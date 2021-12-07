https://ria.ru/20211207/zerno-1762533589.html

Валовой сбор зерна в Китае в 2021 году вырос на 2%, до 683 млн тонн

Валовой сбор зерна в Китае в 2021 году вырос на 2%, до 683 млн тонн - РИА Новости, 07.12.2021

Валовой сбор зерна в Китае в 2021 году вырос на 2%, до 683 млн тонн

В 2021 году в Китае валовой сбор зерна составил почти 683 миллиона тонн, увеличившись на 13,4 миллиона тонн или на 2% в годовом исчислении, сообщило... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:44

2021-12-07T12:44

2021-12-07T12:44

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МОСКВА, 7 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2021 году в Китае валовой сбор зерна составил почти 683 миллиона тонн, увеличившись на 13,4 миллиона тонн или на 2% в годовом исчислении, сообщило Государственное статистическое управление КНР.Таким образом, валовой сбор зерновых в стране сохраняется на уровне свыше 650 миллионов тонн седьмой год подряд.Представитель Государственного статистического управления Ван Минхуа заявил, что несмотря на экстремальные погодные условия в нескольких регионах, такие как чрезвычайно сильные проливные дожди в провинции Хэнань и периодические засухи на северо-западе Китая, был собран небывалый урожай.Это заложило прочную основу для Китая, чтобы справиться со сложной и меняющейся внутренней и внешней обстановкой, преодолеть различные риски и вызовы и добиться высококачественного развития, добавил он.

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