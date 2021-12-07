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Ситуация с COVID-19 в Якутии улучшается, заявил глава республики
Ситуация с COVID-19 в Якутии улучшается, заявил глава республики - РИА Новости, 07.12.2021
Ситуация с COVID-19 в Якутии улучшается, заявил глава республики
Ситуация с коронавирусом в Якутии улучшается, заявил в интервью РИА Новости глава республики Айсен Николаев. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T08:42
2021-12-07T08:42
2021-12-07T10:07
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
айсен николаев
республика саха (якутия)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Ситуация с коронавирусом в Якутии улучшается, заявил в интервью РИА Новости глава республики Айсен Николаев.По его словам, сейчас в республике развернуто 2,1 тысячи коек для больных коронавирусом, из которых заполнены порядка 70%. "Все это говорит о том, что ситуация не просто стабилизируется, а улучшается", - подчеркнул глава региона.Читайте полный текст интервью >>
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общество, здоровье - общество, айсен николаев, республика саха (якутия), коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:42 07.12.2021 (обновлено: 10:07 07.12.2021)
Ситуация с COVID-19 в Якутии улучшается, заявил глава республики
Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что ситуация с COVID-19 в республике улучшается