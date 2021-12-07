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Пермский край направил заявку о создании первой в крае ОЭЗ

Пермский край направил заявку о создании первой в крае ОЭЗ - РИА Новости, 07.12.2021

Пермский край направил заявку о создании первой в крае ОЭЗ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин направил в Минэкономразвития РФ заявку о создании первой в регионе особой экономической зоны, сообщается на сайте... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T10:20

2021-12-07T10:20

2021-12-07T10:20

пермский край

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 7 дек – РИА Новости. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин направил в Минэкономразвития РФ заявку о создании первой в регионе особой экономической зоны, сообщается на сайте главы края и правительства."В Минэкономразвития России направлен пакет документов, на основании которых правительство России должно будет принять соответствующее решение", – говорится в сообщении.Как уточнили в пресс-службе губернатора, ОЭЗ будет иметь специализацию промышленно-производственного типа. Предполагается, что на ее территории в условиях особого налогового режима смогут работать предприятия, деятельность которых связана с химической промышленностью, машиностроением, обрабатывающим производством, переработкой пластика, IT, судостроением.По словам губернатора края, особая экономическая зона – это "эффективный механизм для компаний, готовых инвестировать в развитие производства".По данным пресс-службы губернатора, уже сегодня о своей готовности стать резидентами ОЭЗ заявили несколько крупных предприятий. В августе 2020 года соглашение о взаимодействии при создании в регионе особой экономической зоны подписано с ООО "СИБУР". В марте 2021 года было подписано соглашение с ООО "Группа ПОЛИПЛАСТИК". "Потенциальным резидентом преференциальной зоны стало ООО "Пермский завод промоборудования" (ПЗПО), соглашение с которым было подписано в апреле 2021 года <…> Также о своей готовности осваивать площадку ОЭЗ заявили ООО "Пермская финансово-производственная группа", ООО "Пермская судоверфь", – добавили в пресс-службе губернатора.

https://ria.ru/20211130/eksport-1761481360.html

пермский край

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пермский край, дмитрий махонин