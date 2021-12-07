https://ria.ru/20211207/zarplata-1762606531.html
Путин призвал сохранить позитивную динамику роста реальных зарплат
Путин призвал сохранить позитивную динамику роста реальных зарплат - РИА Новости, 07.12.2021
Путин призвал сохранить позитивную динамику роста реальных зарплат
Нужно сохранить позитивную динамику роста реальных зарплат, следить за этим, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:06
2021-12-07T17:06
2021-12-07T17:16
общество
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Нужно сохранить позитивную динамику роста реальных зарплат, следить за этим, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается роста реальных заработных плат, мы видим позитивную динамику, но, конечно, за этим нужно самым внимательным образом следить и эту динамику нужно сохранять", - сказал президент на совещании по экономическим вопросам.
https://ria.ru/20211118/molodye-1759565452.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия
17:06 07.12.2021 (обновлено: 17:16 07.12.2021)
Путин призвал сохранить позитивную динамику роста реальных зарплат
Президент Путин призвал сохранить позитивную динамику роста реальных зарплат