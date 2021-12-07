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В 57 регионах занятость вернулась к допандемическому уровню
В 57 регионах занятость вернулась к допандемическому уровню - РИА Новости, 07.12.2021
В 57 регионах занятость вернулась к допандемическому уровню
Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что в 57 регионах страны занятость вышла на допандемический уровень или превысила его. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:41
2021-12-07T12:41
2021-12-07T13:04
экономика
общество
госдума рф
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
антон котяков
россия
занятость
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что в 57 регионах страны занятость вышла на допандемический уровень или превысила его."...Занятость вышла на допандемический уровень или даже превысила его в 57 регионах страны, ещё в 24 регионах число занятых граждан составляет 98-99% от допандемических показателей, а в 4 субъектах - в пределах 95-98% от прежних значений", - сказал министр на правительственном часе в Госдуме.
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экономика, общество, госдума рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), антон котяков, россия, занятость
12:41 07.12.2021 (обновлено: 13:04 07.12.2021)
В 57 регионах занятость вернулась к допандемическому уровню
Глава Минтруда Котяков: в 57 регионах России занятость вышла на допандемический уровень