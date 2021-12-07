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Волгоградская область
https://ria.ru/20211207/zerno-1762599481.html
Волгоградская область экспортировала зерна на 95 миллионов долларов
Волгоградская область экспортировала зерна на 95 миллионов долларов - РИА Новости, 07.12.2021
Волгоградская область экспортировала зерна на 95 миллионов долларов
Объем прямого экспорта зерна из Волгоградской области в 2021 году составил около 400 тысяч тонн на сумму более 95 миллионов долларов, это в два раза больше, чем РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:45
2021-12-07T16:45
волгоградская область
экономика
волгоградская область
андрей бочаров
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ВОЛГОГРАД, 7 дек - РИА Новости. Объем прямого экспорта зерна из Волгоградской области в 2021 году составил около 400 тысяч тонн на сумму более 95 миллионов долларов, это в два раза больше, чем в прошлом году, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.По информации ведомства, во вторник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с аграриями региона и подвёл итоги сельскохозяйственного года. По данным администрации, в этом году регион собрал 4,1 миллиона тонн зерна (в прошлом году урожай зерна был 5,1 миллиона тонн - ред.), более 1 миллиона тонн овощей. Отмечается, что на урожайность повлияли непростые погодные условия."В этом году уже почти 1,5 миллиона тонн выращенного в Волгоградской области зерна направлено за пределы региона. Объем прямого экспорта составил 400 тысяч тонн на сумму порядка 95 миллионов долларов — это в 2 раза выше результата 2020 года", - говорится в сообщении ведомства.Также, по информации администрации, волгоградские сельхозпроизводители экспортируют масложировую и пищевую продукцию.
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экономика, волгоградская область, андрей бочаров
16:45 07.12.2021
 
Волгоградская область экспортировала зерна на 95 миллионов долларов

Волгоградская область экспортировала около 400 тысяч тонн зерна на 95 миллионов долларов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВОЛГОГРАД, 7 дек - РИА Новости. Объем прямого экспорта зерна из Волгоградской области в 2021 году составил около 400 тысяч тонн на сумму более 95 миллионов долларов, это в два раза больше, чем в прошлом году, сообщает во вторник пресс-служба администрации региона.
По информации ведомства, во вторник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров встретился с аграриями региона и подвёл итоги сельскохозяйственного года. По данным администрации, в этом году регион собрал 4,1 миллиона тонн зерна (в прошлом году урожай зерна был 5,1 миллиона тонн - ред.), более 1 миллиона тонн овощей. Отмечается, что на урожайность повлияли непростые погодные условия.
"В этом году уже почти 1,5 миллиона тонн выращенного в Волгоградской области зерна направлено за пределы региона. Объем прямого экспорта составил 400 тысяч тонн на сумму порядка 95 миллионов долларов — это в 2 раза выше результата 2020 года", - говорится в сообщении ведомства.
Также, по информации администрации, волгоградские сельхозпроизводители экспортируют масложировую и пищевую продукцию.
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Волгоградская областьЭкономикаВолгоградская областьАндрей Бочаров
 
 
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