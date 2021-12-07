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ВТБ выступил генспонсором выставки работ Альбрехта Дюрера в Эрмитаже
ВТБ выступил генспонсором выставки работ Альбрехта Дюрера в Эрмитаже - РИА Новости, 07.12.2021
ВТБ выступил генспонсором выставки работ Альбрехта Дюрера в Эрмитаже
В Николаевском зале Главного музейного комплекса Государственного Эрмитажа в среду, 8 декабря, открывается монографическая выставка работ Альбрехта Дюрера,... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:57
2021-12-07T16:57
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В Николаевском зале Главного музейного комплекса Государственного Эрмитажа в среду, 8 декабря, открывается монографическая выставка работ Альбрехта Дюрера, приуроченная к 550-летию со дня рождения мастера, генеральным спонсором проекта выступил банк ВТБ, сообщает пресс-служба банка.В экспозиции будут представлены более 400 экспонатов из коллекций Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Российской национальной библиотеки, Государственной Третьяковской галереи, Ярославского художественного музея.По словам старшего вице-президента банка ВТБ Натальи Кочневой, ВТБ в рамках общебанковской программы “Культурная страна” уже много лет поддерживает Государственный Эрмитаж и коллектив musicAeterna.По словам дирижера и художественного руководителя musicAeterna Теодора Курентзиса, коллектив с большим энтузиазмом принял предложение партнеров из банка ВТБ поучаствовать в проекте “Музыкальное измерение”. Музыка и изобразительное искусство неразрывно связаны друг с другом."И художник, и композитор стремятся к одной цели: разделить со зрителями, слушателями свои чувства, эмоции, ассоциации. Различие лишь в методе самовыражения. Мы рады представить посетителям выставки наше исследование о связи разных видов искусств", — сказал Курентзис, слова которого цитирует пресс-служба ВТБ.
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новости компаний - экономика, эрмитаж (музей), втб, теодор курентзис, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина, государственный эрмитаж, культура
16:57 07.12.2021
 

ВТБ выступил генспонсором выставки работ Альбрехта Дюрера в Эрмитаже

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПосетители в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге
Посетители в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. В Николаевском зале Главного музейного комплекса Государственного Эрмитажа в среду, 8 декабря, открывается монографическая выставка работ Альбрехта Дюрера, приуроченная к 550-летию со дня рождения мастера, генеральным спонсором проекта выступил банк ВТБ, сообщает пресс-служба банка.
В экспозиции будут представлены более 400 экспонатов из коллекций Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Российской национальной библиотеки, Государственной Третьяковской галереи, Ярославского художественного музея.
"Специально к открытию выставки ВТБ инициировал новый междисциплинарный проект — "Музыкальное измерение". Банк предложил объединиться двум своим давним партнерам — Государственному Эрмитажу и коллективу musicAeterna. Так родилась эта художественная коллаборация. Получившийся проект уникален тем, что включает авторские плейлисты к нескольким разделам выставки. Их составляли дирижер Теодор Курентзис и резиденты оркестра. В рамках проекта все желающие смогут услышать подкаст о музыке и изобразительном искусстве и серию лекций, а также принять участие в круглых столах в Доме Радио с участием кураторов выставки и других экспертов. Саундтреки и описания к ним размещены на отдельном сайте http://durer.musicaeterna.org", - говорится в пресс-релизе.
По словам старшего вице-президента банка ВТБ Натальи Кочневой, ВТБ в рамках общебанковской программы “Культурная страна” уже много лет поддерживает Государственный Эрмитаж и коллектив musicAeterna.
"Совместно с нашими партнерами мы стремимся создавать проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия, и в этом контексте поиски новых форматов — одна из важных частей этого взаимодействия. Проект “Музыкальное измерение” — это синергия изобразительного искусства и музыки, объединение идеи одной эпохи в двух воплощениях. Мы хотим, чтобы посетители погрузились в контекст художественных произведений, пережили и осмыслили новый опыт, почувствовали атмосферу, в которой творил мастер", — отметила Кочнева, выразив надежду, что проект привлечет дополнительное внимание к выставке работ Альбрехта Дюрера.
По словам дирижера и художественного руководителя musicAeterna Теодора Курентзиса, коллектив с большим энтузиазмом принял предложение партнеров из банка ВТБ поучаствовать в проекте “Музыкальное измерение”. Музыка и изобразительное искусство неразрывно связаны друг с другом.
"И художник, и композитор стремятся к одной цели: разделить со зрителями, слушателями свои чувства, эмоции, ассоциации. Различие лишь в методе самовыражения. Мы рады представить посетителям выставки наше исследование о связи разных видов искусств", — сказал Курентзис, слова которого цитирует пресс-служба ВТБ.
Посетительница возле картины Михаила Врубеля Демон поверженный (1902 г.) на выставке Михаил Врубель, приуроченной к 165-летию со дня рождения художника, в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября, 13:40
Банк ВТБ поддержит выставку Врубеля в Третьяковке
 
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