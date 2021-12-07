ВТБ выступил генспонсором выставки работ Альбрехта Дюрера в Эрмитаже
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетители в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В Николаевском зале Главного музейного комплекса Государственного Эрмитажа в среду, 8 декабря, открывается монографическая выставка работ Альбрехта Дюрера, приуроченная к 550-летию со дня рождения мастера, генеральным спонсором проекта выступил банк ВТБ, сообщает пресс-служба банка.
В экспозиции будут представлены более 400 экспонатов из коллекций Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Российской национальной библиотеки, Государственной Третьяковской галереи, Ярославского художественного музея.
"Специально к открытию выставки ВТБ инициировал новый междисциплинарный проект — "Музыкальное измерение". Банк предложил объединиться двум своим давним партнерам — Государственному Эрмитажу и коллективу musicAeterna. Так родилась эта художественная коллаборация. Получившийся проект уникален тем, что включает авторские плейлисты к нескольким разделам выставки. Их составляли дирижер Теодор Курентзис и резиденты оркестра. В рамках проекта все желающие смогут услышать подкаст о музыке и изобразительном искусстве и серию лекций, а также принять участие в круглых столах в Доме Радио с участием кураторов выставки и других экспертов. Саундтреки и описания к ним размещены на отдельном сайте http://durer.musicaeterna.org", - говорится в пресс-релизе.
По словам старшего вице-президента банка ВТБ Натальи Кочневой, ВТБ в рамках общебанковской программы “Культурная страна” уже много лет поддерживает Государственный Эрмитаж и коллектив musicAeterna.
"Совместно с нашими партнерами мы стремимся создавать проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия, и в этом контексте поиски новых форматов — одна из важных частей этого взаимодействия. Проект “Музыкальное измерение” — это синергия изобразительного искусства и музыки, объединение идеи одной эпохи в двух воплощениях. Мы хотим, чтобы посетители погрузились в контекст художественных произведений, пережили и осмыслили новый опыт, почувствовали атмосферу, в которой творил мастер", — отметила Кочнева, выразив надежду, что проект привлечет дополнительное внимание к выставке работ Альбрехта Дюрера.
По словам дирижера и художественного руководителя musicAeterna Теодора Курентзиса, коллектив с большим энтузиазмом принял предложение партнеров из банка ВТБ поучаствовать в проекте “Музыкальное измерение”. Музыка и изобразительное искусство неразрывно связаны друг с другом.
"И художник, и композитор стремятся к одной цели: разделить со зрителями, слушателями свои чувства, эмоции, ассоциации. Различие лишь в методе самовыражения. Мы рады представить посетителям выставки наше исследование о связи разных видов искусств", — сказал Курентзис, слова которого цитирует пресс-служба ВТБ.
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