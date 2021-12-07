Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211207/zerno-1762533589.html
Валовой сбор зерна в Китае в 2021 году вырос на 2%, до 683 млн тонн
Валовой сбор зерна в Китае в 2021 году вырос на 2%, до 683 млн тонн - РИА Новости, 07.12.2021
Валовой сбор зерна в Китае в 2021 году вырос на 2%, до 683 млн тонн
В 2021 году в Китае валовой сбор зерна составил почти 683 миллиона тонн, увеличившись на 13,4 миллиона тонн или на 2% в годовом исчислении, сообщило... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:44
2021-12-07T12:44
россия-китай: главное
китай
хэнань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762535830_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_e82d4eba14796aeeac5b3f42f44af4f3.jpg
МОСКВА, 7 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2021 году в Китае валовой сбор зерна составил почти 683 миллиона тонн, увеличившись на 13,4 миллиона тонн или на 2% в годовом исчислении, сообщило Государственное статистическое управление КНР.Таким образом, валовой сбор зерновых в стране сохраняется на уровне свыше 650 миллионов тонн седьмой год подряд.Представитель Государственного статистического управления Ван Минхуа заявил, что несмотря на экстремальные погодные условия в нескольких регионах, такие как чрезвычайно сильные проливные дожди в провинции Хэнань и периодические засухи на северо-западе Китая, был собран небывалый урожай.Это заложило прочную основу для Китая, чтобы справиться со сложной и меняющейся внутренней и внешней обстановкой, преодолеть различные риски и вызовы и добиться высококачественного развития, добавил он.
https://ria.ru/20211122/import-1760158052.html
китай
хэнань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762535830_0:0:2657:1992_1920x0_80_0_0_bcf85905a7f0438b58e2eec04b3cadf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, хэнань
12:44 07.12.2021
 

Валовой сбор зерна в Китае в 2021 году вырос на 2%, до 683 млн тонн

© AFP 2021 / STRФермер собирает зерно в Китае
Фермер собирает зерно в Китае - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© AFP 2021 / STR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2021 году в Китае валовой сбор зерна составил почти 683 миллиона тонн, увеличившись на 13,4 миллиона тонн или на 2% в годовом исчислении, сообщило Государственное статистическое управление КНР.
Таким образом, валовой сбор зерновых в стране сохраняется на уровне свыше 650 миллионов тонн седьмой год подряд.
Погрузка транспортных контейнеров в порту Китая - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 13:21Россия-Китай: Главное
Импорт грузов через пункт пропуска "Хабаровск" вырос в 10 раз
Представитель Государственного статистического управления Ван Минхуа заявил, что несмотря на экстремальные погодные условия в нескольких регионах, такие как чрезвычайно сильные проливные дожди в провинции Хэнань и периодические засухи на северо-западе Китая, был собран небывалый урожай.
Это заложило прочную основу для Китая, чтобы справиться со сложной и меняющейся внутренней и внешней обстановкой, преодолеть различные риски и вызовы и добиться высококачественного развития, добавил он.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайХэнань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть сметану
03:24В Госдуме призвали запретить салюты рядом с приютами для животных
03:21В "Векторе" оценили скорость развития пневмонии при "омикроне"
03:18Эксперт рассказал о стратегиях торговли валютой
03:08Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"
03:05МВД предложило изменить законодательство об оружии
03:00Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки
02:58Экс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войск
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
Лента новостейМолния
Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть сметануВ Госдуме призвали запретить салюты рядом с приютами для животныхВ "Векторе" оценили скорость развития пневмонии при "омикроне"Эксперт рассказал о стратегиях торговли валютойТело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"МВД предложило изменить законодательство об оружииЭксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотекиЭкс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войскВ США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна