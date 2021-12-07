https://ria.ru/20211207/zabolevaemost-1762576203.html

Попова отметила снижение темпов заболеваемости COVID-19

Попова отметила снижение темпов заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2021

Попова отметила снижение темпов заболеваемости COVID-19

В течение четырех недель в России идет падение заболеваемости коронавирусом, но его темпы замедляются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T15:31

2021-12-07T15:31

2021-12-07T17:41

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В течение четырех недель в России идет падение заболеваемости коронавирусом, но его темпы замедляются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.При этом руководитель ведомства уточнила, что в 11 регионах зафиксировали рост заболеваемости и в 17 — отсутствие динамики. Снижение, по ее словам, продолжается в 57 субъектах."Эпидситуация напряженная, ежесуточное количество регистрируемых случаев остается достаточно высоким, и здесь любое нарушение требований и правил или необоснованное ослабление режима ограничений приведет к дальнейшему росту после той стабилизации, которую мы наблюдаем и которая достигнута таким достаточно сложным и напряженным трудом всех нас вместе в разных регионах", — заключила Попова.В России за последние сутки выявили 31 096 новых случаев заболевания COVID-19, жертвами инфекции стали 1182 человека. Темп прироста составил 0,32 процента. За время пандемии заразились 9 864 845 россиян, умерли 283 644 пациента.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211207/preparat-1762575234.html

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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии