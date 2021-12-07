https://ria.ru/20211207/yogurt-1762539336.html

Ученые назвали идеальный продукт для завтрака, понижающий давление

Ученые назвали идеальный продукт для завтрака, понижающий давление - РИА Новости, 07.12.2021

Ученые назвали идеальный продукт для завтрака, понижающий давление

Ежедневное употребление в пищу йогурта помогает понизить артериальное давление при гипертонии, выяснили ученые. Результаты опубликованы в журнале International... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T12:53

2021-12-07T12:53

2021-12-07T15:10

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Ежедневное употребление в пищу йогурта помогает понизить артериальное давление при гипертонии, выяснили ученые. Результаты опубликованы в журнале International Dairy Journal.Сотрудники Университета Южной Австралии вместе с коллегами из Университета штата Мэн изучили связь между наличием в рационе йогурта, кровяным давлением и факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. За основу они взяли данные по 915 взрослым, участвовавшим в долгосрочном исследовании Maine-Syracuse Longitudinal Study, которое проводится в американских Сиракузах с 1974 года. Оно посвящено болезням сердца и кровеносных сосудов, прежде всего гипертонии.Авторы сравнили питание добровольцев с их медицинскими показателями и пришли к выводу, что если даже иногда есть йогурт, это поможет улучшить самочувствие людей с повышенным давлением. При этом у тех, у кого этот кисломолочный продукт присутствует в рационе регулярно, показатели (при норме 120/80 миллиметров ртутного столба) были почти на семь пунктов ниже, чем у тех, кто не употребляет его в пищу."Молочные продукты, особенно йогурт, могут снижать кровяное давление. Это связано с тем, что молочные продукты содержат ряд питательных микроэлементов, включая кальций, магний и калий, которые участвуют в регуляции кровяного давления", — пояснила доктор Александра Уэйд.Этот продукт содержит бактерии, способствующие выработке белков. Те, в свою очередь, влияют на кровяное давление, добавила она.Помимо него, ученые контролировали у участников уровень общего холестерина, липопротеинов высокой и низкой плотности, глюкозы, триглицеридов и гомоцистеина плазмы.

https://ria.ru/20211119/gipertoniya-1759857639.html

https://ria.ru/20211123/kofe-1760303810.html

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питание, гипертония, сша, австралия, здоровье, биология