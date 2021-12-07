https://ria.ru/20211207/zarplata-1762606531.html

Путин призвал сохранить позитивную динамику роста реальных зарплат

Путин призвал сохранить позитивную динамику роста реальных зарплат - РИА Новости, 07.12.2021

Путин призвал сохранить позитивную динамику роста реальных зарплат

Нужно сохранить позитивную динамику роста реальных зарплат, следить за этим, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:06

2021-12-07T17:06

2021-12-07T17:16

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Нужно сохранить позитивную динамику роста реальных зарплат, следить за этим, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается роста реальных заработных плат, мы видим позитивную динамику, но, конечно, за этим нужно самым внимательным образом следить и эту динамику нужно сохранять", - сказал президент на совещании по экономическим вопросам.

https://ria.ru/20211118/molodye-1759565452.html

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общество, владимир путин, россия