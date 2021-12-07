Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20211207/vyruchka-1762517329.html
Выручка резидентов ОЭЗ Москвы за 9 месяцев составила почти 20 млрд рублей
Выручка резидентов ОЭЗ Москвы за 9 месяцев составила почти 20 млрд рублей - РИА Новости, 07.12.2021
Выручка резидентов ОЭЗ Москвы за 9 месяцев составила почти 20 млрд рублей
Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" за 9 месяцев текущего года выручили от продажи своей продукции 19,6 миллиарда рублей, что на 12%... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:27
2021-12-07T11:27
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
ангстрем
зеленоград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" за 9 месяцев текущего года выручили от продажи своей продукции 19,6 миллиарда рублей, что на 12% больше прошлогоднего показателя, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Наибольшую долю в выручке за указанный период обеспечили продажи продукции кластера микроэлектроники – они принесли более 9,5 миллиарда рублей."Среди лидеров также представители кластеров медицинского оборудования, высокотехнологичных производств, информационно-коммуникационных технологий. Всего за время работы в ОЭЗ Москвы резиденты обеспечили более 125 миллиардов рублей выручки от продажи товаров, работ и услуг", – отметил руководитель департамента Александр Прохоров.В сообщении указывается, что росту выручки способствовало увеличение объемов производства компаний-резидентов ОЭЗ. Суммарный объем произведенной продукции за первые три квартала 2021 года на 33 процента превысил прошлогодний аналогичный показатель и превысил 16,5 миллиарда рублей. Всего же за все время работы на территории ОЭЗ резиденты произвели продукции почти на 110 миллиардов рублей и создали порядка 8 тысяч рабочих мест.Особая экономическая зона "Технополис Москва" включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 гектара: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем". На этих площадках работают порядка 200 компаний, из которых 88 имеют статус резидентов ОЭЗ.
https://ria.ru/20211206/rabota-1762366347.html
москва
зеленоград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, александр прохоров, ангстрем, зеленоград
11:27 07.12.2021
 

Выручка резидентов ОЭЗ Москвы за 9 месяцев составила почти 20 млрд рублей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" за 9 месяцев текущего года выручили от продажи своей продукции 19,6 миллиарда рублей, что на 12% больше прошлогоднего показателя, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Наибольшую долю в выручке за указанный период обеспечили продажи продукции кластера микроэлектроники – они принесли более 9,5 миллиарда рублей.
Абитуриент заполняет документы - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
Вчера, 13:17Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Московским студентам предложат работу на столичных предприятиях
"Среди лидеров также представители кластеров медицинского оборудования, высокотехнологичных производств, информационно-коммуникационных технологий. Всего за время работы в ОЭЗ Москвы резиденты обеспечили более 125 миллиардов рублей выручки от продажи товаров, работ и услуг", – отметил руководитель департамента Александр Прохоров.
В сообщении указывается, что росту выручки способствовало увеличение объемов производства компаний-резидентов ОЭЗ. Суммарный объем произведенной продукции за первые три квартала 2021 года на 33 процента превысил прошлогодний аналогичный показатель и превысил 16,5 миллиарда рублей. Всего же за все время работы на территории ОЭЗ резиденты произвели продукции почти на 110 миллиардов рублей и создали порядка 8 тысяч рабочих мест.
Особая экономическая зона "Технополис Москва" включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 гектара: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем". На этих площадках работают порядка 200 компаний, из которых 88 имеют статус резидентов ОЭЗ.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАлександр ПрохоровАнгстремЗеленоград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть сметану
03:24В Госдуме призвали запретить салюты рядом с приютами для животных
03:21В "Векторе" оценили скорость развития пневмонии при "омикроне"
03:18Эксперт рассказал о стратегиях торговли валютой
03:08Тело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"
03:05МВД предложило изменить законодательство об оружии
03:00Эксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотеки
02:58Экс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войск
02:51В США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядок
02:39Иммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"
02:37Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России
02:35"Король фруктов" оказался опасным для многих россиян
02:33Экс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь Украине
02:26В "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животных
02:18Путин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территорию
02:18В Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопления
02:13Нуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с Россией
02:11На Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и Байдена
02:09Названы особенности питания после вакцинации
02:04В Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна
Лента новостейМолния
Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть сметануВ Госдуме призвали запретить салюты рядом с приютами для животныхВ "Векторе" оценили скорость развития пневмонии при "омикроне"Эксперт рассказал о стратегиях торговли валютойТело еще одного человека подняли из шахты "Листвяжная"МВД предложило изменить законодательство об оружииЭксперт рассказал, что будет с рынком жилья после подорожания ипотекиЭкс-глава МИД Украины заявил, что не стоит ждать отвода российских войскВ США заявили, что Китай намерен пересмотреть мировой порядокИммунолог развеял надежду на спасительные свойства "омикрона"Экс-советник Трампа заявил, что Байден игнорирует интересы России"Король фруктов" оказался опасным для многих россиянЭкс-главком НАТО заявил о необходимости предоставить военную помощь УкраинеВ "Векторе" заявили, что коронавирусы могут прорваться из мира животныхПутин заявил Байдену, что НАТО пытается освоить украинскую территориюВ Минтруда рассказали, когда можно полностью получить пенсионные накопленияНуланд заявила, что Байден хочет стабильных отношений с РоссиейНа Украине ожидают деэскалации после разговора Путина и БайденаНазваны особенности питания после вакцинацииВ Москве задержали насильника, жертва которого выпрыгнула из окна