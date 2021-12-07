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Мужчина, стрелявший в московском МФЦ, попал на видео
Задержание стрелявшего в московском МФЦ мужчины попало на видео - РИА Новости, 07.12.2021
Мужчина, стрелявший в московском МФЦ, попал на видео
"Известия" опубликовали кадры задержания мужчины, стрелявшего в московском МФЦ "Рязанский". РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T17:05
2021-12-07T17:05
2021-12-07T17:09
происшествия
москва
стрельба в мфц на юго-востоке москвы
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. "Известия" опубликовали кадры задержания мужчины, стрелявшего в московском МФЦ "Рязанский".Предполагаемого преступника смог обезвредить сотрудник подразделения по вопросам миграции.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы скончались два человека, четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка. По словам заммэра Раковой, они находятся в тяжелом состоянии.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц и незаконном обороте оружия. Задержанному грозит вплоть до пожизненного заключения.
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происшествия, москва, стрельба в мфц на юго-востоке москвы
17:05 07.12.2021 (обновлено: 17:09 07.12.2021)
Задержание стрелявшего в московском МФЦ мужчины попало на видео
Задержание мужчины, стрелявшего в МФЦ на юго-востоке Москвы, попало на видео