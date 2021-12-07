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"Листвяжная" выплатила семьям погибших и пострадавшим 448 миллионов рублей

"Листвяжная" выплатила семьям погибших и пострадавшим 448 миллионов рублей - РИА Новости, 07.12.2021

"Листвяжная" выплатила семьям погибших и пострадавшим 448 миллионов рублей

Шахта "Листвяжная" выплатила семьям погибших и пострадавшим почти 450 миллионов рублей, сообщает пресс-служба предприятия. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T17:03

2021-12-07T17:03

2021-12-07T17:03

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 7 дек – РИА Новости. Шахта "Листвяжная" выплатила семьям погибших и пострадавшим почти 450 миллионов рублей, сообщает пресс-служба предприятия.Ранее сообщалось, что по решению собственника семьи погибших работников шахты, подрядных организаций и горноспасателей получают по 2 миллиона рублей, плюс по одному миллиону рублей – каждый член семьи, включая родителей. Также было принято решение о выплате ежемесячного пособия в размере 25 тысяч рублей на каждого ребенка семьи погибшего работника шахты до достижения им совершеннолетия. Кроме того, предприятие будет оплачивать обучение детей погибших в высших и средних профессиональных учебных заведениях.В пресс-службе отметили, что на данный момент 104 пострадавшим и обратившимся в больницу выплачено по 500 тысяч рублей, 142 человека, находившиеся в момент аварии в шахте, но не обратившиеся в медицинские учреждения, получили по 100 тысяч рублей.Уточняется, что из 51 семьи погибших на данный момент деньги получили 50 семей. По решению одной семьи погибшего шахтера, средства будут перечислены после завершения всех процедур, связанных с опознанием.Решен вопрос о приобретении 52 квартир. На сегодняшний день уже приобретено 10 квартир, общей стоимостью 42 381 018 рублей.Кроме того, премированы 28 работников, в том числе 24 работника шахты "Листвяжная" и 4 работника подрядных организаций, участвовавших в спасении пострадавших, им выплачено по 500 тысяч рублей."Фактические выплаты на 7 декабря составили 448 миллионов рублей. В ближайшее время также будет решен вопрос о выплате кредитов семьям погибших", – уточнили в пресс-службе.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.

https://ria.ru/20211207/listvyazhnaya-1762499377.html

https://ria.ru/20211202/listvyazhnaya-1761931951.html

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), авария на шахте "листвяжная" в кузбассе