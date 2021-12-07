https://ria.ru/20211207/yakutiya-1762493797.html

Ситуация с COVID-19 в Якутии улучшается, заявил глава республики

Ситуация с COVID-19 в Якутии улучшается, заявил глава республики - РИА Новости, 07.12.2021

Ситуация с COVID-19 в Якутии улучшается, заявил глава республики

Ситуация с коронавирусом в Якутии улучшается, заявил в интервью РИА Новости глава республики Айсен Николаев. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T08:42

2021-12-07T08:42

2021-12-07T10:07

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

айсен николаев

республика саха (якутия)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости, Дарья Ураева. Ситуация с коронавирусом в Якутии улучшается, заявил в интервью РИА Новости глава республики Айсен Николаев.По его словам, сейчас в республике развернуто 2,1 тысячи коек для больных коронавирусом, из которых заполнены порядка 70%. "Все это говорит о том, что ситуация не просто стабилизируется, а улучшается", - подчеркнул глава региона.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211204/covid-19-1762154517.html

республика саха (якутия)

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2021

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