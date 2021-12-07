https://ria.ru/20211207/vyruchka-1762517329.html
Выручка резидентов ОЭЗ Москвы за 9 месяцев составила почти 20 млрд рублей
Выручка резидентов ОЭЗ Москвы за 9 месяцев составила почти 20 млрд рублей - РИА Новости, 07.12.2021
Выручка резидентов ОЭЗ Москвы за 9 месяцев составила почти 20 млрд рублей
Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" за 9 месяцев текущего года выручили от продажи своей продукции 19,6 миллиарда рублей, что на 12%... РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T11:27
2021-12-07T11:27
2021-12-07T11:27
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
ангстрем
зеленоград
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" за 9 месяцев текущего года выручили от продажи своей продукции 19,6 миллиарда рублей, что на 12% больше прошлогоднего показателя, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Наибольшую долю в выручке за указанный период обеспечили продажи продукции кластера микроэлектроники – они принесли более 9,5 миллиарда рублей."Среди лидеров также представители кластеров медицинского оборудования, высокотехнологичных производств, информационно-коммуникационных технологий. Всего за время работы в ОЭЗ Москвы резиденты обеспечили более 125 миллиардов рублей выручки от продажи товаров, работ и услуг", – отметил руководитель департамента Александр Прохоров.В сообщении указывается, что росту выручки способствовало увеличение объемов производства компаний-резидентов ОЭЗ. Суммарный объем произведенной продукции за первые три квартала 2021 года на 33 процента превысил прошлогодний аналогичный показатель и превысил 16,5 миллиарда рублей. Всего же за все время работы на территории ОЭЗ резиденты произвели продукции почти на 110 миллиардов рублей и создали порядка 8 тысяч рабочих мест.Особая экономическая зона "Технополис Москва" включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 гектара: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем". На этих площадках работают порядка 200 компаний, из которых 88 имеют статус резидентов ОЭЗ.
https://ria.ru/20211206/rabota-1762366347.html
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