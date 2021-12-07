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ВТБ выступил генспонсором выставки работ Альбрехта Дюрера в Эрмитаже

ВТБ выступил генспонсором выставки работ Альбрехта Дюрера в Эрмитаже - РИА Новости, 07.12.2021

ВТБ выступил генспонсором выставки работ Альбрехта Дюрера в Эрмитаже

В Николаевском зале Главного музейного комплекса Государственного Эрмитажа в среду, 8 декабря, открывается монографическая выставка работ Альбрехта Дюрера,... РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:57

2021-12-07T16:57

2021-12-07T16:57

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В Николаевском зале Главного музейного комплекса Государственного Эрмитажа в среду, 8 декабря, открывается монографическая выставка работ Альбрехта Дюрера, приуроченная к 550-летию со дня рождения мастера, генеральным спонсором проекта выступил банк ВТБ, сообщает пресс-служба банка.В экспозиции будут представлены более 400 экспонатов из коллекций Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Российской национальной библиотеки, Государственной Третьяковской галереи, Ярославского художественного музея.По словам старшего вице-президента банка ВТБ Натальи Кочневой, ВТБ в рамках общебанковской программы “Культурная страна” уже много лет поддерживает Государственный Эрмитаж и коллектив musicAeterna.По словам дирижера и художественного руководителя musicAeterna Теодора Курентзиса, коллектив с большим энтузиазмом принял предложение партнеров из банка ВТБ поучаствовать в проекте “Музыкальное измерение”. Музыка и изобразительное искусство неразрывно связаны друг с другом."И художник, и композитор стремятся к одной цели: разделить со зрителями, слушателями свои чувства, эмоции, ассоциации. Различие лишь в методе самовыражения. Мы рады представить посетителям выставки наше исследование о связи разных видов искусств", — сказал Курентзис, слова которого цитирует пресс-служба ВТБ.

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новости компаний - экономика, эрмитаж (музей), втб, теодор курентзис, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, государственный эрмитаж, культура