждены к лету. Работы запланированы на 2023 и 2024 годы", — приводятся в сообщении агентства слова менеджера проекта Терхи Хонкаринта.
Через территорию регионов Торнио и Хапаранда проходят несколько важных международных транспортных коридоров в северной Финляндии и Швеции, соединяющих Баренцев регион с центральноевропейским и далее, через Россию, с Дальним Востоком. Маршрут через Швецию — одна из альтернатив для внешнеторговых перевозок Финляндии. Проект позволит обеспечить движение пассажирских поездов между Финляндией и Швецией, что также расширит рабочие места в Ботническом заливе.
Проект является совместным между Управлением железных дорог Финляндии, Центром безопасности снабжения Финляндии и Шведским транспортным управлением, Trafikverket.
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