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Наука
https://ria.ru/20211207/yogurt-1762539336.html
Ученые назвали идеальный продукт для завтрака, понижающий давление
Ученые назвали идеальный продукт для завтрака, понижающий давление - РИА Новости, 07.12.2021
Ученые назвали идеальный продукт для завтрака, понижающий давление
Ежедневное употребление в пищу йогурта помогает понизить артериальное давление при гипертонии, выяснили ученые. Результаты опубликованы в журнале International... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T12:53
2021-12-07T15:10
наука
питание
гипертония
сша
австралия
здоровье
биология
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Ежедневное употребление в пищу йогурта помогает понизить артериальное давление при гипертонии, выяснили ученые. Результаты опубликованы в журнале International Dairy Journal.Сотрудники Университета Южной Австралии вместе с коллегами из Университета штата Мэн изучили связь между наличием в рационе йогурта, кровяным давлением и факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. За основу они взяли данные по 915 взрослым, участвовавшим в долгосрочном исследовании Maine-Syracuse Longitudinal Study, которое проводится в американских Сиракузах с 1974 года. Оно посвящено болезням сердца и кровеносных сосудов, прежде всего гипертонии.Авторы сравнили питание добровольцев с их медицинскими показателями и пришли к выводу, что если даже иногда есть йогурт, это поможет улучшить самочувствие людей с повышенным давлением. При этом у тех, у кого этот кисломолочный продукт присутствует в рационе регулярно, показатели (при норме 120/80 миллиметров ртутного столба) были почти на семь пунктов ниже, чем у тех, кто не употребляет его в пищу."Молочные продукты, особенно йогурт, могут снижать кровяное давление. Это связано с тем, что молочные продукты содержат ряд питательных микроэлементов, включая кальций, магний и калий, которые участвуют в регуляции кровяного давления", — пояснила доктор Александра Уэйд.Этот продукт содержит бактерии, способствующие выработке белков. Те, в свою очередь, влияют на кровяное давление, добавила она.Помимо него, ученые контролировали у участников уровень общего холестерина, липопротеинов высокой и низкой плотности, глюкозы, триглицеридов и гомоцистеина плазмы.
https://ria.ru/20211119/gipertoniya-1759857639.html
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питание, гипертония, сша, австралия, здоровье, биология
12:53 07.12.2021 (обновлено: 15:10 07.12.2021)
 
Ученые назвали идеальный продукт для завтрака, понижающий давление

Ученые из Австралии и США выяснили, что йогурт помогает снизить давление при гипертонии

© Pixabay / ponce_photographyЙогурт
Йогурт - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© Pixabay / ponce_photography
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Ежедневное употребление в пищу йогурта помогает понизить артериальное давление при гипертонии, выяснили ученые. Результаты опубликованы в журнале International Dairy Journal.
Сотрудники Университета Южной Австралии вместе с коллегами из Университета штата Мэн изучили связь между наличием в рационе йогурта, кровяным давлением и факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. За основу они взяли данные по 915 взрослым, участвовавшим в долгосрочном исследовании Maine-Syracuse Longitudinal Study, которое проводится в американских Сиракузах с 1974 года. Оно посвящено болезням сердца и кровеносных сосудов, прежде всего гипертонии.
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Авторы сравнили питание добровольцев с их медицинскими показателями и пришли к выводу, что если даже иногда есть йогурт, это поможет улучшить самочувствие людей с повышенным давлением. При этом у тех, у кого этот кисломолочный продукт присутствует в рационе регулярно, показатели (при норме 120/80 миллиметров ртутного столба) были почти на семь пунктов ниже, чем у тех, кто не употребляет его в пищу.
"Молочные продукты, особенно йогурт, могут снижать кровяное давление. Это связано с тем, что молочные продукты содержат ряд питательных микроэлементов, включая кальций, магний и калий, которые участвуют в регуляции кровяного давления", — пояснила доктор Александра Уэйд.
Этот продукт содержит бактерии, способствующие выработке белков. Те, в свою очередь, влияют на кровяное давление, добавила она.
Помимо него, ученые контролировали у участников уровень общего холестерина, липопротеинов высокой и низкой плотности, глюкозы, триглицеридов и гомоцистеина плазмы.
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