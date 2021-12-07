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В вологодском парламенте обсудили законопроект о QR-кодах

В вологодском парламенте обсудили законопроект о QR-кодах - РИА Новости, 07.12.2021

В вологодском парламенте обсудили законопроект о QR-кодах

В Законодательном Собрании Вологодской области прошел круглый стол, посвященный общественному обсуждению проекта федерального закона "О внесении изменений в... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:30

2021-12-07T17:30

2021-12-07T17:30

вологодская область

вологодская область

законодательное собрание вологодской области

здоровье - общество

андрей луценко

коронавирус в россии

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ВОЛОГДА, 7 дек – РИА Новости. В Законодательном Собрании Вологодской области прошел круглый стол, посвященный общественному обсуждению проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", сообщает пресс-служба областного парламента.Как напомнил председатель Законодательного собрания, Андрей Луценко, 12 ноября этого года правительство внесло законопроект на рассмотрение Государственной думы. Совет нижней палаты российского парламента принял решение направить его в представительные органы субъектов для обсуждения, подготовки отзывов, предложений и замечаний.Как отметила председатель комитета Законодательного собрания по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека, Лариса Кожевина. законопроект предусматривает сразу несколько изменений. Во-первых, устанавливается, что информация о результатах ПЦР тестирования будет передаваться при наличии согласия гражданина в течение рабочей смены в организацию, осуществляющую государственный санитарно-эпидемиологический надзор и в личный кабинет через сайт Госуслуг. Во-вторых, предусматривается, что в случае угрозы распространения коронавирусной инфекции, проведение прививок будет обеспечиваться за счет средств федерального бюджета.Но самая обсуждаемая поправка – это введение особых правил посещения общественных мест в случае угрозы распространения COVID-19. Речь идет о предоставлении дополнительного документа, подтверждающего проведение профилактической прививки, наличия медицинских показаний для отвода от вакцинации, или данных о перенесенном заболевании. Так называемые QR-коды предлагается ввести с 1 февраля до 1 июня.По информации пресс-службы областного парламента, вологодское экспертное сообщество поддержало законопроект. Документ также получил поддержку на совместном заседании трех комитетов законодательного собрания: по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека, по образованию, культуре и здравоохранению, а также по экономической политике и собственности, куда входят представители трех политических фракций.

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вологодская область, законодательное собрание вологодской области, здоровье - общество, андрей луценко, коронавирус в россии