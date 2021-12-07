https://ria.ru/20211207/zaderzhanie-1762606367.html

Мужчина, стрелявший в московском МФЦ, попал на видео

Задержание стрелявшего в московском МФЦ мужчины попало на видео - РИА Новости, 07.12.2021

Мужчина, стрелявший в московском МФЦ, попал на видео

"Известия" опубликовали кадры задержания мужчины, стрелявшего в московском МФЦ "Рязанский". РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:05

2021-12-07T17:05

2021-12-07T17:09

происшествия

москва

стрельба в мфц на юго-востоке москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762603793_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_182a5e5be8393ea8abff767b9eff87b8.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. "Известия" опубликовали кадры задержания мужчины, стрелявшего в московском МФЦ "Рязанский".Предполагаемого преступника смог обезвредить сотрудник подразделения по вопросам миграции.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в МФЦ "Рязанский" в результате стрельбы скончались два человека, четверо пострадали, в том числе десятилетняя девочка. По словам заммэра Раковой, они находятся в тяжелом состоянии.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц и незаконном обороте оружия. Задержанному грозит вплоть до пожизненного заключения.

https://ria.ru/20211207/devochka-1762601929.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, стрельба в мфц на юго-востоке москвы