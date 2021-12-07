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Распространение коронавируса
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Попова отметила снижение темпов заболеваемости COVID-19
Попова отметила снижение темпов заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 07.12.2021
Попова отметила снижение темпов заболеваемости COVID-19
В течение четырех недель в России идет падение заболеваемости коронавирусом, но его темпы замедляются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T15:31
2021-12-07T17:41
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В течение четырех недель в России идет падение заболеваемости коронавирусом, но его темпы замедляются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.При этом руководитель ведомства уточнила, что в 11 регионах зафиксировали рост заболеваемости и в 17 — отсутствие динамики. Снижение, по ее словам, продолжается в 57 субъектах."Эпидситуация напряженная, ежесуточное количество регистрируемых случаев остается достаточно высоким, и здесь любое нарушение требований и правил или необоснованное ослабление режима ограничений приведет к дальнейшему росту после той стабилизации, которую мы наблюдаем и которая достигнута таким достаточно сложным и напряженным трудом всех нас вместе в разных регионах", — заключила Попова.В России за последние сутки выявили 31 096 новых случаев заболевания COVID-19, жертвами инфекции стали 1182 человека. Темп прироста составил 0,32 процента. За время пандемии заразились 9 864 845 россиян, умерли 283 644 пациента.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:31 07.12.2021 (обновлено: 17:41 07.12.2021)
 
Попова отметила снижение темпов заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова отметила снижение темпов заболеваемости COVID-19 в стране

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В течение четырех недель в России идет падение заболеваемости коронавирусом, но его темпы замедляются, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Снижение за предыдущую неделю составило всего 2,9 процента. Напомню, что неделей раньше это было минус 8,3 процента", — сказала она на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

При этом руководитель ведомства уточнила, что в 11 регионах зафиксировали рост заболеваемости и в 17 — отсутствие динамики. Снижение, по ее словам, продолжается в 57 субъектах.
"Эпидситуация напряженная, ежесуточное количество регистрируемых случаев остается достаточно высоким, и здесь любое нарушение требований и правил или необоснованное ослабление режима ограничений приведет к дальнейшему росту после той стабилизации, которую мы наблюдаем и которая достигнута таким достаточно сложным и напряженным трудом всех нас вместе в разных регионах", — заключила Попова.
В России за последние сутки выявили 31 096 новых случаев заболевания COVID-19, жертвами инфекции стали 1182 человека. Темп прироста составил 0,32 процента. За время пандемии заразились 9 864 845 россиян, умерли 283 644 пациента.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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